“È morto il marito di Giusina Battaglia”, il triste annuncio di Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno

IPA Giusi Battaglia

“Una notizia che riguarda tutti noi e che però non è una bella notizia”. Antonella Clerici ha aperto così la puntata di È sempre mezzogiorno, prima di qualsiasi ricetta: nel weekend è morto all’improvviso il marito di Giusina Battaglia, la cuoca palermitana che da qualche stagione è ospite fissa del programma di Rai 1.

Un messaggio breve, detto a braccio. La conduttrice ha spiegato di voler condividere la notizia con il pubblico perché “noi siamo una famiglia”, e chi guarda il programma, negli anni, si è affezionato ai volti che passano da quella cucina. Poi l’abbraccio, “grandissimo”, alla “nostra Giusina”, che “questo weekend ha avuto un gravissimo lutto”.

Il pensiero è andato soprattutto ai figli, due gemelli che hanno soltanto 10 anni. “Giusina, ti vogliamo bene. Quando te la senti, naturalmente, noi ti aspettiamo”, ha detto Antonella Clerici, promettendo di starle il più vicino possibile e ricordando quanto le vogliano bene anche nel mondo della televisione e del cinema. Sulle cause della morte, in studio, non è stato aggiunto altro. Giusto così.

Giusi Battaglia, l’uomo dietro la telecamera

In diretta il suo nome non è stato pronunciato. Chi segue Giusina Battaglia dagli inizi, però, sa che la sua avventura televisiva è nata in due: lei è sposata dal 2010 con Sergio, ex cameraman, ed è stato lui a riprendere le prime ricette finite sui social. Della vita privata, del resto, lei ha sempre mostrato pochissimo: su Instagram, più che altro, i luoghi visitati in famiglia e qualche foto con i figli.

Giusi Battaglia, palermitana classe 1976, è una giornalista. Nel 2005 si era trasferita a Milano e lì aveva costruito una carriera da ufficio stampa, lavorando con nomi come Benedetta Parodi, Antonino Cannavacciuolo e il duo Ficarra e Picone. Poi è arrivato il lockdown del 2020, e con lui i primi video girati nella cucina di casa. Non aveva certamente troupe: per cominciare, erano bastati due smartphone, un cavalletto, e tanta bravura.

Quei video però hanno attirato l’attenzione di Food Network e il 2 maggio 2020 è andata in onda la prima puntata di Giusina in cucina, con lei ai fornelli e il marito a seguire le riprese. Da lì sono arrivate altre stagioni e qualche ricettario, fino alle edizioni on the road in giro per la Sicilia. Nel frattempo, in casa, crescevano Marco e Luca, i gemelli nati nel 2016.

La famiglia di È sempre mezzogiorno

Ad È sempre mezzogiorno la parola famiglia, quest’anno, è tornata fin troppo spesso. A luglio è morto Dimitri Tollini, storico collaboratore di Antonella Clerici, al suo fianco dal 1998, e la prima puntata della nuova stagione, il 7 settembre, si era aperta con un video in suo ricordo che la conduttrice aveva scelto di guardare per la prima volta insieme al pubblico.

Giusina Battaglia, in quella cucina, è di casa. Proprio lì, a novembre dello scorso anno, aveva raccontato degli insulti ricevuti sotto una ricetta preparata nel programma e della denuncia ai Carabinieri, mentre Antonella Clerici invitava a bloccare i profili offensivi e, nei casi più gravi, a denunciare. Era la Giornata mondiale della gentilezza e il discorso, anche quella volta, era finito sui figli: “Io tutte le mattine dico ai miei figli: oggi sorridenti e gentili”.