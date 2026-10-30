Cambi il seggiolino auto a ogni taglia? Maxi-Cosi Titan Plus cresce con tuo figlio fino a 12 anni (oggi in sconto)

Dimentica il prossimo cambio di seggiolino: il modello Maxi-Cosi si adatta alla crescita del bambino e in più è in sconto

Foto di Francesca Baranello

Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

3 min di lettura

Cambi il seggiolino auto a ogni taglia? Maxi-Cosi Titan Plus cresce con tuo figlio fino a 12 anni (oggi in sconto)
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Il seggiolino auto in offerta per viaggi sereni

Quando si ha un bambino ci sono degli acquisti che lo accompagnano durante tutta l’infanzia e altri che durano poco, alcuni persino pochi mesi. Non stiamo parlando solo di vestiti, scarpe e accessori, ma anche di oggetti che sono fondamentali per la sicurezza del piccolo e che vengono cambiati più spesso di quello che si vorrebbe. Ci riferiamo ai seggiolini per auto, che non sempre si adattano alle nuove esigenze dei bambini e alla loro crescita. Tra questi, però, c’è un modello che mette in primo piano la sicurezza dei piccoli e il portafoglio dei genitori: è il seggiolino Maxi-Cosi Titan Plus i-Size. Il punto di forza principale è che è progettato per accompagnare i bambini dai 15 mesi fino a quando hanno 12 anni.

Praticamente una spesa da fare una volta sole e non pensarci più, soprattutto considerando che ora puoi acquistarlo a un prezzo ridotto. Infatti, il modello oltre a essere versatile, è anche economico grazie all’offerta che ti permette di risparmiare il 20% sul prezzo originale. La soluzione da prendere in considerazione se viaggiate spesso e volete impiegare i soldi che risparmiate in nuovi viaggi con tutta la famiglia.

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Il seggiolino che accompagna il bambino nella crescita

Di seggiolini ce ne sono tantissimi, ma Maxi-Cosi Titan Plus merita di essere conosciuto, e acquistato, perché ha una caratteristica molto semplice: è versatile. Il modello è stato progettato per seguire il piccolo durante le fasi della crescita a partire dai 15 mesi, per poi accompagnarlo negli anni successivi, fino ai 12 anni. Pensato per accogliere i piccoli con un’altezza compresa tra i 76 e i 150 cm, assicura un sostegno adeguato alla schiena grazie al poggiatesta regolabile su 11 posizioni.

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Il seggiolino auto si adatta all’altezza del bambino

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Il modello, inoltre, non ha tralasciato alcun momento della crescita del piccolo, infatti, è dotato di cinture di sicurezza interne che si agganciano in 5 punti e che possono essere utilizzate fino a 4 anni (o 105 cm di altezza). Una volta superata questa fase, il seggiolino diventa compatibile con le cinture di sicurezza presenti sulla macchina.

Viaggi comodi a qualsiasi età

Se viaggi molto o ti muovi spesso in città con la macchina, sai perfettamente quanto sia importante assicurare al bambino una seduta comoda. Un aspetto che non è stato trascurato nel seggiolino Maxi-Cosi Titan Plus i-Size tanto che è stato progettato per essere reclinato con una sola mano in quattro posizioni, da quella classica seduta con vista fuori dal finestrino, a quella più comoda e rilassata. A rendere il viaggio ancora più confortevole ci pensano le morbide imbottiture in gommapiuma presenti nel poggiatesta, sulla schiena e ai lati del seggiolino per una seduta ancora più accogliente e avvolgente.

La sicurezza durante il viaggio

Gli accessori per i bambini devono essere sicuri, ancora di più se si tratta di quelli per il viaggio o gli spostamenti, e con Maxi-Cosi Titan Plus potrai fare viaggi sereni. Il modello, omologato secondo la normativa europea i-Size R129, ha anche la tecnologia G-CELL. Con questa tecnologia, in caso di impatti, si riducono le lesioni a testa, collo e spalle, mentre il sistema di sicurezza AirProtect nel poggiatesta protegge ulteriormente il capo del bambino. L’installazione attraverso il sistema ISOFIX e il Top Tether, poi, contribuisce a mantenere il seggiolino stabile durante il viaggio.

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