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IPA Antonella Clerici, il saluto all'amica Tati

Antonella Clerici ha sempre avuto un rapporto speciale con il pubblico che la segue ogni giorno. A È sempre mezzogiorno racconta spesso qualcosa di sé, con la spontaneità che la contraddistingue, e non ha mai avuto paura di lasciarsi andare alle emozioni. Anche quando sono difficili da condividere, anche quando a prendere il sopravvento è la tristezza.

Nella puntata del 23 novembre, la conduttrice si è fermata ancora una volta a parlare di una perdita che l’ha colpita da vicino. Dopo il collega Dimitri, è venuta a mancare anche la sua amica Tati. Un altro dolore in un anno che, come ha raccontato lei stessa, le ha portato via tante persone care.

Antonella Clerici ricorda l’amica Tati a “È sempre mezzogiorno”

Il rapporto che Antonella Clerici ha costruito con il pubblico negli anni è simile a quello che si può avere con una famiglia allargata.

Da quella capacità di entrare ogni giorno nelle case degli italiani e di raccontarsi senza troppe riserve, anche quando farlo significa mostrare una parte più fragile di sé.

Una sensibilità che la conduttrice ha dimostrato anche nel corso della puntata del 23 novembre, dove prima di iniziare la consueta routine di ospiti e ricette, ha voluto raccontare ancora una volta un evento che l’ha toccata da vicino.

“Ho stretto con voi un patto da tempo. Condivido sempre con voi gioie e dolori, in questo periodo però sono più dolori che gioie“, ha detto Antonella in apertura di puntata.

Una considerazione che le ha dato modo di raccontare un’altra perdita che l’ha toccata in questi giorni: “Ho perso un’altra amica importante della mia vita, la mia amica Tati, proprio in questi giorni. Sui social ho lasciato un ricordo. Quest’anno è stato un anno difficile. Dopo Dimitri è successo anche questo”, ha confidato, lasciando emergere tutta la fatica di un periodo in cui le persone care sembrano andarsene una dopo l’altra.

Trattenendo a fatica la commozione, Antonella ha voluto spiegare anche perché sentisse il bisogno di condividere un momento così personale con chi la segue da casa. “Io penso che anche voi a casa, ognuno ha il suo bagaglio di gioie e di dolori. Sentirvi vicini e raccontarvi cosa mi succede forse mi fa sentire meno sola e magari fa sentire meno soli anche voi”.

E proprio pensando a questo legame, ha voluto avvertire il pubblico che nei prossimi giorni potrebbe vederla un po’ diversa dal solito: “La vita via via lascia dei pezzi e tanti amici non ci sono più. Più si va avanti e più è così. Magari sarò meno frizzante del solito in questi giorni ma almeno sapete il perché”.

Il messaggio di Antonella Clerici per l’amica Tati

Prima di parlarne in puntata, Antonella aveva già voluto salutare Tati con un post sui social. Una foto insieme, e un messaggio scritto con grande affetto, per ricordare l’amica e ringraziarla per tutto quello che aveva portato nella sua vita.

“Ciao Tati, grazie per tutto. Per la tua infinita generosità, la tua amicizia, la tua accoglienza, dolcezza e amore. Hai fatto tanto per tutti e il tuo sorriso non lo dimenticherò mai“, aveva scritto la conduttrice, ricordando anche quanto sia difficile accettare una perdita arrivata troppo presto: “Te ne sei andata troppo presto, troppo giovane… avevi ancora tanto da vivere…”.

Un pensiero anche per il compagno Simo e per la famiglia di Tati, prima di concludere con parole che raccontano tutta la profondità del loro legame: “Grazie amica mia, sempre e per sempre”.