Il nonno cercava qualcuno con cui giocare a burraco: da quel desiderio Carlotta ha creato una piattaforma che oggi mette in contatto giovani e anziani

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

123RF Il nonno le ispira l'idea per l'app Congen

A volte le idee più belle nascono proprio dalle persone a cui vogliamo bene. Per Carlotta Conversi è stato suo nonno a farle capire quanto possa pesare la solitudine nella terza età e quanto possa bastare una presenza per cambiare una giornata.

Da quell’esperienza è nata Congen, la piattaforma che avvicina giovani e anziani e il desiderio che nessuno debba sentirsi solo.

Carlotta Conversi, l’app ideata grazie a un nonno speciale

A suo nonno mancava qualcuno con cui giocare a burraco. Aveva il sostegno medico di cui aveva bisogno e una famiglia presente, ma c’era qualcosa che non riusciva a trovare: una persona con cui trascorrere del tempo, parlare e condividere una partita a carte.

Occupata dagli studi e dalla vita di tutti i giorni, Carlotta Conversi, non ha lasciato inascoltato il desiderio del nonno e ha deciso di lavorare a una soluzione: “Ho creato la startup vedendo mio nonno che si sentiva solo. Noi familiari eravamo presenti, ma non potevamo dedicargli tanto tempo”.

Alcuni amici dell’università hanno iniziato così ad andarlo a trovare per fargli compagnia, ma Carlotta si è resa conto che quella di suo nonno è una storia che riguarda molte altre famiglie. Ci sono persone anziane che hanno figli, nipoti e affetti, ma che durante la giornata si ritrovano comunque a fare i conti con la solitudine.

Da questa consapevolezza è nata Congen. Il nome richiama l’idea di mettere in comunicazione generazioni diverse, creando occasioni di incontro tra chi ha bisogno di compagnia e chi può offrire un po’ del proprio tempo. Un’esigenza che in Italia riguarda tantissime persone: secondo i dati Istat, sono 2,7 milioni le persone con più di 75 anni che vivono sole.

Congen, un nuovo legame tra giovani e anziani

Quello che era cominciato con il desiderio di aiutare suo nonno oggi è diventato un progetto che coinvolge più di mille persone anziane. Attraverso Congen, Carlotta Conversi ha cercato di dare una risposta a una solitudine che spesso rimane nascosta, anche quando intorno ci sono familiari e persone care.

La piattaforma mette in contatto studenti e giovani lavoratori con persone anziane che desiderano avere compagnia. Gli incontri vengono organizzati attraverso un algoritmo e verificati dal team, che prepara i ragazzi e le ragazze anche ad affrontare eventuali situazioni di emergenza.

Un’opportunità di incontro, relazioni, ma anche di costruire tante belle storie di vicinanza. Tra le persone che hanno trovato una nuova compagnia c’è Annalisa: 75 anni, una famiglia e dei nipoti, ma anche il bisogno di avere qualcuno con cui parlare liberamente, senza preoccuparsi di pesare sui propri cari. Nel 2025, grazie all’app, ha conosciuto Beatrice, con cui condivide conversazioni sui film, su internet e sull’attualità.

C’è anche Federica Santi, 26 anni, studentessa di psicologia, che accompagna alcune persone anziane del suo quartiere a fare la spesa o a sbrigare piccole commissioni.

“Un giorno ho accompagnato una signora a fare la spesa in un supermercato che non frequentava da tanto perché senza macchina non riusciva a raggiungerlo. Tra le corsie è stata riconosciuta da tutto il personale. Ho visto la felicità nei suoi occhi nell’accorgersi che si ricordavano di lei e ho capito l’impatto di quello che stavo facendo”, ha raccontato.

A volte basta essere accompagnati in un posto che si conosce da sempre per sentirsi di nuovo parte di qualcosa. E quello che Federica ha visto negli occhi di quella signora racconta forse meglio di tanti numeri il senso del progetto di Carlotta.