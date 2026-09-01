La Casa Funeraria di Broni e Stradella offre alle famiglie uno spazio accogliente e riservato in cui vivere l’ultimo saluto con dignità e raccoglimento

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La Casa Funeraria di Broni e Stradella offre alle famiglie uno spazio accogliente e riservato in cui vivere l’ultimo saluto con dignità e raccoglimento e tutto questo deve avvenire in uno spazio in cui il dolore possa esprimersi liberamente, senza fretta e con un’assistenza discreta e adeguata.

Per questo sempre più famiglie desiderano vivere il commiato in un ambiente accogliente, un luogo dove l’addio diventi occasione di vicinanza, da attraversare insieme alle persone che condividono lo stesso affetto.

Le scelte possibili quando arriva il momento dell’addio

Quando un lutto colpisce una famiglia, le decisioni da prendere sono tante e arrivano tutte insieme.

La casa funeraria nasce come risposta a questo bisogno: uno spazio progettato apposta per il commiato, dove le famiglie trovano riservatezza, comfort e la possibilità di dedicare alla persona amata tutto il tempo necessario da dedicare al rito del saluto sia religioso che laico.

Per generazioni la veglia si è svolta nelle abitazioni private o nelle camere mortuarie degli ospedali. Oggi le cose stanno cambiando: talvolta le abitazioni sono piccole, ma più spesso a prevalere è il desiderio di accogliere un flusso continuo di visite in una cornice diversa, lontana dagli spazi che generalmente vengono destinati alla vita. Per quanto riguarda gli ambienti ospedalieri, invece, purtroppo possono risultare freddi e impersonali, distanti dall’intimità che un addio richiede a chi lo vive.

La casa funeraria come luogo dell’ultimo saluto

Nell’Oltrepò Pavese questa sensibilità ha trovato una casa sulla Strada Bronese (ex 617) per Pavia, di fronte al cimitero di Broni e a soli 2km da Stradella, dove è aperta la Casa Funeraria Ad.Ma. Pisani. Il nome racchiude già una storia di famiglia: la struttura è dedicata alla memoria di Adolfo e Mariuccia Pisani e porta con sé l’esperienza di un’impresa attiva nel settore funerario dal 1920.

Gli spazi sono pensati per accompagnare le famiglie con discrezione. Il giardino e l’ampio parcheggio rendono semplice l’arrivo di parenti e amici, mentre il grande salone comune in zona ingresso accoglie chi giunge per porgere le condoglianze.

Inoltre Casa Funeraria Pisani, alla luce delle nuove direttive ASST, ha le caratteristiche richieste per ospitare la salma a “bara aperta”.

Da qui si accede alla Cappella, dedicata ai momenti di raccoglimento e di preghiera, oltre che alle cerimonie di commiato per chi desidera un saluto raccolto e personale. La persona scomparsa riposa in una saletta dotata di aria condizionata, ricambio d’aria e monitoraggio costante, alla quale è annesso un salotto privato riservato ai familiari: un piccolo rifugio in cui restare accanto al proprio caro, lontano dal viavai, per tutto il tempo che il cuore chiede.

La casa funeraria è a disposizione delle famiglie di tutto l’Oltrepò Pavese.

La famiglia Pisani affiancata dal personale dell’impresa, è a disposizione con cortesia e professionalità per rispondere a ogni necessità, facendosi carico di tutto l’iter burocratico inerente l’organizzazione del funerale e offrendo suggerimenti e indicazioni per aiutare i familiari a orientarsi tra le pratiche e gli adempimenti successivi alla perdita.

L’ultimo addio

Il lutto è un percorso che ha bisogno di gesti, di parole e di luoghi. Chi si occupa di elaborazione della perdita ricorda quanto il contesto dell’ultimo saluto incida sul modo in cui il dolore viene attraversato: ambienti caotici possono amplificare lo smarrimento, spazi raccolti aiutano invece a dare forma alle emozioni e a condividerle.

Poter restare accanto alla persona amata, ascoltare una musica che le apparteneva, sfogliare fotografie insieme a chi porta nel cuore lo stesso vuoto: sono attimi di tenerezza che trasformano l’addio in memoria, e la memoria in una forma d’amore destinata a durare.

Una casa funeraria come quella di Broni, che copre tutto il territorio di Stradella e Oltrepò Pavese, custodisce proprio questo: il diritto di ogni famiglia a vivere il commiato con dignità, circondata da persone capaci di accogliere il dolore con rispetto e umanità. Perché l’ultimo saluto, quando è vissuto bene, resta per sempre tra i ricordi più cari.