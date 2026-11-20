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123RF Gatti in colonia

Quando il traghetto attracca a Ermoupoli, il comitato di benvenuto ha spesso quattro zampe e la punta di un orecchio mancante, il piccolo segno che distingue i mici sterilizzati e seguiti da qualcuno. Siamo sull’isola di Syros, nel cuore delle Cicladi, a poche ore di navigazione dal Pireo. Qui si stima vivano circa tremila gatti randagi, e dagli anni Novanta un rifugio nel villaggio di Kini, sulla costa occidentale, lavora perché ciascuno abbia una ciotola piena e le cure di cui ha bisogno.

Quel rifugio si chiama Syros Cats, un ente benefico registrato nel Regno Unito, e la sua proposta fa brillare gli occhi a chiunque abbia un gatto che sonnecchia sul divano: un alloggio gratuito in Grecia in cambio di tempo, energia e tanta pazienza da dedicare ai suoi ospiti pelosi. Il modo più dolce per vivere gratis in Grecia per qualche settimana.

Volontariato con i gatti in Grecia, come si svolge la giornata a Syros Cats

L’esperienza di volontariato con i gatti è composta da una squadra di quattro persone, e la sveglia suona presto. Alle 8 parte il primo giro: pappa per tutti, lettiere da pulire, ciotole da lavare e acqua fresca in ogni angolo. Poi arrivano le coccole, preziosissime per i mici più diffidenti, l’aiuto durante le visite veterinarie e, quando serve, il biberon per i gattini appena nati.

Prima del tramonto si ricomincia con la seconda razione, le medicine per chi è in convalescenza e tutti al sicuro per la notte. In totale l’impegno richiesto è di cinque o sei ore al giorno, cinque giorni su sette.

Dall’altra parte della bilancia è disposta una camera privata in una casa condivisa con altri due o tre volontari, con utenze comprese e il primo pasto della giornata offerto dall’associazione. Il resto del tempo appartiene a chi sceglie di intraprendere questo percorso con un tuffo nelle calette, un caffè sul lungomare, una passeggiata tra le scalinate di Ano Syros oppure ancora una visita al borgo medievale arroccato sulla collina.

Vivere gratis in Grecia curando i gatti, requisiti e candidature per il 2027

Se state già fantasticando, ecco la notizia più bella: le candidature per il periodo luglio-dicembre 2027 si sono aperte il 1° novembre 2026 e si inviano esclusivamente tramite il modulo pubblicato sul sito dell’associazione. Le richieste arrivano a valanga ogni anno, quindi è bene muoversi per tempo e preparare una bella presentazione.

Il profilo ideale ha queste caratteristiche:

almeno 25 anni e qualche esperienza lavorativa alle spalle;

disponibilità a restare sull’isola per un mese o più;

autonomia, affidabilità, puntualità e voglia di sporcarsi le mani;

viaggio organizzato e pagato di tasca propria, partendo da soli: bambini e animali domestici restano a casa.

Chi ha lavorato come assistente veterinario o con le colonie feline ha la precedenza; per tutti gli altri l’esperienza resta un bonus facoltativo, e un cuore grande così fa sempre la sua parte.

Quando il turno finisce, Syros regala le sue meraviglie. A Ermoupoli c’è perfino un pezzetto d’Italia. Si tratta del Teatro Apollo, gioiello ottocentesco firmato dall’architetto Pietro Sampo e ispirato alla Scala di Milano. Un palcoscenico in miniatura su un’isola che ogni giorno mette in scena una storia a lieto fine, quella di migliaia di mici che hanno trovato qualcuno pronto a prendersene cura. E magari, l’anno prossimo, quel qualcuno potreste essere proprio voi.