La Regina Camilla più giovane col nuovo trattamento alle sopracciglia

La Regina Camilla ha speso oltre duemila euro per sopracciglia più folte e definite: un ritocco sofisticato che unisce lusso, precisione e modernità

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Getty Images Camilla sfoggia nuove sopracciglia

La Regina Camilla ha di recente sfoggiato un aspetto più definito e giovanile grazie a un trattamento semi-permanente alle sopracciglia (noto anche come microblading/tatuaggio) eseguito dalla nota esperta londinese Suzanne Martin.

Le nuove sopracciglia della Regina Camilla

A 78 anni, Camilla dimostra che il concetto di “aging gracefully” ovvero “invecchiare con grazia” può convivere con una curiosità moderna, fatta di trattamenti sofisticati e scelte beauty tutt’altro che convenzionali. L’ultimo dettaglio a catturare l’attenzione? Le sue sopracciglia. Più piene, più definite, sorprendentemente contemporanee.

La moglie di Re Carlo si è affidata alle mani esperte di Suzanne Martin, conosciuta negli ambienti londinesi come la “regina delle sopracciglia”. Il suo studio è un indirizzo cult per celebrity e insider e tra le sue clienti figurano anche Dua Lipa ed Ellie Goulding.

Il trattamento scelto da Camilla si chiama Couture Brow e, come suggerisce il nome, è una vera e propria esperienza su misura. Non un semplice ritocco estetico, ma un lavoro di precisione quasi sartoriale: ogni singolo pelo viene disegnato attraverso una tecnica di tatuaggio ultra fine, che replica la naturale crescita delle sopracciglia.

Il processo inizia con una consulenza personalizzata, una fase fondamentale in cui si studiano forma, colore e armonia con i tratti del viso. Solo dopo questa analisi, il pigmento viene delicatamente inserito sotto lo strato superficiale della pelle, creando un effetto pieno ma incredibilmente naturale. Nessuna linea rigida o artificio evidente.

Due sessioni da 90 minuti ciascuna e la promessa di uno sguardo ridefinito con discrezione. Il prezzo riflette sia la tecnica che l’esclusività: oltre 1.600 euro per la prima seduta e quasi 1.000 euro per ogni ritocco, necessario ogni sei-otto mesi.

Il cambiamento è sottile, ma rivelatore: basta guardare le foto del prima e dopo della Regina per notare un aspetto più definito e più armonioso, quasi ringiovanito.

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A confermare il trattamento è stata la stessa Suzanne Martin, che sui social ha celebrato la sua cliente royal con parole affettuose (anche se ha successivamente rimosso il post): “La nostra amata Regina Camilla, è sempre un piacere. Grazie per la fiducia“.

Al magazine Hello ha poi rivelato: “Il trattamento non è affatto fastidioso. I risultati sono sempre perfettamente naturali”. La Martin, che lavora presso il Lanesborough Club & Spa di Londra (ma esegue anche lavori a domicilio per una cerchia ristretta di cui a quanto pare fa parte anche Camilla), ha aggiunto: “Se progettate con cura, le sopracciglia perfette sollevano, bilanciano e rivelano la bellezza naturale degli occhi, valorizzando ciò che già c’è, anziché nasconderlo”.

L’ultima frontiera del beauty reale

Quello di Camilla non è solo un intervento estetico ma un segnale ben preciso. Anche le figure più tradizionali della monarchia stanno ridefinendo il proprio rapporto con l’immagine, scegliendo trattamenti che uniscono tecnologia, personalizzazione e discrezione.

È praticamente il lusso contemporaneo: invisibile, studiato, profondamente personale. E se un tempo la regalità imponeva una certa rigidità, oggi sembra suggerire qualcosa di diverso. Ovvero, che anche una Regina può concedersi il piacere di cambiare aspetto. Un dettaglio alla volta.