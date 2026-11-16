Pulisce le aiuole e ci pianta fiori, Paradoxa per città pulite non chiede nulla in cambio: “Cerco di seminare attenzione”

Leandro Grillo, in arte Paradoxa, ha scelto di circondarsi di bellezza e di un mondo più pulito. A volte, anche sfidando tutto e tutti: la nostra intervista sul "guerrilla gardening"

Paradoxa Leandro Grillo in arte Paradoxa

A Marino, ai Castelli Romani, parchi e aiuole dimenticati hanno trovato qualcuno disposto a prendersene cura. Leandro, artista di strada e divulgatore scientifico conosciuto come Paradoxa, ha cominciato quasi per caso, quando il suo cane Nero si è ferito tra i vetri nascosti nell’erba alta del Parco dell’Acquasanta. Da quel giorno, armato di falcetto, terriccio e qualche piantina, ha iniziato a recuperare aiuole abbandonate, fioriere ridotte a cestini e aree verdi trascurate. I suoi interventi di guerrilla gardening, raccontati sui social con il prima e il dopo, sono arrivati in tutta Italia e hanno fatto nascere il progetto Fiori in Sospeso, che coinvolge cittadini e negozi nella cura del verde pubblico. Dietro ogni aiuola ci sono piante scelte con attenzione, resistenti e ideali per gli impollinatori e la biodiversità, ma anche spese di tasca propria, furti e il timore di una multa. Il suo racconto è quello di una cittadinanza attiva e decoro urbano, tra l’idea di adottare le aiuole insieme al Comune e un traguardo curioso: rendere un giorno inutile la guerrilla gardening. Ecco cosa ci ha raccontato.

Ti ricordi il momento preciso in cui hai detto “basta, ci penso io”? So che è cominciato tutto da un’area cani durante il lockdown.

“In realtà ci sono stati due momenti importanti che mi hanno fatto maturare la volontà di portare più bellezza e decoro nel mio paese. Il primo è legato al Parco dell’Acquasanta, che frequentavo abitualmente insieme al mio cane Nero. Dopo diverse segnalazioni sullo stato di abbandono del parco, un giorno, mentre giocavamo al riporto della pallina, un lancio con un rimbalzo di troppo fece finire la pallina in una zona dove l’erba era diventata molto alta. Nero, senza pensarci due volte, corse a recuperarla. Quando tornò, però, aveva una zampa ferita. Nella vegetazione, che non veniva tagliata da mesi, erano nascosti i frammenti di alcune bottiglie di birra abbandonate e andate in frantumi. La rabbia e il dispiacere di vedere il mio cane ferito si trasformarono in una decisione: volevo provare a riportare quel parco a uno stato dignitoso.

Comprai un falcetto e cominciai, un po’ alla volta, a tagliare l’erba a mano. Vedere la differenza tra il prima e il dopo mi diede una grande soddisfazione. Fu proprio quella a spingermi a continuare, cercando di sistemare il parco sempre meglio. Il secondo episodio avvenne lungo uno dei due corsi principali di Marino. Le fioriere che costeggiavano i marciapiedi erano ormai da mesi prive di fiori e, giorno dopo giorno, l’inciviltà di alcune persone le aveva trasformate in veri e propri cestini della spazzatura. Anche in quel caso avevo fatto diverse segnalazioni, senza ricevere interventi e nemmeno una risposta. A un certo punto, stanco di tanta indifferenza, decisi di intervenire personalmente: pulii i vasi, misi della terra nuova e piantai dei fiori. Durante quel lavoro mi colpirono molto gli sguardi dei passanti. C’era chi si fermava incuriosito e chi sembrava guardarmi con un’espressione che, tradotta, suonava più o meno così: “Ma chi è questo scemo?”.

Probabilmente, per molti, era diventato normale vedere una fioriera piena di spazzatura. Molto meno normale era vedere una persona qualunque che, senza essere pagata e senza avere un incarico, decideva semplicemente di fare qualcosa per il proprio paese. Decisi di raccontare tutto su Facebook, pubblicando un post che mostrava l’intervento in tre fasi: prima, durante e dopo. Credo che sia stato proprio lì che ho capito una cosa: a volte non serve aspettare che qualcuno faccia il primo passo. Basta iniziare, anche con un falcetto o con qualche fiore, e dimostrare che un cambiamento è possibile. Non era ancora un progetto vero e proprio. Era semplicemente il mio modo di reagire all’indifferenza”.

Chi è Paradoxa e chi è Leandro? Perché hai inventato un personaggio invece di metterci solo la tua faccia?

“Paradoxa è il mio modo di raccontare il mondo. È un personaggio che nasce dal mio percorso artistico, fatto di spettacolo, divulgazione scientifica, natura e meraviglia. È un’identità che mi permette di comunicare attraverso linguaggi diversi, senza prendermi troppo sul serio, ma prendendo molto sul serio ciò che faccio. Leandro, invece, è una persona come tante: con le sue idee, le sue contraddizioni, le sue giornate storte e la sua voglia di fare. Ho scelto di inventare un personaggio perché credo che, a volte, un linguaggio diverso riesca ad arrivare dove un semplice messaggio non arriva.

