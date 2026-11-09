La nonna di 80 anni può viaggiare senza muoversi grazie al nipote che ricrea la Muraglia Cinese in casa

Un gesto di affetto che va ben oltre il rapporto tra nonna e nipote: la riproduzione della Grande Muraglia Cinese ha fatto il giro del mondo

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123RF Grande Muraglia Cinese

Nello Shanxi, provincia nel nord della Cina, un nipote ha escogitato il modo più tenero per portare la sua nonna di 80 anni sulla Grande Muraglia Cinese, il monumento simbolo del Paese, senza farle affrontare nemmeno un chilometro di strada. Gli sono bastati un angolo di casa, tanta pazienza e un’idea geniale.

A quell’età, arrampicarsi sui camminamenti di pietra che serpeggiano tra le montagne può diventare un’impresa: gradini irregolari, salite ripide e lunghe ore di strada. Il ragazzo allora ha trovato una scorciatoia tutta sua. Ha preso il sorgo, il cereale dai chicchi rossicci che in autunno colora i campi della regione e da cui, da quelle parti, si ricavano anche liquori tradizionali, e ha iniziato a comporre a terra, granello dopo granello, torri di vedetta, merlature e quel lungo nastro che corre sulle creste.

Completata l’opera, si è messo accanto alla nonna, ha cercato l’angolazione perfetta e ha scattato un selfie. Nella foto i due sembrano davvero lassù, affacciati su un panorama da cartolina, proprio come una coppia di turisti in gita. Un’illusione ottica costruita con pochissimo, perfetta per viaggiare senza muoversi e perfetta per migliorare l’umore della nonna.

Nonna e nipote, un viaggio sulla Muraglia Cinese senza uscire di casa

I nonni, spesso, sono i primi a inventare mondi: una coperta diventa una tenda, il corridoio una pista oppure che viene trasformato in una giungla. In questa storia i ruoli si invertono con grande tenerezza. Il nipote, ormai adulto, restituisce il gioco a chi gliel’ha insegnato e regala alla nonna un’avventura cucita sulle sue forze e sui suoi tempi.

Il rapporto tra nonna e nipote trova qui la sua forma più pura. Servono pazienza (tanta), mani precise e la voglia di vedere qualcuno felice. Ogni chicco posato racconta un pensiero, e tutti insieme diventano una dichiarazione d’amore lunga quanto una muraglia.

L’immagine ha viaggiato sui social fino a raggiungere anche il pubblico occidentale, conquistando chiunque abbia un nonno da coccolare o un ricordo con loro da tenere stretto al cuore.

Muraglia Cinese: quanto è lunga e cosa la lega allo Shanxi

La scelta del soggetto viene da lontano. Lo Shanxi viene soprannominato “il museo della Grande Muraglia”, perché sul suo territorio sopravvivono tratti costruiti nell’arco di circa duemila anni. I bastioni fanno parte del paesaggio, quasi come un parente anziano che veglia dall’alto e, tra i tratti più suggestivi della provincia, ci sono quelli attorno a Datong e il passo di Yanmen, antichi presidi di frontiera oggi meta di viaggiatori in cerca di scorci lontani dalla folla.

Per chi si domanda quanto è lunga la Muraglia Cinese, la risposta lascia senza fiato: secondo il censimento ufficiale completato nel 2012, l’intero sistema difensivo supera i 21000 chilometri, tra mura, fossati e barriere naturali. Dal 1987 è Patrimonio dell’Umanità UNESCO e ogni anno attira milioni di visitatori da tutto il mondo.

Ma percorrerla tutta resta un sogno per pochissimi. La storia di questa famiglia dello Shanxi dimostra che anche le meraviglie del mondo sanno bussare alla porta, quando qualcuno le accompagna con amore. Bastano un pugno di sorgo, uno smartphone e un nipote dal cuore grande per regalare a una nonna il viaggio più bello: quello fatto insieme.