Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Antonella Clerici

Grave lutto per Antonella Clerici. La popolare conduttrice ha infatti perso l’amica Tati, a cui ha voluto dedicare un commovente messaggio sui social: “Hai fatto tanto per tutti e il tuo sorriso non lo dimenticherò mai”. Tantissimi i like e le parole di cordoglio ricevute, a dimostrazione dell’affetto di fan e colleghi.

Antonella Clerici, il commosso addio a Tati

Antonella Clerici sta attraversando un momento molto difficile: la conduttrice Rai ha infatti perso una cara amica, come si evince da un toccante post pubblicato sui social. La presentatrice di The Voice ha condiviso un’immagine in cui sorride insieme a Tatiana, titolare della palestra Talama in via Romanello ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

“Ciao Tati, grazie per tutto. Per la tua infinita generosità, la tua amicizia, la tua accoglienza, dolcezza e amore. Hai fatto tanto per tutti e il tuo sorriso non lo dimenticherò mai. Te ne sei andata troppo presto, troppo giovane… avevi ancora tanto da vivere… Un abbraccio al tuo amato Simo e alla tua meravigliosa famiglia ❤️🌹 Grazie amica mia, sempre e per sempre”, ha scritto commossa Antonella. Anche nelle Stories Clerici ha condiviso lo stesso scatto, accompagnato dal brano Sempre e per sempre di Francesco De Gregori e dalla frase: “Resterai sempre con me, ma che dolore perderti”.

Moltissimi gli amici e i colleghi che hanno voluto farle sentire la propria vicinanza: tra loro Arisa, Andrea Delogu e Giusina Battaglia, che hanno commentato il post con emoticon di cordoglio e affetto. Una dimostrazione di quanto Antonella sia benvoluta anche dai suoi collaboratori, lontano dai riflettori. Non mancano, ovviamente, i messaggi dei fan, che hanno inviato alla loro beniamina abbracci virtuali e parole di conforto per esprimerle la propria vicinanza.

Antonella Clerici, un anno difficile e doloroso

Il 2026 non è stato un anno semplice per Antonella Clerici. La conduttrice ha infatti dovuto affrontare diversi lutti: tra questi, in ordine cronologico, la recente scomparsa dell’amica Tatiana. Lo scorso luglio, invece, la conduttrice aveva dovuto dire addio a Dimitri Tollini, suo amico di lunga data e storico braccio destro.

Una perdita che l’ha profondamente sconvolta e che aveva raccontato attraverso un commovente post sui social: “Quante risate, pianti, litigate, scelte condivise. E oggi che non ci sei più mi sembra di camminare sull’orlo di un baratro. La voragine della tua assenza. Cosa farò amico mio, senza di te? Te ne sei andato troppo giovane e troppo in fretta. Grazie di tutto. Il tempo e i pezzi di vita che ci siamo dedicati resteranno per sempre con noi. Ciao Dimitri, con la tua canzone di sottofondo cantata da te”.

Antonella utilizza spesso i social per condividere il proprio stato d’animo con i fan: per lei rappresentano un canale attraverso cui raccontare emozioni e momenti importanti, sia che si tratti di presentare un nuovo progetto sia di esprimere il dolore per una perdita. Niente foto patinate o immagini ritoccate: sul piccolo schermo così come nel mondo digitale, la conduttrice torinese rimane sempre incredibilmente autentica e fedele a se stessa. Sarà proprio per questo che continua a essere così amata dal pubblico?