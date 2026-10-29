Helga Duffy, a 99 anni legata alle ali di un aereo: “L’emozione superava la paura”

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA Helga Duffy, a 99 anni legata alle ali di un aereo in volo

Chi l’ha detto che con la vecchiaia coraggio e adrenalina finiscano nel dimenticatoio? Helga Duffy, 99 anni, ha dimostrato al mondo che non è mai troppo tardi per compiere esperienze estreme e, perché no, entrare addirittura nel Guinness World Record.

Helga, ex infermiera inglese che vive in una casa di riposo, dopo aver visto aver visto la 97enne Betty Bromage in tv ha deciso di battere il record di wing walking (“volo sulle ali di un aereo”), e dopo essersi fatta legare alle ali di un velivolo ha completato l’acrobazia da record presso l’aeroporto RFC Rendcomb a Cirencester, nel Gloucestershire, completando un volo di oltre 5 minuti a 1000 metri d’altezza.

“Non avevo paura perché ero troppo emozionata”, ha detto all’atterraggio. Dopo essere diventata con la sua impresa “la più anziana wing walking al mondo”.

La quasi centenaria ha raccontato di aver fatto 3 respiri profondi, godendo di un’aria straordinariamente pura e provando una gioia così intensa da paragonarla a un vero e proprio stato di euforia.

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“Mio padre sarebbe stato orgoglioso di me”

Helga era la maggiore di sette figli e ha affermato che suo padre sarebbe stato orgoglioso. “Si aspettava il meglio da noi. Quindi ho sempre cercato di dare il massimo. Credo che se fosse ancora lassù da qualche parte, sarebbe molto orgoglioso della sua primogenita”.

Le sue nipoti Jackie Rose e Julie Preece, che hanno assistito al volo, hanno descritto Helga come una donna da sempre “indipendente e vera”. “Desiderava fare qualcosa di diverso da tanto tempo. Voleva semplicemente dimostrare che, nonostante i suoi 99 anni, è ancora la stessa donna di un tempo”, ha detto Jackie.

Una sfida a fin di bene: il ricavato dato in beneficienza

Helga con la sua impresa, e il suo record, ha voluto raccogliere fondi per il servizio di elisoccorso del Wiltshire e di Bath. Sam Conway, dell’organizzazione benefica di elisoccorso, ha definito Helga una “leggenda”, dato che ha raccolto più di 1.600 sterline (circa 1900 euro) per loro.

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La sfida con Betty Bromage è aperta: vuole riavere lo scettro

Ora c’è solo un problema: che la prima detentrice del record, quella Betty Bromage cui Helga si è ispirata non intende mollare: dopo essersi congratulata calorosamente con la rivale, ha già fatto sapere di voler tornare a volare al compimento dei suoi 100 anni per riprendersi lo scettro. La sfida nei cieli continua…

E tu, quale è stata la cosa più estrema fatta nella tua vita. O c’è qualcosa che sogni di fare? Scrivicelo nei commenti.