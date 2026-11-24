123RF Cane salvato adottato da una famiglia

Trovata in provincia di Avellino accanto alla sorellina morta di parvovirosi, la cucciola Chicca era spaventata, affamata e senza una casa.

I volontari Enpa hanno condiviso foto e video sui social, raggiungendo una famiglia pronta ad accoglierla e trasformando il suo destino.

Dopo l’adozione, Chicca ha lasciato il canile e potrà crescere circondata da affetto, mentre i volontari invitano a condividere gli appelli.

Era rimasta accanto alla sua sorellina, senza sapere che non si sarebbe più rialzata. Piccola, spaventata, sporca e affamata, Chicca era stata trovata in provincia di Avellino in una situazione terribile. La cucciola che le stava accanto era morta di parvovirosi e per lei si apriva un futuro tutto da ricostruire. Oggi, però, quella storia che aveva commosso i volontari ha trovato il suo lieto fine: Chicca è stata adottata e ha finalmente una famiglia tutta sua.

Chicca trovata accanto alla sorellina morta di parvovirosi

Il ritrovamento di Chicca, in provincia di Avellino, era stato particolarmente difficile, come raccontato dai volontari Enpa. La cagnolina era accanto al corpo senza vita della sorellina, morta a causa della parvovirosi, una grave malattia virale che colpisce i cani.

Era piccolissima, impaurita, sporca e affamata. Dopo il recupero, era stata portata in canile, dove per lei era cominciata l’attesa di una famiglia. Una condizione che accomuna tanti animali ospitati nelle strutture, spesso costretti a trascorrere giorni, mesi o anche più tempo in un box, aspettando che qualcuno si accorga di loro.

Per Chicca, però, qualcosa ha cominciato a cambiare quando i volontari hanno deciso di raccontare la sua storia. Una fotografia e un video hanno permesso di mostrarla a tante persone, dando un volto a quella cucciola che aveva già conosciuto un inizio di vita così difficile.

Grazie ai social il destino della cagnolina è cambiato

L’appello per trovare una casa a Chicca ha iniziato a circolare in rete. I volontari hanno condiviso le immagini, altre persone le hanno rilanciate e, poco alla volta, la storia della cagnolina ha raggiunto nuovi potenziali adottanti.

È stata proprio questa catena di condivisioni a fare la differenza. Qualcuno ha chiesto informazioni su di lei e, grazie al lavoro dei volontari, si è arrivati all’adozione. Per Chicca, quella mobilitazione si è trasformata in una nuova possibilità. Il box è ormai un ricordo e al suo posto ci sono una casa, persone che l’hanno accolta e un futuro da vivere.

La richiesta dei volontari di condividere gli appelli online

Nel raccontare il lieto fine, i volontari dell’Enpa di Avellino hanno voluto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a far conoscere Chicca e a rendere possibile la sua adozione. Il gruppo ha voluto sottolineare quanto possa essere importante anche un gesto apparentemente piccolo come condividere un appello.

“È bastata una foto. Un video girato dai volontari. Uno sguardo che non si poteva dimenticare“, hanno raccontato, ricordando come la diffusione dell’appello abbia permesso alla storia della cucciola di arrivare fino alla sua nuova famiglia. Resta la tristezza per la sorellina che non ce l’ha fatta, ma oggi c’è anche la gioia di sapere che Chicca potrà crescere circondata dall’affetto e dalle attenzioni che merita.

“Perché basta davvero poco: una foto, una condivisione, un cuore che si apre. E la vita di un cane cambia per sempre“, hanno scritto i volontari invitando tutti a condividere gli appelli pubblicati sui social per raggiungere più persone possibili. A volte è proprio così che comincia una nuova vita per chi non ha la fortuna di avere una casa.

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