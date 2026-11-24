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123RF Negozio dove non si paga

Se una domenica verso le tre vi capita di passare in via Boito, a Torino, troverete un gruppetto di persone in attesa davanti a una saracinesca ancora abbassata. Aspettano che apra Nico Regala Tutto, appena venticinque metri quadrati in Barriera di Milano, nella periferia nord della città, dove gli oggetti sugli scaffali si portano a casa gratis.

Lo chiamano il negozio senza soldi, perché qui nessuno tira fuori il portafoglio. Ci si trovano stoviglie e soprammobili, libri e giocattoli, qualche pezzo vintage e perfino delle biciclette. Siccome tutto arriva dagli sgomberi, l’assortimento cambia di settimana in settimana. Ha aperto un anno fa, l’8 dicembre festeggia il primo compleanno, e intanto in quartiere la voce ha girato parecchio.

A inventarlo è stato Nicodemo Froio, per gli amici Nico, un giovane di trentasei anni. Di lavoro fa sgomberi. Ogni anno svuota circa cinquecento tra appartamenti, cantine e garage a Torino e provincia. Quello che è rotto va allo smaltimento, come prevede la legge. Il resto è spesso roba ancora buona, e a Nico, che da sempre compra di seconda mano, dispiaceva vederla finire in discarica. Così ha preso in affitto un negozietto e ha cominciato a regalarla a chiunque passi la domenica pomeriggio.

Nico Regala Tutto a Torino, come funziona il negozio gratis di via Boito

Le regole da seguire sono poche ma vanno rispettate alla lettera. Il negozio gratis apre ogni domenica dalle 15 alle 16 in via Boito 12/b. Si entra uno alla volta, si curiosa con calma e si scelgono uno o due oggetti a testa. Quando un pezzo appartiene a un set, come sei bicchieri gemelli, parte tutto insieme verso la nuova casa. E la saracinesca resta alzata finché l’ultima persona in coda ha trovato il suo piccolo tesoro.

L’affetto del quartiere è cresciuto domenica dopo domenica. Alle prime aperture si affacciavano cinque o sei persone, poi sono diventate dieci, trenta, e oggi superano il centinaio, fino a centoventi visitatori in un’ora. Chi entra nel negozietto di Nico a volte lo fa per bisogno, altre per passione o per il semplice gusto della scoperta. La porta è aperta a tutti, senza domande e senza requisiti.

Riuso ed economia circolare, come sostenere il negozio senza soldi di Torino

Tanta generosità non è esente da costi. L’affitto e le bollette sono pagati da Nico, e il progetto è diventato un’associazione che accoglie anche piccoli contributi. Intanto è arrivata una bella sorpresa. Sempre più famiglie lo chiamano per svuotare la casa dei genitori o la vecchia soffitta, contente di sapere che quei libri e quei soprammobili continueranno a vivere altrove.

I numeri dicono quanto ce ne sia bisogno. Secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente, ciascun cittadino europeo produce in media più di mezza tonnellata di rifiuti urbani all’anno, e nel 2026 l’Earth Overshoot Day, la data in cui esauriamo le risorse che la Terra rigenera in un anno, è caduto il 30 luglio. Ogni giocattolo che passa di mano diventa allora un gesto di riuso e un passo verso l’economia circolare.

Il desiderio più grande di Nico è vedere nascere spazi simili in altre città. Chi vuole dargli una mano può portare oggetti in buone condizioni, spedirli se vive lontano, sostenere l’associazione oppure scrivergli su Instagram, dove si trova come @nico_sgomberi, anche solo per chiedere come replicare il progetto. Perché la cultura del dono contagia in fretta, e a volte basta una saracinesca alzata la domenica per far brillare un intero quartiere.