Dopo i maltrattamenti subiti, il cane era terrorizzato dal contatto umano e tremava senza riuscire a fermarsi. In rifugio, però, ha incontrato qualcuno capace di restituirgli lentamente la fiducia.

123RF La storia di Kevin: "“Mai ricevuto un solo gesto di gentilezza”.

Kevin è un cucciolo che è stato salvato e accolto dal BARC Animal Shelter di Houston, in Texas. Al suo arrivo nel rifugio i volontari hanno subito capito che il suo passato era stato traumatico. Nel suo box tremava terrorizzato ogni volta che una persona si avvicinava e si ritirava intimorito quando qualcuno cercava di accarezzarlo. Grazie all’impegno dei volontari della struttura, però, tutto è cambiato e Kevin ha capito che le mani umane potevano anche concedere un po’ di calore e di conforto. Una carezza è riuscita a far breccia nel suo cuore: quel semplice gesto è diventato il primo passo verso un capitolo nuovo della sua esistenza.

La storia di Kevin, il cane terrorizzato dal contatto umano

Una volontaria del BARC Animal Shelter di Houston ha pubblicato sui social il video che mostra l’arrivo di Kevin nel rifugio. Era magrissimo, completamente ricoperto di pulci e di parassiti . Si può vedere l’animale tremare in modo incontrollabile: il suo corpo non riusciva a stare fermo e il suo sguardo era pieno di terrore. Le sue condizioni e la sua reazione al contatto umano lasciavano intuire che avesse vissuto esperienze traumatiche: fino a quel momento la sua esistenza era stata resa insopportabile da chi aveva usato solo violenza nei suoi confronti. Per Kevin la presenza degli esseri umani sembrava essere associata soltanto alla paura: era evidente che non avesse mai conosciuto l’amore.

La volontaria che ha pubblicato il post ha commentato con queste parole la clip che ha straziato il cuore di chi ha visto quelle immagini: “Cani come Kevin sono la vera ragione per cui credo che molti di noi amanti degli animali abbiano il sogno di possedere un terreno che possa essere un rifugio sicuro per cani che non hanno mai ricevuto un solo gesto di gentilezza”.

Il video è diventato virale e numerosi utenti hanno preso a cuore la storia del povero Kevin, nella speranza che nella sua vita potesse finalmente entrare un po’ di amore.

Il gesto che ha cambiato la vita di Kevin

I volontari del rifugio hanno lavorato instancabilmente per aiutarlo a uscire dal suo guscio e permettergli di ritrovare la fiducia negli esseri umani. Non volevano che gli abusi e le violenze subiti fino a quel giorno potessero cambiare il suo animo buono e gentile. Lo hanno seguito rispettando i suoi tempi e cercando di aiutarlo a recuperare gradualmente la fiducia nelle persone.

Poco alla volta ha iniziato a lasciarsi avvicinare e ad accettare le carezze dei volontari, gesti che sembravano rappresentare per lui una nuova esperienza. Era chiaro che non avesse mai provato nulla di simile: fino ad allora le mani erano state usate solo per infliggergli dolore, mentre questa volta dimostravano cura e amore. Kevin ha capito che poteva tornare a fidarsi delle persone e ha iniziato persino a dare piccoli baci ai volontari che si prendevano cura di lui.

Da quel momento Kevin ha iniziato un nuovo percorso, fatto di piccoli passi verso la fiducia. Ora aspetta una famiglia pronta ad accoglierlo con pazienza e affetto: e, come lui, in Italia e nel mondo sono tanti i cani nei rifugi che attendono soltanto di trovare un luogo da chiamare casa.