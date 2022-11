“Mina Settembre 3” si farà? Tutto sulla trama e sul cast

Fonte: Ansa Serena Rossi è Mina Settembre

Non è domenica senza Mina Settembre. Lo sanno bene i tanti telespettatori che, puntata dopo puntata, si sono appassionati alle storie della splendida protagonista interpretata da Serena Rossi. E, dopo l’ottima chiusura della seconda stagione, la domanda è solo una: la terza serie si farà? La risposta c’è già e arriva direttamente dallo sceneggiatore, Fabrizio Cestaro, che ha sciolto le riserve sulle nuove puntate della fiction di Rai1.

Mina Settembre 3 si farà

I dubbi erano davvero pochi. Mina Settembre 3 si farà. A confermarlo è stato lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro a Fanpage.it, a cui ha raccontato di essere al lavoro sulle nuove puntate e di aver pensato a un assetto completamente nuovo per ribilanciare la storia, con un soggetto diverso per venire incontro alle esigenze degli attori. Si pensa anche alla possibilità di una stagione più concentrata, con soli 4 episodi invece di 6.

Il lavoro di scrittura è già iniziato, quindi i tanti fan della serie possono di certo tirare un sospiro di sollievo. “Dopo le prime stagioni subentra un po’ di stanchezza, ma su Mina questa fatica non c’è – ha dichiarato Cestaro con grande entusiasmo – quando ci siamo messi a lavorare sulla terza stagione, ci siamo divertiti molto”.

Una vera e propria sfida, quella che attende gli sceneggiatori di Mina Settembre, che intendono uscire dal circolo del triangolo infinito che si è instaurato tra la protagonista, Domenico (Giuseppe Zeno) e Claudio (Giorgio Pasotti). Arrivati alla terza stagione, il pubblico ha di certo bisogno di un cambiamento ma anche di stabilità.

È sicuro il ritorno di un personaggio chiave della seconda stagione, sul quale Cestaro non ha voluto sbilanciarsi, ma che potrebbe essere quello di Viola, interpretato da Ludovica Nasti (amatissima per il suo ruolo in L’Amica Geniale).

Quando va in onda Mina Settembre 3

L’attesa per la nuova stagione non sarà troppo lunga. Il team di sceneggiatori, composto da Fabrizio Cestaro con Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante ha già iniziato il lavoro di scrittura, mentre le riprese non dovrebbero iniziare prima della primavera del 2023. La messa in onda della terza stagione non potrà quindi essere prevista per prima del 2024.

Rimane da decidere il numero di episodi che comporranno per la terza stagione, che potrebbe essere inferiore a quelli delle serie precedenti per rispondere alle esigenze del nuovo soggetto in fase di realizzazione.

Come finisce Mina Settembre 2

In With a little help from my friends, Mina (Serena Rossi) si ritrova a fare i conti con quello che è successo dopo aver preso contatti con la madre naturale di Viola (Ludovica Nasti) senza il suo consenso. Le conseguenze del suo gesto sono immediate: viene sospesa dalla professione di assistente sociale. Delusa e amareggiata, lascia il suo studio ma è a questo punto che ritrova l’appoggio di Domenico (Giuseppe Zeno) affinché riprenda il suo posto e la denuncia a suo carico venga ritirata.

In Andare a vedere, la protagonista è Titti nel giorno delle sue nozze. Tutte le sue amiche sono emozionatissime ma qualcosa turba la gioia di un giorno così importante. Olga (Marina Monfalcone) torna a casa, ma la sua versione dei fatti non sembra convincere tutti. Tutti gli interrogativi rimasti in sospeso saranno chiariti nella terza stagione. Ma sarà necessario aspettare fino al 2024.