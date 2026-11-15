Irene Nonnis ha trasformato la delicatezza dell'ultimo saluto in un mestiere meraviglioso che ha coinvolto migliaia di persone. Cosa fa una tanatoesteta

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123RF Cosa fa una tanatoesteta

Ha trentasette anni, i capelli color ghiaccio e una pelle meravigliosa ornata d’inchiostro. Incrociandola per strada l’immagineresti dietro il bancone di uno studio di tatuaggi o sul palco di un locale rock. Irene Nonnis ha scelto un mestiere particolarissimo che molti faticano persino a nominare ad alta voce: è una tanatoesteta, la professionista che si prende cura dei defunti e li accompagna, con mani pazienti, verso l’ultimo saluto dei loro cari. Sui social tutti la chiamano Tanato Lady, e la sua community cresce giorno dopo giorno tra curiosi, ragazze in cerca di una strada, famiglie che hanno appena attraversato una perdita.

La sua storia comincia in Liguria, quando aveva appena nove anni. Al funerale della nonna, la piccola Irene si trovò davanti un’immagine che non dimenticò più. Anni dopo, nel 2014, la scomparsa improvvisa della mamma riaprì quella vecchia cicatrice. Fu in quel momento che prese una decisione. Nessun’altra famiglia avrebbe dovuto custodire un ricordo così doloroso. Si iscrisse a una scuola di formazione funeraria a Modena e la sua vita cambiò rotta.

Tanatoestetica, cos’è e cosa fa davvero una tanatoesteta

La tanatoestetica è l’arte di restituire serenità ai lineamenti di chi se n’è andato tramite lavaggio, igienizzazione, ricomposizione del viso, acconciatura e infine un trucco leggero, studiato per far riaffiorare la persona amata. Ogni gesto segue un ordine preciso. Irene, mentre lavora, parla sottovoce ai suoi “ospiti”, con la dolcezza di chi rimbocca le coperte.

Ha cominciato a Milano come libera professionista, chiamata dalle famiglie e dalle imprese funebri in un’epoca in cui, in tutta Italia, chi faceva questo mestiere si contava sulle dita di una mano. Da allora ha preparato quasi 3800 persone. Per chi resta, quel momento conta moltissimo, perché ritrovare un volto disteso aiuta a dire addio e apre la strada a una più serena elaborazione del lutto.

Come diventare tanatoesteta, nasce la Tanato Academy

Dall’esperienza sul campo è nata la Tanato Academy, una scuola che porta la formazione direttamente nelle case funerarie. A Palosco, in Lombardia, le allieve arrivano con vissuti diversissimi. Ci sono estetiste di lunga data, celebranti di riti laici, donne con tanto da offrire in un momento fragile. Teoria e pratica si alternano, dalla chimica dei tessuti alle tecniche di conservazione, con una docente che spiega ogni passaggio con calma e rispetto. Le domande sono tante, le emozioni pure, e a fine giornata resta la sensazione di aver imparato un mestiere prezioso.

Accanto al corso di tanatoestetica, Irene ha costruito percorsi per tutti. Ad esempio, spiega come scrivere due righe di condoglianze sincere, come spiegare a un bambino che il nonno se n’è andato oppure come comportarsi online quando un amico sta soffrendo. Un piccolo bon ton del distacco, che colma un vuoto enorme. E invita ciascuno a mettere nero su bianco, per tempo, i propri desideri sull’ultimo saluto, così da alleggerire chi resterà. Il suo libro, La ragazza della morte, uscito nel 2023, racconta tutto questo in prima persona.

Oggi quella bambina ligure che avrebbe voluto salutare la nonna in un altro modo è diventata un punto di riferimento. Ha trasformato due ferite in una missione e un argomento delicato in un dialogo aperto, fatto di gentilezza, competenza e tanta umanità. Per lei parlare della fine significa imparare a vivere con più consapevolezza e meno paura. E vedere tante giovani donne raccogliere il suo testimone è il traguardo più bello che potesse immaginare.