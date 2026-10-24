Giusina Battaglia torna su Instagram dopo la morte del marito: “Una nuova vita, la affronteremo insieme”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giusina Battaglia

Giusina Battaglia torna su Instagram dopo la tragica morte del marito Sergio, scomparso all’improvviso qualche giorno fa, la food blogger ed esperta di cucina ha pubblicato un post in cui ha ringraziato tutte le persone che, in questo momento terribile, sono rimaste al suo fianco.

Giusina Battaglia: il messaggio dopo la morte del marito

Dopo l’improvvisa scomparsa del marito Sergio, Giusina Battaglia ha deciso di rompere il silenzio su Instagram. L’aveva già fatto qualche giorno fa, raccontando nelle Stories, in poche parole, un dolore enorme e difficile da superare.

In queste ore la cuoca di È sempre mezzogiorno ha postato un lungo messaggio sul suo feed per ringraziare tutte le persone che le hanno espresso vicinanza. “Sono travolta dai vostri messaggi di vicinanza e dall’affetto con cui state abbracciando me e i miei adorati figli. Grazie con tutto il cuore – ha scritto Giusina -. Non riesco a rispondere alle migliaia di messaggi che mi avete mandato, ma vorrei che ognuno di voi sapesse quanto questo amore sia prezioso per noi”.

Giusina ha poi concluso: “Adesso inizia una nuova vita, che non avremmo mai voluto dover immaginare così. La affronteremo insieme, un passo alla volta, con la speranza di ritrovare un po’ di luce. Grazie, a nome mio e dei miei figli. Ci vediamo presto”.

In tanti hanno commentato il post, fra loro anche Antonella Clerici che ha risposto semplicemente con un cuore rosso. Durante una puntata di È sempre mezzogiorno era stata proprio la conduttrice ad annunciare la morte di Sergio, marito di Giusina, lanciando un messaggio di vicinanza alla cuoca palermitana.

“Vogliamo mandare un forte abbraccio alla nostra cuoca Giusina Battaglia, perché questo weekend ha avuto un grandissimo lutto – aveva detto la presentatrice, visibilmente commossa -. È venuto a mancare suo marito e il nostro pensiero va a lei e ai suoi figli che hanno dieci anni. Giusina ti vogliamo bene, cercheremo di starti più vicino possibile, noi e tutte le persone che ti vogliono bene”.

Il dolore di Giusina Battaglia per il marito Sergio

Proprio grazie al marito Sergio, ex cameraman di Mediaset, Giusina Battaglia aveva iniziato a girare i suoi primi video, condividendo ricette della cucina siciliana. Clip girate nella cucina di casa della coppia, particolarmente affiatata, che erano diventate in breve tempo virali, rendendo Giusina un personaggio molto amato.

La cuoca era sbarcata ben presto su Food Network alla guida di un programma tutto suo, intitolato Giusina in cucina – La Sicilia a tavola. Poco dopo aveva pubblicato il libro intitolato Il grande libro della cucina siciliana. L’arrivo nel programma È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici era stato un altro traguardo importantissimo. Una gioia condivisa con il marito Sergio e con i figli della coppia: i gemelli Luca e Marco.

Da sempre molto riservato, Sergio non si era mai mostrato in video, ma i follower della cuoca siciliana avevano imparato comunque a conoscerlo dai suoi racconti e grazie ad alcuni momenti di quotidianità condivisi sui social dalla stessa Giusina.