123RF Gatti anziani che vivono insieme

In Inghilterra, il villaggio Shropshire Cat Rescue offre una casa confortevole ai gatti anziani spesso trascurati e a rischio di eutanasia.

Fondato da Marion e Richard Micklewright, il rifugio ospita chalet, un negozio e spazi comuni, promuovendo anche adozioni, volontariato e sensibilizzazione.

Negli Stati Uniti, Cats Cradle accoglie gatti fragili in Florida, garantendo loro serenità e cure senza cercare nuove adozioni.

Non tutti i gatti hanno la fortuna di trovare una famiglia disposta ad accoglierli, soprattutto quando raggiungono un’età avanzata.

Spesso, infatti, i felini anziani vengono trascurati da chi cerca un animale da compagnia da adottare e rischiano di trascorrere gli ultimi anni della loro vita in un rifugio.

Ma c’è chi ha deciso di cambiare le cose, offrendo loro una possibilità diversa e un progetto davvero speciale: in Inghilterra esiste un piccolo villaggio interamente dedicato ai gatti anziani, con abitazioni, un negozietto e spazi condivisi.

Shropshire Cat Rescue, la casa speciale per i gatti anziani

L’associazione Shropshire Cat Rescue è impegnata da oltre 21 anni nel salvataggio e nell’assistenza dei gatti anziani che rischiano di essere soppressi perché considerati troppo vecchi per l’adozione.

La struttura è nata grazie all’iniziativa di Marion Micklewright, fondatrice del rifugio insieme al marito Richard. Stanca di vedere tanti felini ignorati dalle famiglie in cerca di un animale da compagnia e destinati all’eutanasia soltanto per la loro età, Marion ha deciso di intervenire concretamente.

L’associazione, fondata nel 1991, si è trasferita nel 1998 nell’attuale sede. Nel 2009, grazie a donazioni e sponsorizzazioni, è stato realizzato il villaggio che ospita i gatti più anziani: un ambiente progettato per offrire loro alloggi confortevoli e tutte le attenzioni di cui hanno bisogno.

Oggi qui vivono anche gatti che hanno superato i 20 anni, finalmente liberi di trascorrere le loro giornate senza dover affrontare le difficoltà di una vita in strada o l’incertezza di un futuro in rifugio.

Com’è fatto il villaggio dei mici anziani

Lo Shropshire Cat Rescue non è un semplice gattile, ma un vero e proprio piccolo paese a misura di felino. Il villaggio è stato progettato per ricreare un ambiente familiare, nel quale ogni gatto possa trovare il proprio spazio e sentirsi a casa.

La struttura comprende sei accoglienti chalet, un piccolo negozio e la Moggies Mansion, una sorta di area comune dove gli animali possono incontrarsi e trascorrere del tempo insieme.

Ogni micio ha le proprie abitudini e i suoi angoli preferiti. C’è, per esempio una gattina che ama trascorrere il tempo nel piccolo negozio del villaggio, mentre altri ospiti preferiscono rilassarsi nei loro appartamenti.

Nel marzo 2024 Scott Miller, un veterinario molto famoso, conosciuto per la sua partecipazione al programma britannico This Morning di ITV, ha visitato la struttura, realizzando un video destinato al suo canale YouTube.

Il medico veterinario ha descritto la struttura come il “più carino villaggio per gatti in pensione“. Un riconoscimento che racconta alla perfezione lo spirito di questo progetto: non limitarsi a salvare gli animali, ma offrire loro una vera casa.

La struttura non si limita ad accogliere esclusivamente i felini più avanti con gli anni: le sue porte sono aperte anche ad animali più giovani che si trovano in condizioni di particolare bisogno. Inoltre, l’associazione promuove le adozioni, accoglie volontari e organizza eventi rivolti alla comunità locale. Si tratta di un modo per coinvolgere sempre più persone nella tutela degli animali e sensibilizzare sull’importanza di non abbandonare i gatti quando diventano anziani.

Dall’Inghilterra agli Stati Uniti: altre case di riposo per gatti

Ben presto l’idea di creare un luogo dedicato ai gatti anziani è uscita dai confini inglesi. Anche negli Stati Uniti esistono realtà che hanno scelto di offrire una seconda possibilità ai mici più fragili.

In Florida, per esempio, Terry e Bruce Jenkins hanno dato vita a Cats Cradle, un rifugio speciale allestito nel loro giardino. La coppia ha deciso di accogliere gatti anziani provenienti da situazioni difficili, permettendo loro di trascorrere gli ultimi anni in un ambiente sicuro e pieno di attenzioni.

L’obiettivo è accompagnarli durante la vecchiaia, garantendo loro una vita serena e confortevole. Bruce ha soprannominato affettuosamente il giardino la “Disneyland per gatti“, mentre Terry ha raccontato quanto prendersi cura di questi animali le abbia dato un nuovo scopo, trovando in loro un riflesso della propria situazione di vita.

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