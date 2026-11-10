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123RF Pedibus a Roma

Quando le serrande dei bar si alzano e l’aria sa di cornetto caldo, alla Garbatella si sente un suono nuovo. È quello degli zainetti che ballonzolano,delle scarpe da ginnastica sui marciapiedi, delle risate e di qualche sbadiglio, perché saltare giù dal letto è sempre un’impresa. Sono i bambini di Siamo gatti, il progetto che riporta i più piccoli a fare i percorsi casa-scuola a piedi, in gruppo, chiacchierando con i compagni. Una bella notizia per l’autonomia dei bambini e per un quartiere che da oltre un secolo vive di cortili, scalinate e vicini che si conoscono tra di loro. Dietro questa novità c’è anche una storia d’affetto: quella del maestro Giovanni Impegnoso, che per primo aveva portato questa idea tra le vie del quartiere.

Pedibus a Roma, come funzionano i percorsi di Siamo gatti alla Garbatella

Dopotutto si tratta di un piccolo autobus senza motore, fatto solo di gambe e chiacchiere. Le sue linee sono due, lunghe più o meno 700 metri ciascuna. La linea Battisti si mette in marcia dalla Chiesoletta dei Santi Isidoro ed Eurosia, sulla storica via delle Sette Chiese, e arriva alla primaria Cesare Battisti di piazza Damiano Sauli, la stessa piazza dove Ettore Scola girò alcune scene di C’eravamo tanto amati. La linea Alonzi parte da piazza Eugenio Biffi e accompagna la sua carovana fino alla scuola Aurelio Alonzi, in via Alessandro Valignano.

Dal lunedì al venerdì, all’ora della campanella, i bambini camminano insieme con accanto ragazzi preparati per questo compito, con occhi attenti alle strisce pedonali e pazienza infinita per le domande che spuntano a ogni angolo. Per ora è una prova che durerà fino a dicembre, con il sogno di trasformare questo pedibus a Roma in un’abitudine stabile, affidata a mamme e papà che si daranno il cambio alla guida del gruppo, aiutati all’inizio proprio dai ragazzi. Intanto le botteghe del quartiere entrano nella rete degli Amici dei gatti: vetrine amiche dove un saluto rende la strada più familiare.

Andare a scuola a piedi, perché fa bene ai bambini e a tutta la città

I numeri rispecchiano già un primo successo. Secondo l’indagine Okkio alla Salute dell’Istituto superiore di sanità, nel Lazio appena un bambino su quattro tra gli 8 e i 9 anni arriva in classe con le proprie gambe o in bici (il 25,7%), e quasi due su tre (il 64,2%) ci arrivano in auto o in motorino. A Roma, stando a uno studio sulla mobilità del 2023, il 38% degli spostamenti sotto i 2 chilometri si fa ancora a motore.

Andare a scuola a piedi è anche un momento di libertà in cui i bambini imparano a leggere la strada, a riconoscere i semafori e le facce dei vicini. Per le famiglie sono mattine più serene e qualche clacson in meno davanti ai cancelli, un bel passo avanti per la mobilità dolce.

Il progetto è anche un abbraccio al maestro Impegnoso, volto caro a tutta la Garbatella. L’assessora municipale alla scuola Francesca Vetrugno, che ha voluto farlo rinascere, ricorda che un’idea mette radici quando scuola e famiglie la sentono loro. Per il Presidente del Municipio, Amedeo Ciaccheri, è un’eredità ritrovata, come i Nonni paletta tornati agli incroci.

Il nome, poi, è lungimirante: i gatti di Roma conoscono ogni angolo, camminano sicuri e trovano sempre la via di casa. Se a dicembre le famiglie raccoglieranno il testimone, questa storia avrà il finale più bello: una città che rallenta per lasciare spazio ai suoi piccoli.