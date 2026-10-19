Sergio, chi era il marito di Giusina Battaglia

Sergio ha condiviso con la moglie Giusina Battaglia una bellissima famiglia e i suoi primi passi con "Giusina in cucina"

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Giusina Battaglia, chi era il marito Sergio

Dietro i primi video di Giusina in cucina, quelli girati tra le mura di casa durante il lockdown, c’era anche Sergio. Ex cameraman e marito di Giusina Battaglia, è stato lui a riprendere la cuoca siciliana mentre preparava le ricette della sua terra, quando ancora il successo televisivo era tutto da immaginare.

lInsieme hanno costruito una famiglia e condiviso gli inizi di un’avventura professionale che ha portato Giusina nelle case di tanti italiani. Una storia vissuta con grande discrezione, che si è interrotta con la morte improvvisa di Sergio, annunciata da Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno.

Chi era Sergio, il marito di Giusina Battaglia

Della storia di Sergio si conoscono pochi dettagli, perché lui e Giusina Battaglia hanno sempre voluto proteggere la propria vita privata.

Cameraman di professione, Sergio ha lavorato dietro le quinte anche quando la passione della moglie per la cucina ha cominciato a trasformarsi in un progetto televisivo. Il loro legame è diventato così parte della storia di Giusina in cucina, nato in casa durante uno dei periodi più difficili e particolari degli ultimi anni.

La moglie Giusina Battaglia, infatti, a inizio 2000 si è trasferita da Palermo a Milano per lavorare come giornalista e addetta stampa, collaborando anche con personaggi del mondo dello spettacolo come Benedetta Parodi e Antonino Cannavacciuolo.

La cucina, però, è sempre rimasta una passione legata alle sue origini e alle ricette della sua Sicilia. La svolta è arrivata nel 2020, durante il lockdown. In quel periodo Giusina ha cominciato a condividere sui social alcuni video in cui preparava piatti della tradizione siciliana.

A riprenderla è stato proprio Sergio, che ha messo a disposizione la sua esperienza da cameraman per realizzare i primi filmati. Per cominciare sono bastati uno smartphone e un cavalletto, con la cucina di casa come set.

Quei video hanno attirato l’attenzione di Discovery, che ha proposto alla cuoca un programma su Food Network. Il 2 maggio 2020 è andata in onda la prima puntata di Giusina in cucina, con lei ai fornelli e Sergio dietro la telecamera. Da quell’esperienza sono nate nuove stagioni, ricettari e puntate dedicate ai sapori e alle specialità dell’isola.

Il successo del format ha portato Giusina a diventare un volto conosciuto della cucina televisiva, fino alla partecipazione a È sempre mezzogiorno, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.

Sergio, nonostante tutto, ha continuato a mantenere un profilo riservato, lontano dalle luci della ribalta. Il suo contributo è però rimasto legato agli inizi di un’avventura che ha trasformato una passione condivisa in un lavoro seguito dal pubblico.

I due, nel corso della loro storia d’amore, si sono sposati e hanno avuto due figli, i gemelli Marco e Luca, nati nel 2016.

Sergio, il messaggio di condoglianze di Antonella Clerici

La notizia della morte di Sergio è arrivata al pubblico dalla cucina di È sempre mezzogiorno, il programma di Rai 1 in cui Giusina Battaglia è stata più volte ospite per raccontare i sapori e le tradizioni della sua Sicilia.

Il 19 ottobre 2026, Antonella Clerici ha aperto la trasmissione condividendo con gli spettatori la dolorosa notizia. La conduttrice ha scelto di parlarne con la delicatezza riservata a una persona cara, spiegando il legame che si è creato negli anni tra chi lavora al programma. “Noi siamo una famiglia e quindi tutto quello che ci succede ve lo raccontiamo”, ha detto, prima di rivolgere un pensiero a Giusina e ai suoi bambini.

Poi il saluto affettuoso alla cuoca, affidato a poche parole: “Giusina, ti vogliamo bene“. Clerici ha lasciato alla collega tutto il tempo necessario per affrontare il lutto, aggiungendo: “Quando te la senti, naturalmente, noi ti aspettiamo“.