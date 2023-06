Serena Rossi e Davide Devenuto, nozze a sorpresa dopo 15 anni di amore

Fonte: Ansa Serena Rossi, i 10 look che hanno fatto la storia (e l’hanno resa iconica)

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati. La notizia è giunta direttamente dalle pagine del settimanale Diva e Donna che ha pubblicato in esclusiva alcuni scatti della cerimonia. Un’occasione per celebrare il loro amore lungo 15 anni al cospetto di pochi intimi tra amici e parenti, dopo aver quasi rinunciato a pronunciare il fatidico Sì. Dapprima la pandemia e le restrizioni, poi gli impegni e una relazione che aveva già trovato il suo equilibrio. Non servono la fede al dito e l’abito bianco per dirsi “ti amo”, ma ammirare una coppia raggiante nel giorno più bello scalda sempre il cuore.

Serena Rossi e Davide Devenuto, matrimonio a sorpresa

Chi lo avrebbe mai detto. Alla luce delle ultime interviste, sembrava proprio che il matrimonio tra Serena Rossi e Davide Devenuto fosse soltanto un lontano miraggio. Non che non ci avessero pensato in precedenza, ma tra i mille impegni professionali – sono entrambi attori – e un rapporto che aveva trovato la sua “quadra” dopo più di dieci anni la questione è passata in secondo piano. C’era stata persino una “proposta di nozze” in diretta televisiva dalla “Zia” Mara Venier che, a dirla tutta, è stato uno dei momenti più esilaranti di quella edizione di Domenica In.

Era stata proprio la conduttrice ad approfittare della presenza della Rossi nel suo programma della domenica pomeriggio mediando col compagno, collegato telefonicamente. Nulla di previsto né preparato, divertente sì ma che in verità non aveva avuto alcun seguito. Al netto di litigi e crisi millantati dalle pagine di gossip (e mai confermati), la coppia aveva preferito proseguire con la propria vita, rinunciando alla cerimonia vera e propria. In fondo se c’è l’amore non sono la chiesa e le fedi nuziali a fare la differenza.

Adesso, però, la grande sorpresa: “Dopo 15 anni d’amore l’attrice di Mina Settembre ha sposato il suo Davide Devenuto a Roma – si legge nella caption di Diva e Donna -: la coppia si era conosciuta nel 2008 sul set di Un Posto al Sole. In queste immagini esclusive, che fanno parte di un servizio più ampio che potete trovare solo sul numero di Diva e donna in edicola da domani, Serena, in abito bianco e con il bouquet, e Davide fanno festa davanti alla chiesa con i loro ospiti e con il figlio Diego”.

Una storia d’amore lunga 15 anni

C’è sempre stata una magia del tutto particolare nella coppia formata da Serena Rossi e Davide Devenuto. Tutto è iniziato sul set di Un Posto al Sole nel 2016 e da due attori giovani, belli e di talento come loro ci si poteva aspettare la voglia di emergere e apparire. Ma loro no, hanno fatto l’esatto contrario: tranne rare occasioni, gli attori hanno custodito gelosamente il loro amore al riparo dal gossip, costruendo nella dolcezza e nel riserbo una splendida famiglia.

“Compagno, complice, amico, padre e uomo meraviglioso. Una fortuna averlo avuto accanto a me in questi giorni magici e frenetici. Tante emozioni, tanto sostegno, tanta pazienza, tanti baci e tante risate. Fino all’infinito”, aveva scritto la Rossi durante il Festival del Cinema di Venezia di cui è stata madrina nel 2021. Il suo Davide non l’ha mai lasciata da sola, accompagnandola in questa avventura inedita ed emozionante con discrezione e lo sguardo di un uomo innamorato come il primo giorno.