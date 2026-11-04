IPA Giusina Battaglia

Pochi minuti di video, il viso segnato dalla commozione e la voglia di arrivare dritta al cuore di chi la segue. Giusina Battaglia è tornata sui social a poco più di due settimane dalla morte del marito Sergio, scomparso all’improvviso domenica 18 ottobre. La cuoca palermitana, volto amatissimo di È sempre mezzogiorno, ha scelto parole semplici per dire una cosa difficilissima: la vita va avanti e c’è un lavoro a cui tornare, perché anche di quello si vive.

Giusina Battaglia, il video dopo la morte del marito e il ritorno al Festival dello Spettacolo

Giusina ha raccontato di aver rimandato a lungo quel momento. Ci pensava ogni giorno, finché ha sentito che era arrivata l’ora giusta. Sul proprio stato d’animo ha preferito sorvolare, scegliendo di usare quei minuti per dire grazie. Grazie a chi le ha scritto, a chi l’ha incoraggiata, a chi le è rimasto accanto in silenzio. È stata proprio quella valanga di affetto, ha spiegato, a darle la forza di accendere di nuovo la fotocamera.

Poi l’annuncio. Un passo alla volta, Giusina sta provando a rimettere insieme i pezzi e ha deciso di mantenere gli impegni fissati prima del lutto. Il primo sarà domenica 8 novembre a Milano, al Festival dello Spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni, ospitato negli spazi del Superstudio Più. Una scelta consapevole, ha detto tra le lacrime, perché Sergio avrebbe voluto vederla andare avanti. E ha promesso che presto tornerà anche in tv, nella cucina di Antonella Clerici, dove è già tornata per i ringraziamenti e per i saluti.

Giusina ha descritto il momento che sta vivendo come “un grandissimo abisso”, con la sensazione di dover ricominciare tutto da capo. Nella stessa frase ha trovato spazio per la speranza perché sente che qualcuno la sta aiutando e si augura che il pianto, poco alla volta, sciolga i nodi che si porta dentro.

Chi era Sergio Colicchio, l’uomo dietro le telecamere di Giusina in cucina

La sua storia inizia nel 2020. L’Italia è chiusa in casa per il lockdown e una coppia decide di mettersi in gioco con due smartphone e la cucina di famiglia. Lei ai fornelli con le ricette della tradizione palermitana, lui dietro l’obiettivo. Sergio Colicchio, ex cameraman Mediaset di origini napoletane, è stato il primo a credere in quel progetto casalingo, diventato nel giro di poche settimane Giusina in cucina, il programma di Food Network che ha fatto conoscere a tutta Italia il sorriso e l’accento della cuoca siciliana.

Sposati dal 2010 e genitori dei gemelli Marco e Luca, che oggi hanno dieci anni, Sergio e Giusina hanno sempre custodito la loro vita privata con grande discrezione. Il pubblico lo conosceva attraverso i racconti della moglie e qualche piccolo momento di quotidianità condiviso sui social. La sua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno: appena cinque giorni prima Giusina festeggiava l’uscita del suo nuovo volume, Il grande libro della cucina siciliana, edito da Cairo. A dare la notizia era stata la Clerici, in diretta su Rai 1 lunedì 19 ottobre, con un messaggio carico di affetto che aveva commosso lei per prima.

Adesso la community di Giusina aspetta di riabbracciarla, prima al Festival e poi davanti ai fornelli di È sempre mezzogiorno. Sapendo che ogni sorriso, d’ora in avanti, avrà un sapore diverso. E che in ogni ricetta ci sarà ancora un po’ di Sergio.