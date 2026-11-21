A 79 anni la Regina Camilla è favolosa e in forma. Solo di recente ha però svelato il suo segreto (inaspettato)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA La regina Camilla

Classe 1947, la Regina Camilla non ha paura del tempo che passa e di recente ha svelato il suo segreto per restare in forma dopo aver superato i settant’anni. Lo scorso luglio infatti ha compiuto 79 anni, ma sfoggia ancora una forma fisica invidiabile e tantissima energia.

Il segreto di Camilla

Un fisico longilineo e allenato, la Regina Camilla ha 79 anni, ma non dimostra affatto la sua età. Merito di un segreto che le ha concesso, negli anni, di restare giovane e di prendersi cura di sè. Di recente infatti Camilla ha confessato di allenarsi quotidianamente con la danza classica, prendendo lezioni di balletto per adulti.

L’allenamento di Camilla inizialmente era stato tenuto segreto da Buckingham Palace. A confessare di prendere lezioni di balletto è stata la stessa Sovrana che, durante una chiamata con Darcey Bussell e Angela Rippon, due ex ballerine, ha svelato di amare la danza classica.

Non solo: Camilla ha spiegato che frequenterebbe una scuola di Londra, raggiungendo la struttura quasi ogni giorno con un piccolo gruppo di amiche. I corsi seguiti da Camilla sono organizzati dalla Royal Academy of Dance e sono realizzati appositamente per persone over 55. L’allenamento comprende degli esercizi alla sbarra per mobilitare le articolazioni, risvegliare il core e allungare i muscoli.

Oltre agli esercizi di danza classica, per tenersi in forma Camilla segue anche una routine settimanale fatta di lezioni di pilates e delle lunghe camminate a passo veloce.

I benefici, come possiamo ben vedere grazie alla moglie di Re Carlo III, sono numerosi. La danza classica praticata in età adulta infatti consente di unire un allenamento con un basso impatto, alla stimolazione cognitiva, senza considerare il benessere emotivo che deriva da questa disciplina. Ballare aiuta dunque a tenersi attivi e a prevenire in modo efficace i segni dell’invecchiamento.

Il segreto anti-rughe di Camilla: il veleno delle api

Proprio come Kate Middleton e Meghan Markle, anche la Regina Camilla ha dei segreti di bellezza che segue da sempre. Piccole accortezze e attenzioni che le hanno consentito di arrivare super in forma a 79 anni.

Fra i trattamenti più famosi della sua beauty routine c’è il Bee Sting Facial, realizzato con veleno d’api. La Sovrana da oltre vent’anni si affida nelle mani di Deborah Mitchell, celebre facialist britannica che realizza su di lei un trattamento che sfrutta il potere dell’Abeetoxin, un ingrediente che viene estratto dal veleno d’api.

Questa sostanza tende a “ingannare” la pelle, simulando delle micro-punture e stimolando, in questo modo, la reazione dell’epidermide che tende ad aumentare il flusso sanguigno. Il risultato è una produzione aumentata di collagene ed elastina, con un effetto rimpolpante e tensorio molto simile al botox, ma senza l’utilizzo di aghi.

Per sembrare più giovane inoltre Camilla sfoggia da sempre un caschetto scalato in stile anni Settanta con le punte rivolte leggermente verso l’esterno, abbinato ad una frangia morbida a tendina. Il taglio non è affatto casuale, ma ha lo scopo di incorniciare il suo viso e addolcirlo, creando al tempo stesso volume.