Una piccola telecamera mostra il sedile posteriore sullo schermo dell’auto, anche al buio, e rende wireless il CarPlay con cavo già presente. L’ho montata e provata io: ecco come funziona in viaggio, tra pregi, limiti e requisiti da conoscere

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Sei in autostrada, il traffico scorre e dal sedile posteriore non arriva un solo rumore. Silenzio. Sarà un buon segno? Lo specchietto non basta, il seggiolino è contromarcia e allora fai quello che non dovresti: ti giri. Un secondo, forse due, con gli occhi fuori dalla strada.

Con un cane che dorme sul sedile o un gatto nel trasportino il pensiero è identico: controllare che sia tutto a posto. È una tentazione che conosco bene, e mi sono chiesta se esistesse un modo per guardare dietro senza voltarmi. Esiste, e non richiede un secondo monitor sul cruscotto.

Ottocast Cabin Care è l’accessorio che ho montato e provato per rispondere a questa domanda. Fa due cose insieme: aggiunge una telecamera con visione notturna rivolta ai sedili posteriori, con l’immagine in tempo reale sullo schermo dell’auto, e rende wireless il CarPlay con cavo già presente (il sistema che vedi sul monitor di bordo quando colleghi lo smartphone). In pratica, tieni gli occhi sulla strada e il sedile posteriore sempre sott’occhio.

Ottocast Cabin Care Ottocast Cabin Care adattatore CarPlay wireless con telecamera per il sedile posteriore, visione notturna, controlli bambini e animali sullo schermo dell'auto

VOTO TOTALE 7.7 Ottocast Cabin Care Ottocast Cabin Care è un prodotto particolare, perché combina un dispositivo in grado di fornire funzionalità wireless alle auto che non le hanno, con una videocamera di sicurezza, in grado di controllare quello che succede sul sedile posteriore, senza bisogno di girarsi e quindi di distrarsi rispetto alla strada. Il pubblico naturale sono i genitori di neonati e bambini piccoli, soprattutto con seggiolini anti-abbandono o posizionati in senso contrario di marcia, e chi porta spesso cani o gatti sul sedile posteriore o nel bagagliaio. Piace anche a chi vuole solo liberarsi del cavo del telefono. Se la tua auto non ha il CarPlay con cavo di fabbrica, però questo dispositivo non funziona, è un dettaglio che è bene conoscere. PRO Riduce le distrazioni al volante

Due funzioni in un solo accessorio

Funziona con iPhone e con smartphone Android compatibili

Nessuna registrazione né cloud

Visione notturna senza luci rosse CONTRO Serve un’auto con CarPlay con cavo

Non funziona con le auto che hanno già il CarPlay wireless di serie

Il cavo di alimentazione della telecamera va fatto passare nell’abitacolo

Non registra i filmati, quindi non sostituisce una dash cam Il monitor per il sedile posteriore VOTO: 8 Il cuore del prodotto è la telecamera, ed è la parte che mi ha convinto di più. L’immagine è piuttosto nitida e l’angolo regolabile a 150° inquadra bene il sedile posteriore, anche quando un seggiolino ingombrante si mette di mezzo. Sullo schermo dell’auto arriva in tempo reale, e c’è spazio sia per un neonato nell’ovetto sia per un bambino più grande seduto di lato. L’ho montata in pochi minuti, senza attrezzi: si aggancia alle aste metalliche del poggiatesta oppure si fissa con una cinghia, e non lascia cavi a vista sul cruscotto come farebbe un monitor separato. Si alimenta dalla presa USB dell’auto e funziona anche senza telefono collegato. L’immagine puoi tenerla a schermo intero o affiancata al navigatore: quando guidi con la mappa accesa, basta un’occhiata per controllare tutto. CarPlay senza fili: niente cavo a ogni salita VOTO: 7 La seconda funzione è meno spettacolare, ma la apprezzi ogni giorno. Ho collegato il telefono una prima volta per l’abbinamento e da lì la connessione parte da sola a ogni salita in macchina: telefono in borsa, musica e navigazione già sullo schermo. Funziona con i comandi dell’auto, quindi continui a gestire tutto come sempre. Lo noti soprattutto se passi spesso da un’auto all’altra, un po’ come succede con gli altri accessori pensati per rendere l’abitacolo più smart senza stravolgere l’impianto originale. Il requisito, però, è stringente: serve un’auto con CarPlay con cavo di fabbrica e schermo touch, mentre non funziona con le auto che hanno già il CarPlay wireless di serie. Se hai uno smartphone Android, la regola non cambia: l’auto deve avere comunque il CarPlay cablato. Il controllo è semplice: se colleghi il telefono con il cavo e sullo schermo compare CarPlay, la compatibilità c’è. Privacy e visione notturna VOTO: 8 Quando una telecamera riprende il sedile posteriore, magari con dei minori a bordo, la privacy non è un dettaglio. Qui il video resta solo in diretta sullo schermo dell’auto: nessuna registrazione, nessun caricamento online, nessun account da collegare. Anche la visione notturna è pensata con attenzione: usa infrarossi invisibili, quindi al buio l’immagine resta leggibile senza quella luce rossa che su altri dispositivi simili può disturbare il sonno di un bambino nei viaggi serali. Il rovescio della medaglia è che non è una telecamera di sicurezza: non salva nulla e quindi non aiuta in caso di incidente o di atti di vandalismo. Meglio saperlo prima. Sommario Ottocast Cabin Care Il monitor per il sedile posteriore 8 CarPlay senza fili: niente cavo a ogni salita 7 Privacy e visione notturna 8

Conclusioni Ottocast Cabin Care Ottocast Cabin Care adattatore CarPlay wireless con telecamera per il sedile posteriore, visione notturna, controlli bambini e animali sullo schermo dell'auto La compatibilità è la prima cosa da verificare: serve un’auto con CarPlay con cavo di fabbrica e schermo touch. Chi ha un’auto senza questa dotazione, o con il CarPlay già wireless di serie, deve escluderlo a prescindere dalle altre funzioni. Anche la telecamera, che si alimenta separatamente dal telefono, ha un cavo da far passare nell’abitacolo fino alla presa: un lavoretto semplice, ma da mettere in conto. Il prezzo di listino è di 149 euro, ma lo trovi spesso in offerta: al momento in cui scrivo è a 115 euro. Conviene tenerlo d’occhio, soprattutto a Black Friday e nelle festività. Cabin Care fa una cosa semplice e la fa bene: mi ha lasciato gli occhi sulla strada mentre sapevo sempre cosa succedeva dietro, con in più il vantaggio di dimenticarmi del cavo del telefono. A 115 euro riunisce in un solo accessorio due funzioni per cui altrimenti servirebbero un monitor da montare e un adattatore, e per chi viaggia spesso con un bambino piccolo o un animale è un prezzo ragionevole. La condizione è una sola, ma decisiva: l’auto deve avere già il CarPlay con cavo di fabbrica. Controllalo prima di ordinarlo e, se la risposta è sì, alla prossima autostrada il sedile posteriore lo guarderai sullo schermo, senza girarti.

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