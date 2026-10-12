Un temporale improvviso, una donna accoglie un gruppo di pappagalli e li fa riparare. Così è nata la loro amicizia

123RF Stormo di pappagalli Ara blu e gialli

Una donna ha protetto alcuni pappagalli ara durante un temporale a Caracas, offrendo loro riparo, cibo e un luogo sicuro dove asciugarsi.

Dopo il salvataggio, gli animali hanno iniziato a tornare quasi ogni giorno sul suo davanzale, attirandosi le sue cure e la sua fiducia.

La vicenda ha trasformato una finestra in un rifugio speciale, raccontando un legame fatto di rispetto, affetto e libertà.

Un temporale improvviso stava scuotendo la città. Quando Adriana Hidalgo ha visto un gruppo di pappagalli in difficoltà non ha esitato: ha subito pensato che doveva fare qualcosa per aiutarli.

Mentre la pioggia cadeva copiosa e fulmini e lampi non sembravano dar tregua, la donna ha tenuto al riparo uno stormo di pappagalli ara blu e gialli, che ha potuto così mettersi in salvo. Quando il maltempo è passato, i volatili sono andati via.

Da quell’evento, però, quasi tutti i giorni gli animali tornano su quel davanzale dove Adriana li ha protetti, per salutarla e ringraziarla per quello che ha fatto per loro.

Il giorno in cui Adriana ha salvato i pappagalli dalla tempesta

Su Instagram è stata proprio Adriana Hidalgo a raccontare la storia della sua amicizia con questo stormo di pappagalli ara. La donna ha aperto un account appositamente per mostrare la bellezza di questi animali e per condividere i momenti che trascorre in loro compagnia. Li ha incontrati per la prima volta durante un violento temporale che si era abbattuto su Caracas, in Venezuela.

Nel pieno di un acquazzone molto forte, un gruppo di ara completamente bagnato è arrivato davanti alla finestra di Adriana. Lei ha dato loro riparo e cibo, per permettere agli animali selvatici di rimettersi un po’ prima di riprendere il loro viaggio.

In realtà, questi uccelli hanno piume che sono in grado di proteggere il corpo dall’umidità. Se, però, piove moltissimo, la loro impermeabilità naturale non è più così efficace e le conseguenze dovute dalla perdita dell’isolamento termico sono molteplici. Riuscendo a trovare un luogo dove ripararsi, come la finestra di Adriana, i pappagalli sono riusciti ad asciugarsi un po’.

Da quel giorno i pappagalli tornano spesso a trovarla

La storia potrebbe finire qui, ma invece continua. Dal giorno in cui sono stati soccorsi nel mezzo di un acquazzone, i pappagalli sono ritornati spesso da lei: ogni volta Adriana li accoglie con la stessa generosità della prima volta. Non importa se ci sia il sole o la pioggia, gli ara hanno trovato un luogo dove fare tappa fissa.

“Quando arrivano nel bel mezzo di un acquazzone, bisogna correre a prendersi cura di loro“, ha scritto la benefattrice su Instagram, pubblicando diversi video nei quali si possono vedere i pappagalli che nel frattempo sono diventati una presenza fissa nella sua casa.

I volatili hanno capito che lì possono trovare un tutto il necessario per rifocillarsi e riposarsi quando le condizioni meteo sono estreme e non è sicuro stare all’esterno. Possono andare e venire come vogliono: sono liberi di ritornare ogni volta che lo ritengono opportuno, nessuno ha mai pensato di tenerli in cattività.

Sul suo davanzale hanno trovato un rifugio sicuro

Nei video che Adriana Hidalgo ha pubblicato sui social si può vedere l’affiatamento che c’è con questi volatili dal piumaggio colorato. Atterrano sicuri sul davanzale della sua finestra e sanno che qui troveranno non solo un tetto sotto il quale ripararsi, ma anche buon cibo e un’amica fidata.

Non hanno paura di lei, si avvicinano, stanno sulle sue spalle e sulle sue mani, si fidano del cibo che lei lascia loro sul davanzale e fanno in modo che non trascorra troppo tempo tra una visita e l’altra.

Sono numerosi gli utenti che hanno sottolineato che tra Adriana e i pappagalli si è creato un bellissimo rapporto di amicizia, fiducia e rispetto.

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