“Mina Settembre 3” si farà: Serena Rossi dice sì ma ad una condizione

Fonte: Getty Images Serena Rossi

La terza stagione di Mina Settembre si farà. Serena Rossi ha acconsentito a girare nuovi episodi della fortunata fiction Rai, seguita da oltre cinque milioni di telespettatori. Inizialmente l’attrice napoletana, tra le più richieste e apprezzate degli ultimi anni, era intenzionata a lasciare il progetto ma poi ha deciso di fare un passo indietro.

“Mina Settembre 3” si farà: c’è l’ok di Serena Rossi

A confermare la produzione di Mina Settembre 3 è Dagospia che rivela: “Serena Rossi non aveva ancora dato il suo ok per la terza stagione di Mina Settembre. Un problema non da poco, trattandosi della protagonista della fiction. Nei giorni scorsi sarebbe arrivata la fumata bianca. Il sì di Serena Rossi, con un piccolo aumento del cachet, per la terza stagione che dovrebbe essere l’ultima”.

Quindi l’attrice 37enne avrebbe deciso di tornare ad indossare i panni dell’assistente sociale solo dietro un aumento di stipendio e la garanzia che non vengano richieste più altre stagioni di Mina Settembre, personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni. La Rossi è molto richiesta tra cinema e tv e a quanto pare non vuole precludersi la possibilità di partecipare ad altri interessanti progetti.

L’impegno di una fiction è piuttosto lungo, richiede infatti mesi e mesi di riprese che portano a dover fare delle rinunce importanti. Di lavoro ma anche personale: per Mina Settembre Serena Rossi, ad esempio, ha dovuto mollare per diversi mesi Roma, dove vive con la sua famiglia, e tornare a Napoli, dove è nata e cresciuta.

“Mina Settembre 3”: le anticipazioni sulla terza stagione

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it lo scorso anno, lo sceneggiatore di Mina Settembre, Fabrizio Cestaro, aveva dato alcune anticipazioni sulla piega che potrebbe prendere la terza stagione non nascondendo le difficoltà che comporta una storia del genere: “La cosa più difficile sarà trovare delle storie che possano essere sorprendenti, non rimestare sempre nelle stesse cose come la vita sentimentale di Mina”.

E poi: “Questo elemento può essere innovato. Dopo due stagioni di indecisione tra Domenico e Claudio, il pubblico ha bisogno di un cambiamento. E poi ci sono i casi di puntata, che sono sempre più difficili da trovare. È ciò che spesso ci ha portato via più tempo. Il lavoro dell’assistente sociale non è quello del poliziotto che trova il cadavere e indaga, i casi devono essere credibili rispetto all’attività di Mina”.

Cestaro aveva poi parlato della possibilità di ampliare il ruolo di Viola, a cui presta il volto la giovane Ludovica Nasti, la ragazza di cui Mina Settembre sceglie di prendersi cura nel corso della seconda stagione della fiction Rai. Quando andrà in onda la terza stagione? Al momento non c’è una data certa ma è sicuro che non verrà trasmessa prima del 2024.

Serena Rossi e il matrimonio segreto con Davide Devenuto

Di recente Serena Rossi è convolata a nozze con il compagno storico Davide Devenuto, pure lui nel cast di Mina Settembre. I due si sono conosciuti tempo fa sul set di Un posto al sole e hanno un figlio di sette anni, Diego. La coppia si è sempre tenuta alla larga da gossip e malelingue.