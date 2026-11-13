Porta libri e vestiti, prendi in cambio quelli che vuoi, il progetto “RiGira” insegna la condivisione

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

123RF Condivisione di libri e vestiti

In fondo a quasi ogni armadio c’è un vestito che aspetta il suo momento da anni. Il cappotto preso in saldo e rimasto con il cartellino, la camicetta a fiori diventata un filo stretta, il maglione regalato da una zia con tanto affetto e poco intuito sulle taglie. Per tutti loro adesso esiste un posto dove ricominciare.

RiGira la Moda, lo spazio dedicato allo scambio di vestiti e accessori vintage e di seconda mano, ha riaperto dopo la prima prova della primavera 2024. Allora era un esperimento a tempo, giusto quanto bastava per capire che l’idea piaceva parecchio. Oggi mette radici e diventa un indirizzo fisso, dove gli abiti cambiano proprietaria e le storie passano di mano in mano.

Come funziona lo scambio di vestiti usati gratis di RiGira la Moda

Il meccanismo si basa sulle cose di una volta, quando le cugine si passavano i cappotti e le nonne allungavano gli orli. Ti iscrivi, ricevi la tua card e da quel momento puoi scegliere i capi che ti conquistano senza spendere un euro. Hai vestiti usati che restano appesi da troppo tempo? Puoi portarli tu stessa, purché siano in ottimo stato, puliti e pronti a farsi indossare da qualcun’altra.

Questa cura per la qualità pesa parecchio, soprattutto oggi. In diverse zone d’Italia la raccolta tradizionale degli indumenti dismessi fatica a reggersi, sommersa da capi a basso costo che si sfibrano dopo pochi lavaggi e arrivano esausti al traguardo della seconda vita. Ogni maglione rimesso in circolo è un acquisto in meno, acqua ed energia risparmiate e una risposta concreta alla fast fashion. La moda sostenibile comincia così, da un gesto alla portata di tutte, dentro una logica di economia circolare che si può praticare sotto casa.

Caritas e RiGira la Pagina: condivisione, dignità e scambio di libri

Il progetto è nato grazie alla collaborazione con la Caritas del territorio e porta con sé due intenzioni molto chiare. La prima guarda all’ambiente: ripensare il modo in cui compriamo, frenando la produzione eccessiva e lo sfruttamento che spesso si nascondono dietro un’etichetta a prezzo stracciato.

La seconda riguarda chi sta attraversando un periodo complicato entra dalla stessa porta, sceglie dagli stessi scaffali e si prova gli stessi capi di chiunque altro, con identica libertà e identico piacere. È un modo gentile di ricordare a tutta la comunità che vestirsi con gusto è un diritto, e che la condivisione fa bene a chi lascia quanto a chi prende.

Poi ci sono i libri. Accanto alle grucce è nata RiGira la Pagina, una piccola biblioteca di scambio libri per chi ama perdersi dentro una trama. Il principio resta lo stesso: lasci il romanzo che hai divorato in una notte e ne porti via un altro da scoprire. Sugli scaffali trovano posto esclusivamente narrativa e raccolte di racconti; testi di scuola, volumi di consultazione e guide pratiche restano a casa.

Un cappotto dimenticato può scaldare l’inverno di un’altra donna, un libro chiuso può tenere sveglia una nuova lettrice fino a tardi, e chi entra con una borsa piena spesso esce con il cuore più leggero. Basta aprire l’armadio, scegliere con un pizzico di coraggio cosa lasciar andare e fare un salto. Chissà, magari tra quegli scaffali ti aspetta proprio il capo, o la storia che cercavi da tempo.