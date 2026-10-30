Giusina Battaglia torna a È sempre mezzogiorno dopo la morte del marito: “Dovevo riemergere”

IPA Giusina Battaglia

L’amore toglie, l’amore travolge. Giusina Battaglia è tornata da Antonella Clerici, a È sempre mezzogiorno, per ritrovare quel pubblico che in questi giorni così difficili non l’ha mai lasciata da sola. Una dignità che fa commuovere, la sua, già pronta a riprendere in mano il suo lavoro per dare un futuro a se stessa e ai suoi figli, coi quali deve iniziare un nuovo capitolo di una vita che fatta così non avrebbe mai potuto immaginare.

Undici giorni fa la notizia aveva lasciato tutti senza fiato. Lunedì 19 ottobre Antonella Clerici aveva aperto la puntata annunciando al pubblico di Rai 1 che Giusina Battaglia aveva perso il marito Sergio, scomparso all’improvviso durante il fine settimana. Sulle cause non è trapelato nulla, e lo studio intero si era stretto attorno a lei e ai due figli gemelli di dieci anni.

Da quel giorno la cuoca palermitana, che da quasi tre anni porta i profumi della Sicilia nella cucina di Antonella, si è chiusa in un silenzio comprensibile. Lo ha spezzato soltanto sui social, prima con poche parole nelle Stories e poi con un post di ringraziamento in cui parlava di una vita nuova da affrontare insieme. Venerdì 30 ottobre, a sorpresa, Giusina si è presentata in studio a È sempre mezzogiorno. E il pubblico l’ha ritrovata così, con gli occhi lucidi e una gran voglia di rimettersi in piedi.

Giusina Battaglia a È sempre mezzogiorno: le parole dopo la morte del marito

È stata la padrona di casa a chiamarla, spiegando che l’amica stava vivendo giorni molto faticosi e desiderava salutare chi le era rimasto accanto. Giusina è entrata vestita di nero ma con bellissimo fiore colorato appuntato sul petto, ha raggiunto il centro dello studio e si è lasciata stringere da Antonella in un abbraccio lungo, di quelli che si riservano alle persone di famiglia. Poi ha preso la parola con una compostezza che ha toccato tutti. Il primo pensiero, dopo la morte del marito, è per i suoi figli: “Un passo alla volta, è una situazione nuova. Mi sono detta che devo riemergere per i miei bambini e perché devo lavorare, devo continuare a vivere per loro e anche per me, per non deprimermi”.

Quindi il grazie a chi le ha riempito il telefono di messaggi: “Oggi sentivo il bisogno di venire a salutare voi che mi siete stati vicini in questi giorni terribili e anche ringraziare le persone che mi stanno sostenendo, anche se non rispondo vi leggo. L’amore mi arriva tutto”.

La conduttrice le ha promesso che il suo posto ai fornelli resterà lì ad aspettarla: quando se la sentirà, quella cucina sarà di nuovo casa sua. Per il rientro stabile in trasmissione non c’è ancora una data.

Chi era Sergio Colicchio, il marito di Giusina Battaglia

Napoletano, cresciuto nel quartiere di Fuorigrotta, Sergio Colicchio aveva lavorato per anni come cameraman a Mediaset. Lui e Giusina si erano sposati nel 2010 e nel 2016 era arrivata la gioia più grande, i gemelli Luca e Marco. Sergio aveva scelto da sempre il suo posto: dietro l’obiettivo e quindi lontano dai riflettori.

Proprio da dietro una telecamera ha cambiato il destino della moglie. Nel marzo 2020, in pieno lockdown, filmava con due smartphone le ricette che Giusina preparava nella cucina di casa a Milano. Da quei video girati in famiglia è nato Giusina in cucina, andato in onda per la prima volta su Food Network il 2 maggio 2020. Poi sono arrivati gli spin-off, i libri e la chiamata di Antonella Clerici, e ogni traguardo Giusina lo ha festeggiato con lui accanto.

Adesso la salita è ripida e lei lo sa bene. Ha deciso di affrontarla tenendo stretti i suoi bambini e appoggiandosi all’affetto del pubblico di È sempre mezzogiorno. Noi restiamo qui ad aspettare le sue ricette di casa. Senza fretta, un passo alla volta, come ha chiesto lei.