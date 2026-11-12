Le gru tornano a migrare in Italia, il video incredibile dello stormo sul Monviso

Un volo incredibile che si staglia sul gigante di pietra, le gru sono tornate in Italia e diventano protagoniste di uno degli spettacoli più belli che la natura possa offrire

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123RF Volo di gru

Un cielo così terso da sembrare dipinto, la piramide del Monviso che svetta sullo sfondo e, a tagliare l’azzurro, uno stormo di gru in viaggio, compatto ed elegante. Sono bastati pochi secondi di video, pubblicati a fine ottobre dal Parco del Monviso sui propri canali social, per incantare chiunque li abbia visti. Il parco ha accompagnato le immagini con una battuta tenerissima, immaginando gli uccelli in visita di cortesia al Re di Pietra, il soprannome con cui da generazioni si chiama questa montagna di 3841 metri, ai cui piedi sorge il Po.

Nelle valli del Cuneese il loro passaggio si riconosce subito da un coro roco e lontano, simile a una tromba d’altri tempi, quindi basta sentirlo per cercarle con lo sguardo. Ma quel passaggio è solo l’approdo di un viaggio lunghissimo e di una storia di ritorno che oggi ci piace raccontare.

Migrazione delle gru in Italia: perché i cieli del Piemonte sono diventati una tappa del cuore

La protagonista di questa storia è la gru cenerina (Grus grus), tra gli uccelli più grandi d’Europa. Le sue ali che superano i due metri, il collo sottile, il piumaggio è grigio perla e un grande dettaglio che la distingue dalle altre specie: una macchia rossa sul capo. Ogni autunno saluta le paludi e le foreste del Nord Europa, dove ha cresciuto i piccoli in estate, e punta verso gli inverni più gentili della Penisola Iberica e del Nord Africa.

Per molto tempo vederle nei cieli italiani è stato un colpo di fortuna. Poi, dagli anni Duemila, una parte degli stormi ha iniziato ad attraversare la Pianura Padana da est a ovest, seguendo il corso del Po come un filo da non perdere, per poi scavalcare le Alpi proprio all’altezza delle vallate piemontesi. Da allora la migrazione delle gru in Italia cresce di stagione in stagione, e alcuni gruppi, complici inverni sempre più miti, hanno perfino scelto di fermarsi nelle zone umide del Po vercellese e alessandrino.

Il loro volo è un capolavoro di gioco di squadra. Le gru avanzano disegnando una grande V nel cielo: chi apre la strada fende l’aria, chi segue sfrutta la scia e fatica meno, e lungo il tragitto i ruoli si scambiano. Intanto si chiamano di continuo, con un canto che arriva a chilometri di distanza, come un appello in volo perché nessuno resti indietro.

Quando e dove vedere le gru in volo sul Monviso e in Piemonte

Il periodo migliore per gli avvistamenti di gru va da metà ottobre a fine novembre, con un secondo appuntamento a fine inverno, quando gli stormi risalgono verso nord. Indovinare il giorno giusto resta un piccolo azzardo poiché le gru si mettono in cammino quando cielo e correnti sono dalla loro parte, così può capitare di contarne centinaia in un pomeriggio e poi attendere giorni senza scorgerne una.

Il trucco è, come in tante cose della vita, quello di ascoltare. Quando arriva quel verso roco, alza lo sguardo e cerca il profilo dello stormo. Un binocolo aiuta, così come i punti panoramici aperti: l’area protetta, nata nel 2016, abbraccia oltre novemila ettari tra Valle Po e Valle Varaita e regala belvedere perfetti per l’attesa. E se riesci a catturare una foto, condividila con il parco o con i gruppi di birdwatching. Ogni segnalazione aiuta chi studia questi viaggiatori.

Le gru sono di nuovo qui, e il cielo d’autunno, all’improvviso, sembra un po’ più vicino.