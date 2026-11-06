Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Il kit antifreddo per le uscite in inverno

Le prime uscite con un neonato sono un modo per cambiare aria e trascorrere qualche ora all’aperto. Quando le temperature si abbassano ogni uscita si trasforma in una piccola impresa perché si rischia di portare più del necessario. Il segreto è vestire il piccolo a strati – se hai intenzione di fare una passeggiata – con indumenti che si possono togliere facilmente se entri in un ambiente riscaldato. Invece se hai deciso di fare un giro in auto non servono tute imbottite, basta una copertina da mettere sopra il seggiolino. Per il resto servono pochi accessori con cui affrontare qualsiasi condizione climatica (compresa la pioggia) e noi abbiamo deciso di segnalarvi alcuni accessori da tenere sempre a portata di mano.

Gli essenziali scelti dalla redazione:

Gli irrinunciabili per uscire

Quando arriva l’inverno, il coprigambe per passeggino è uno degli accessori da avere assolutamente. Quello di Bebeconfort ha una caratteristica che lo rende un must: è compatibile con vari modelli di passeggino così da proteggere le gambe del piccolo senza l’aggiunta di copertine extra. Il rivestimento interno in pelliccia, poi, lo rende ancora più caldo e morbido.

In inverno le giornate piovose sono frequenti e spesso capita di essere sorpresi da acquazzoni mentre siamo all’aperto. Nella borsa quindi non deve mai mancare un parapioggia. Il modello di Maxi-Cosi trasparente assicura al piccolo di continuare a osservare ciò che lo circonda mentre i fori di ventilazione posizionati strategicamente assicurano il ricambio dell’aria. Facile da agganciare al passeggino, il parapioggia ha un’ampia finestra sul davanti che puoi comodamente aprire nel momento in cui la pioggia cessa di cadere.

Maxi-Cosi Parapioggia comfort per passeggino

Quali sono i migliori passeggini invernali? Questi: sfidano pioggia e freggo

Quando si ha un bambino, la praticità è fondamentale e il trio Maxi-Cosi Zelia Select è pensato per accompagnare i genitori negli spostamenti. Il modello include un passeggino, una navicella e un seggiolino auto CabrioFix. A renderlo l’oggetto del desiderio di molti neogenitori c’è un dettaglio extra: nel set è incluso un parapioggia che protegge il piccolo dagli acquazzoni e un coprigambe che lo terrà al caldo durante le giornate più fredde.

Offerta Maxi Cosi Zelia Select Passeggino trio con ceggiolino

E se si ha la necessità di avere un prodotto più versatile e completo, allora, c’è Bebeconfort Haze Trio Lux che comprende anche un seggiolino auto i-Size, una navicella che si trasforma in una seduta reversibile e reclinabile e il passeggino. A fare la differenza è l’ampia selezione di accessori, tra i più apprezzati il parapioggia, indispensabile quando le giornate sono incerte e il coprigambe permette al piccolo di stare sempre al caldo.

Il must per le uscite col bebé? Lo scalda biberon portatile

Tra gli accessori indispensabili quando decidiamo di fare uscite più lunghe, c’è lo scalda biberon portatile di Bebeconfort, talmente compatto e leggero che non ti renderai neanche conto di averlo in borsa. Compatibile con diversi biberon, grazie alla batteria ricaricabile (che consente fino a 8 utilizzi) può scaldare il latte in qualsiasi momento e luogo. Il display digitale permette di selezionare tra quattro temperature (37, 40, 45 e 50 °C) al termine verrai avvisata da un segnale acustico.

Bebeconfort Scaldabiberon portatile

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