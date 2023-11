Björk è una cantautrice islandese famosa in tutto il mondo per la sua voce, per la personalità e per il suo stile musicale unico

Fonte: ANSA Vita privata e carriera di Björk

Eclettica, sorprendente, creativa e innovativa: per descrivere Björk non bastano tutti questi aggettivi, sono troppo pochi e non riescono a descrivere nitidamente la bravura di un’artista all’avanguardia che riesce sempre a volgere lo sguardo oltre, intercettando il futuro e trasformandolo in presente.

All’anagrafe Björk Guðmundsdóttir, per tutti solo Björk, è nata a Reykjavik il 21 novembre del 1965. E una cosa è certa: non si può incasellare in un’unica definizione, perché le starebbe stretta. È cantautrice, compositrice, produttrice, ma è anche un’attrice e un’attivista.

La sua carriera ha solcato i tempi e le mode e l’ha portata a essere ancora oggi un brillante esempio di cosa significa essere un’artista a tutto tondo: con la sua musica, i suoi look eccentrici e fenomenali, con la sua originalità e con il suo impegno per i valori in cui crede.

Björk, la carriera musicale e non solo

È prestissimo che Björk inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica, annaffiando il suo talento con lo studio, ma anche firmando il suo primo album. Se già dai primi anni di scuola, infatti, aveva iniziato a studiare il pianoforte, l’incisione del primo album è arrivata quando di anni ne aveva undici. Una reinterpretazione di brani celebri, che le ha permesso di iniziare a ottenere i primi successi in patria.

Le date contano nella vita di ogni persona e, anche, in quella di Björk che a 14 anni ha compiuto un nuovo passo avanti con la fondazione di un gruppo punk, prima, e di uno di jazz dopo. Mentre è a 15 anni che ha ottenuto il diploma alla scuola di musica. A quel punto Björk ha già accumulato abbastanza esperienza, nonostante sia solo un’adolescente.

Nel 1981 ha fondato un nuovo gruppo e l’album, di due anni dopo, ottiene nuovamente attenzione in Islanda. Poi altre formazioni musicali: prima i KUKL e poi The Sugarcubes, con questi ultimi acquistano grande popolarità anche all’estero.

Il nome di Björk, intanto, è diventato sempre più noto e agli inizi degli anni Novanta era pronta a intraprendere la carriera come solista. Che ha preso il via con l’album Debut: un grande successo. Da quel momento la sua carriera ha spiccato ancora di più il volo. Sono iniziati i premi, i riconoscimenti internazionali e le collaborazioni sempre più importanti. Sono tanti gli album della cantante, che le hanno permesso di scalare le classifiche e di lasciare un’impronta importante nel mondo della musica. Anche i suoi video sono particolarissimi, artistici e, uno in particolare, ha subito censura.

Nel corso della carriera ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, ha lavorato a pellicole cinematografiche, ha dato voce ai suoi ideali, ha collaborato con tantissimi artisti di alto livello.

Una carriera straordinaria che l’ha portata anche a ricevere una candidatura al Premio Oscar per la Migliore Canzone Originale, ovvero I’ve seen it all del film Dancer in the dark di Lars von Trier. Indimenticabile l’abito cigno che la cantante ha indossato in occasione della cerimonia del 2001.

La sua voce è unica e inconfondibile, così come lo è la sua musica capace di suscitare profonde emozioni nei suoi ascoltatori.

La carriera artistica di Björk

Album in studio

1977 – Björk

1993 – Debut

1995 – Post

1997 – Homogenic

2001 – Vespertine

2004 – Medúlla

2007 – Volta

2011 – Biophilia

2015 – Vulnicura

2017 – Utopia

2022 – Fossora

Cinema

1990 – The Juniper Tree

1994 – Prêt-à-porter

2000 – Dancer in the Dark

2022 – The Northman

Televisione

2001 – Space Ghost Coast to Coast

Tournée

1993/94 – Debut Tour

1995/97 – Post Tour

1997/99 – Homogenic Tour

2001 – Vespertine World Tour

2003 – Greatest Hits Tour

2007/08 – Volta Tour

2011/13 – Biophilia Tour

2015/17 – Vulnicura Tour

2018 – Utopia Tour

2019/23 – Cornucopia

2021/23 – Björk Orkestral

Björk, altezza e segno zodiacale

Capelli scuri, così come gli occhi, Björk ha un fisico minuto che rispecchia alla perfezione la sua altezza. Sembra che la cantante sia circa 1,63.

Essendo nata il 21 novembre è dello Scorpione, si dice che le persone nate in questo periodo siano affascinanti, misteriose e perspicaci.

La vita privata della cantante

Björk ha avuto due figli avuti da compagni diversi. Il primo è Sindri Eldon Þórsson, nato nel 1986 che la cantante ha avuto dalla relazione con Þór Eldon, chitarrista degli Sugarcubes. A quanto pare, ha seguito le orme di mamma e papà e – anche lui – fa il musicista.

Ísadóra Bjarkardóttir Barney, invece, è nata nel 2002 dall’amore che l’ha legata – fino al 2013 – con l’artista americano Matthew Barney. Anche la figlia ha debuttato nel mondo della musica. Del resto, buon sangue non mente.

Björk può anche essere considerata un’attivista in quanto, nel corso della carriera, non si è mai tirata indietro difendendo i propri valori e dicendo la sua su molte questioni: da quelle politiche a quelle ambientali.

Björk, l’abito che ha fatto scalpore agli Oscar

Sono tante la ragioni per cui Björk è balzata agli onori delle cronache durante la sua lunga carriera. In fondo è così per ogni artista: che sia la vita privata, o quella professionale, difficile che non si parli di loro e del loro lavoro.

Una di quelle che sono rimaste in memoria coincide, senza dubbio, con il suo red carpet con indosso l’abito cigno in occasione della cerimonia dei Premi Oscar 2001. La cantante non solo indossava l’eccentrico abito, ma lasciava lungo il suo cammino anche delle finte uova di struzzo. Su quell’evento e quel look in un’intervista rilasciata al New York Times nel 2007, come riportato da Il Post, aveva detto: “Ne scrissero come se stessi cercando di indossare un Armani nero e non ci fossi riuscita, come se stessi cercando di adattarmi. Ovviamente non era così”.

Fatto sta che quell’abito viene ricordato ancora oggi, a oltre 20 anni di distanza.

La cantante è presente sia su Instagram, sia su Facebook. Sul primo condivide immagini legate alla carriera, aggiornamenti, ma anche suoi punti di vista sul mondo. Un vero e proprio viaggio nell’artista, con immagini colorate, fantasiose, che sembrano uscite dalla fantasia. Proprio come lei, una cantante talmente eclettica e all’avanguardia, da sembrare sospesa tra sogno e realtà.

Lo stesso accade su Facebook, dove tiene aggiornati i suoi tantissimi fan. Il risultato è che, scorrere i social di Björk ci permette di conoscerla un po’ meglio, anche se la cosa migliore da fare per capirla veramente è quella di immergersi nella sua musica.