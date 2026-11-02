Per quasi tre anni ha visto tanti altri cani trovare una famiglia, mentre lei continuava ad aspettare. Poi un video sui social ha cambiato il corso della sua storia

123RF Cane soprannominato "il più solo della Gran Bretagna"

Sadie, meticcia salvata da condizioni precarie, ha atteso quasi mille giorni in canile prima che i video dei volontari attirassero una famiglia.

Colpiti dalla sua dolcezza, Mabel Edge e il compagno l’hanno adottata, aiutandola con pazienza a superare le paure e ambientarsi in casa.

Dopo sei mesi Sadie si è adattata alla nuova vita, mentre la RSPCA ricorda che molti altri animali abbandonati aspettano ancora una seconda possibilità.

Sadie è una cagnolina meticcia soprannominata “il cane più solo della Gran Bretagna“: ha aspettato per 1.000 giorni una famiglia disposta ad accoglierla.

Dopo essere stata salvata dai volontari e accolta in un rifugio, ha visto tantissimi altri cani trovare una famiglia, mentre lei continuava ad aspettare qualcuno che la scegliesse.

Tutto è cambiato quando una donna ha visto un video della cagnolina: non riusciva ad accettare che Sadie dovesse trascorrere un altro giorno senza una famiglia.

La storia di Sadie, il cane più solo della Gran Bretagna

Sadie è una meticcia, un incrocio con un Collie. A settembre 2023 è stata salvata dalla RSPCA di Cornwall, nel Regno Unito. I volontari l’hanno tratta in salvo da una situazione terribile: viveva in condizioni precarie e difficili in recinti all’aperto insieme ad altri 200 cani circa.

Inizialmente i volontari l’hanno accolta nel loro rifugio. Nell’aprile 2024 Sadie è stata poi trasferita nella struttura della RSPCA di Brighton & Hove, a Patcham, nel Sussex. Speravano che Sadie trovasse presto una famiglia, ma alcuni problemi legali hanno inizialmente rallentato il percorso. In seguito, anche la riabilitazione e il recupero hanno richiesto più tempo del previsto.

Nel rifugio dove si trovava ospite, Sadie guardava tantissimi cani andare e venire: lei rimaneva sempre in attesa di una famiglia pronta ad accoglierla. Quando si stavano avvicinando i 1.000 giorni di permanenza nel canile, lo staff ha deciso di far diventare la cagnolina una star sui social. I volontari hanno iniziato a pubblicare un video ogni giorno, nella speranza di raggiungere qualcuno disposto ad accoglierla.

Sadie ha trovato finalmente casa

Dopo giorni di pubblicazione di video, c’è stata una svolta per Sadie. Mabel Edge ha visto un video della cagnolina, che le era stato inviato da una collega. La 51enne, che vive nel Devon, ha raccontato: “Quando ho visto per la prima volta i suoi video, sono rimasta colpita da quanto sembrasse dolce e non riuscivo a credere che avesse aspettato una casa per così tanto tempo”.

La donna seguiva quotidianamente i canali social del rifugio: “Mi ritrovavo a controllare ogni giorno cosa avesse combinato e dicevo al mio compagno Al quanto fosse triste che nessuno la volesse. E lui allora mi ha detto: ‘Beh, perché non andiamo a vederla?'”.

La coppia non aveva intenzione di adottare un cane: l’anno precedente aveva perso il proprio animale domestico, non era ancora pronta. Ma quando i due fidanzati hanno incrociato lo sguardo di Sadie, hanno capito che la loro esperienza con i cani abbandonati e la vita tranquilla nel Devon avrebbero potuto offrirle il futuro che meritava.

Mabel e il compagno sono andati diverse volte a Brighton per incontrare Sadie, così da trascorrere del tempo con lei. “Sapevamo, dopo aver parlato con il personale del canile, che Sadie avrebbe avuto bisogno di pazienza e comprensione, a causa del suo difficile passato, ma pensavamo che la situazione sarebbe stata molto peggiore”.

Dopo qualche visita, la cagnolina ha iniziato ad aprirsi con quella coppia, mostrando il suo lato dolce. “Eravamo consapevoli di poterle offrire qualcosa di meglio di quello che aveva avuto nel canile. Ma eravamo anche preoccupati per come avrebbe affrontato il lungo viaggio: avevamo preparato per lei una gabbia e una cuccia nel retro del nostro camper. Lei ha deciso di sedersi davanti con noi, nello spazio per i piedi. Da quel momento è stato come se avesse sempre fatto parte delle nostre vite”.

La prima volta di Sadie in una vera casa

Prima di arrivare in canile, Sadie aveva sempre vissuto in un recinto all’aperto e non aveva mai conosciuto la vita in una vera casa. I nuovi proprietari hanno iniziato a insegnarle nuova abitudini e, dopo sei mesi, si era già ambientata molto bene.

“Può essere un po’ ansiosa, il che è comprensibile visto il suo difficile inizio di vita e il lungo periodo trascorso in canile”, ha raccontato Mabel. “Le piace sapere sempre dove siamo io e Al, e quando è venuta a casa per la prima volta ha passato molto tempo a scrutare l’ambiente circostante in cerca di pericoli ed era spesso in stato di allerta. Ma con il passare del tempo, abbiamo notato che impara a rilassarsi e a capire che è al sicuro con noi“.

Ogni mattina Sadie si sdraia sul letto accanto ai suoi proprietari e, quando suona la sveglia, fa di tutto per ricevere qualche coccola: “È così affettuosa e ha un desiderio irrefrenabile di amare ed essere amata”.

Sadie ha finalmente trovato la famiglia che aspettava dopo una lunga permanenza in canile. Ma tanti altri animali abbandonati sono ancora in attesa di una seconda possibilità. Jenny Eden, responsabile della sezione di Brighton della RSPCA, ha affermato: “Sadie purtroppo ha trascorso molto tempo con noi: sembrava davvero il cane più solo della Gran Bretagna. TikTok ci ha aiutato a far conoscere la sua personalità e a mostrare a tutti quanto sia meravigliosa”.

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