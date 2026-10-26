Kate Middleton sorprende con la foto inedita per una causa importante

IPA Kate Middleton

Kate Middleton e il principe William hanno scelto una fotografia di famiglia per dire grazie. Lo scatto, pubblicato domenica su Instagram, li ritrae insieme ai figli George, Charlotte e Louis e richiama la Three Peaks Challenge che la principessa ha portato a termine a giugno. È un’immagine semplice, che racconta quanto quell’esperienza sia ancora vicina al cuore della coppia e che accompagna un messaggio di riconoscenza per i volontari del soccorso alpino, in occasione della Mountain Rescue Awareness Day.

Un grazie sentito a chi sale in montagna per gli altri

Per accompagnare la foto, Kate Middleton e il principe William scrivono: “In occasione della Mountain Rescue Awareness Day, rivolgiamo il nostro sentito ringraziamento a tutti coloro che mettono a disposizione tempo e competenze per garantire la sicurezza delle persone in alcuni dei paesaggi più belli, ma anche più impegnativi”. Parole autentiche e sentite, che rendono il giusto omaggio a un lavoro svolto lontano dai riflettori ma fondamentale, perché porta aiuto a chi si trova in difficoltà.

William e Kate raccontano di aver visto da vicino “la dedizione, la professionalità e la compassione” che caratterizzano l’attività dei soccorritori. Ricordano poi quanto sia stato prezioso incontrare le squadre locali durante la scalata estiva, perché quell’occasione ha permesso di ringraziarle di persona per il ruolo che svolgono ogni giorno a tutela di escursionisti e alpinisti.

Il messaggio si chiude con l’orgoglio di sostenere volontari che intervengono in ogni condizione, spesso con pochissimo preavviso, per aiutare chi ha bisogno. “A tutta la comunità del soccorso alpino, grazie per il vostro impegno costante, il coraggio e il servizio”, scrivono, firmando con le iniziali “W & C”.

Una data scelta per ricordare quanto conta la prudenza

La scelta del giorno non è casuale. La Mountain Rescue Awareness Day cade volutamente quando le lancette tornano indietro e il buio arriva prima, per ricordare a chi frequenta la montagna di prepararsi alle condizioni invernali. Tra le raccomandazioni c’è quella di portare con sé l’attrezzatura essenziale, come una torcia, prima di mettersi in cammino.

Per la coppia reale il tema ha un valore che va oltre la ricorrenza. William è Royal Patron di Mountain Rescue England, e questo incarico rende il ringraziamento ai volontari parte di un impegno costante, che si rinnova ogni anno.

La Three Peaks Challenge, un cammino oltre la diagnosi

Per Kate Middleton la montagna ha assunto quest’anno un significato ancora più personale. La principessa ha affrontato la Three Peaks Challenge a favore del Royal Marsden Cancer Charity, l’ospedale in cui è stata curata per il cancro, e l’ha descritta come l’occasione per “esplorare la vita oltre la diagnosi e restituire qualcosa”. La prova prevede di salire in un solo giorno sulle vette più alte di Inghilterra, Scozia e Galles.

Accanto a un’immagine scattata sulla cima del Ben Nevis, Kate aveva scritto che il cancro non colpisce soltanto il corpo, ma cambia il modo di pensare e di sentire e incide su ogni aspetto della vita. Aveva aggiunto di saperlo per esperienza diretta e che il percorso durante e dopo le cure richiede più della sola medicina.

Con quella sfida voleva sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto profondo delle malattie gravi e sull’importanza di un’assistenza che consideri la persona nella sua interezza. Ogni individuo, spiegava, vive la diagnosi in modo diverso, e un approccio che metta al centro la persona permette a chi affronta la malattia di gestire una prova tanto intima.