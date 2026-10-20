Giusina Battaglia rompe il silenzio dopo la scomparsa del marito: “Straziata dal dolore”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giusina Battaglia

Giusina Battaglia rompe il silenzio dopo la morte improvvisa del marito Sergio. La celebre cuoca siciliana ha affidato a Instagram alcune parole che raccontano il suo stato d’animo del momento e il dolore immenso che sta provando per la sua perdita.

Giusina Battaglia, il dolore per la morte del marito Sergio

Qualche giorno fa la famosissima cuoca palermitana, conosciuta da tutti come “Giusina in cucina” era stata colpita da un terribile lutto. Suo marito Sergio era scomparso prematuramente e all’improvviso. A svelarlo era stata Antonella Clerici che, durante il momento di apertura del suo show È sempre mezzogiorno, il 19 ottobre, aveva voluto mostrare la sua vicinanza nei confronti di Giusina Battaglia.

La cuoca e food blogger infatti ormai da anni è diventata un volto molto amato del programma di Rai Uno.

“Vogliamo mandare un forte abbraccio alla nostra cuoca Giusina Battaglia – aveva detto la conduttrice, visibilmente commossa -. Giusina ti vogliamo bene, cercheremo di starti più vicino possibile, noi e tutte le persone che ti vogliono bene”.

Sergio era il grande amore di Giusina. Non solo il marito e padre dei suoi figli, ma anche la persona che per prima aveva creduto nel suo talento. Qualche anno fa, quando Giusina era ancora una sconosciuta, era stato proprio Sergio a farle da cameraman per realizzare i suoi video.

Le clip erano state registrate nella casa della famiglia a Milano e, una ricetta dopo l’altra, avevano regalato il grande successo a Giusina. Al centro dei video della cuoca i piatti della tradizione siciliana, preparati con amore e cura per il marito Sergio e per i loro gemelli. La fama sui social aveva poi portato Giusina a diventare un personaggio di Food Network, con numerosi programmi tv e vari libri di ricette. Infine, tre anni fa, Giusina era entrata nel cast di È sempre mezzogiorno per raccontare la sua cucina siciliana.

Le parole di Giusina Battaglia

Dopo giorni di silenzio, in cui ha scelto di allontanarsi da tutto e da tutti, Giusina Battaglia ha voluto condividere su Instagram un pensiero. La cuoca siciliana ha pubblicato nelle Stories un messaggio in cui racconta la sua sofferenza, ma ringrazia anche tutte le persone che le sono state vicine.

“Sono straziata dal dolore, ma invasa dal vostro affetto oceanico, grazie a tutti”, ha scritto la cuoca e food blogger. Giustina ha poi aggiunto: “Torno presto, ho bisogno di tutti voi”.

Originario di Napoli, Sergio Colicchio era cresciuto nel quartiere di Fuorigrotta ed era un ex cameraman di Mediaset. In passato aveva lavorato dunque come operatore sia nel settore cinematografico che in quello televisivo, mettendo poi al servizio della moglie le sue conoscenze per aiutarla a realizzare dei video di cucina.

I due da tempo vivevano a Milano, nonostante il fortissimo legame con le loro terre d’origine, e si erano sposati nel 2010. Dal loro legame erano nati nel 2016 due gemelli: i figli Marco e Luca. Per Giusi Battaglia l’arrivo nel programma di Antonella Clerici aveva rappresentato il coronamento di un sogno. Un momento speciale e magico, condiviso con il marito e i figli, prima di una tragedia che nessuno poteva prevedere.