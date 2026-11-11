Kate Middleton, la sorpresa speciale che le ha fatto William

Il Principe William ha conquistato la copertina di una rivista patinata e Kate Middleton ha ricevuto una sorpresa che ha agitato tutti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton pare abbia ricevuto una sorpresa davvero speciale da suo marito William che si è guadagnato la copertina di Country Life. Il Principe di Galles appare come editor ospite, ma a quanto si apprende nel numero compare anche sua moglie.

Kate Middleton, William finisce in copertina

Dopo averli visti al Remembrance Sunday, William e Kate Middleton tornano a far parlare di sé con un numero speciale della rivista Country Life, dedicato al Principe di Galles.

William non è il primo della coppia a conquistare una copertina patinata. Infatti, Kate, molto prima di lui, era apparsa sulla copertina di Vogue Uk, presentata come la Principessa-fotografa. Ma la lista di membri della Famiglia Reale protagonisti di riviste prestigiose e specializzate è lunga, dalla Regina Elisabetta a Lady Diana, in molti hanno avuto questo privilegio. E adesso tocca a William.

Country Life, come si intuisce dal nome, è un magazine britannico dedicato alla vita rurale, alla cultura, al design e al mercato immobiliare di pregio nel Regno Unito.

William è il perfetto rappresentante di questo stile di vita. Da sempre amante della natura e della campagna, come sua moglie Kate, è il più grande proprietario terriero della Gran Bretagna, grazie al Ducato di Cornovaglia che ha ereditato da suo padre Carlo, insieme al titolo di Principe di Galles.

Country Life ha rivelato in anteprima sui suoi social la copertina del numero in cui il Principe William è “guest editor”. Il marito di Kate è ritratto in campagna con le braccia appoggiate a una staccionata e sullo sfondo delle colline. William, che sorride all’obiettivo, indossa una camicia azzurra e una giacca. Il titolo del servizio recita Vita di campagna: Sua Altezza Reale il Principe di Galles, guest editor.

Ma quello che tutti hanno letto è scritta piccola, stampata sotto la foto, che recita: “Sua Altezza Reale la Principessa del Galles parla con Robert Macfarlane“.

Kate Middleton, la sorpresa di William

Tanto è bastato per mettere in fibrillazione i sostenitori di Kate. In molti hanno commentato se nel servizio si parlasse anche della Principessa o meglio ancora se fosse coinvolta anche lei.

I responsabili della rivista si sono limitati a rispondere con un emoticon, come a dire, che la sorpresa c’è e quindi non devono fare altro che acquistare il numero. Altro indizio sta nel reel condiviso su Instagram in cui si ripercorrono alcuni momenti salienti della vita di William e ovviamente sua moglie è molto presente.

D’altro canto, Kate conosce il lavoro di Robert Macfarlane. Nel 2019 ha ricevuto in regalo uno dei suoi libri, The Lost Words, da condividere con i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis.

La Principessa di Galles condivide con William l’amore per la natura e ne ha esaltato più volte il suo potere benefico. E ha sempre dichiarato di preferire la campagna alla città. Dunque, essere coinvolta in questo progetto del marito è per lei una sorpresa speciale.