Paradoxa può essere un artista di strada che racconta la scienza attraverso le bolle di sapone, ma anche qualcuno che si presenta con guanti, terriccio e una piantina per recuperare un’aiuola. Può essere un viaggiatore che esplora borghi e paesi, cercando di raccontare con uno sguardo diverso i luoghi che attraversa, oppure un sognatore che trascorre un intero pomeriggio a guardare il cielo, lasciandosi trasportare dai pensieri che poi prova a mettere su carta. In fondo c’è una certa coerenza: cerco di portare meraviglia nelle piazze, ma anche nei luoghi che abbiamo smesso di guardare”.

Paradoxa

Per la tua attività non chiedi nulla in cambio. Però qualcosa in cambio lo ricevi comunque: cosa ti dà davvero tutto questo?

“Mi restituisce qualcosa che non si può comprare: il senso di appartenere a una comunità e la possibilità di contribuire, attraverso tanti piccoli gesti, a un cambiamento positivo. Quando vedo un bambino fermarsi davanti a un fiore che ho piantato, una persona anziana sorridere perché ritrova un angolo del proprio quartiere più curato, oppure un vicino che decide spontaneamente di annaffiare una pianta, capisco che quel piccolo intervento ha prodotto qualcosa che va ben oltre il risultato estetico.

Non pianto soltanto fiori. Cerco di seminare un po’ di attenzione, responsabilità e, possibilmente, partecipazione. Naturalmente non è sempre tutto rose e fiori, altrimenti sarebbe troppo facile! Ci sono anche delusioni, fatica e momenti in cui mi chiedo chi me lo faccia fare. Ma poi arriva qualcuno che mi dice: “Ho visto quello che fai, posso darti una mano?”. E ricomincio”.

Domanda pratica: fiori, terriccio e attrezzi chi li paga? Ci metti soldi tuoi, ti arrivano donazioni, piante regalate dai vicini?

“La verità è che gran parte delle spese economiche e dei materiali necessari ricade su di me. La guerrilla gardening non è un’attività a costo zero. Servono piante, terriccio, attrezzi, guanti, acqua e soprattutto tempo. E il tempo, spesso, è la risorsa più difficile da trovare. Specialmente nei mesi caldi dove annaffiare quasi tutti i giorni diventa molto complicato. Con il passare degli anni sono arrivate anche persone che hanno voluto contribuire: chi regalando una pianta, chi mettendo a disposizione materiali, chi offrendo il proprio aiuto.

È proprio da questa idea che nasce anche il progetto Fiori in Sospeso: coinvolgere cittadini, attività commerciali e realtà del territorio affinché possano sostenere la cura del verde pubblico attraverso piccoli contributi per comprare già piante o materiali, che poi posso andare a prendere nei negozi che partecipano all’iniziativa. Con la crescente diffusione dei miei video, che hanno cominciato a raggiungere persone in tutta Italia e anche all’estero, in molti mi hanno chiesto se fosse possibile contribuire economicamente, soprattutto considerando la distanza e l’impossibilità di partecipare direttamente agli interventi. Così, non senza qualche dubbio, ho deciso di aprire un conto PayPal per raccogliere fondi destinati ai progetti più impegnativi e costosi. Se non ricordo male, uno dei primi progetti sostenuti in questo modo è stato il recupero di una vasca del Parco dell’Acquasanta, che era piena di rifiuti.

Una volta raggiunto l’obiettivo della raccolta, sono riuscito a sistemarla e a trasformarla nella dimora di alcuni pesci rossi e di piante acquatiche. Ancora oggi i pesci prosperano e la presenza di rifiuti nella vasca è drasticamente diminuita. Oggi capita anche che alcune aziende agricole si offrano di spedirmi piante e fiori. È una possibilità interessante, anche se spesso la gestione delle spedizioni non è semplice. È una risorsa che sto ancora cercando di capire come valorizzare al meglio”.

Come scegli cosa piantare? Dietro un’aiuola fiorita c’è anche un ragionamento ecologico, per esempio su acqua e impollinatori?

“Assolutamente sì. Un’aiuola non dovrebbe essere soltanto bella da fotografare il giorno in cui viene realizzata. Dovrebbe avere la possibilità di vivere e svilupparsi nel tempo. Quando scelgo cosa piantare, considero diversi aspetti: l’esposizione al sole, le caratteristiche del terreno, la disponibilità di acqua, la stagionalità e la resistenza delle specie. Cerco di privilegiare piante adatte al contesto, che non richiedano interventi continui e che possano offrire qualcosa anche alla biodiversità. Gli insetti impollinatori, per esempio, sono ospiti preziosi che troppo spesso dimentichiamo.

Mi interessa anche la successione delle fioriture: un’aiuola dovrebbe poter offrire qualcosa durante diversi periodi dell’anno, non soltanto per qualche settimana. Non sono un giardiniere professionista né pretendo di avere tutte le risposte. Continuo a studiare, sperimentare e imparare anche dagli errori. Per me la natura non è un elemento meramente decorativo da sistemare secondo i nostri gusti: è un sistema vivo con cui dobbiamo imparare a convivere cercando il giusto compromesso tra estetica e biodiversità. C’è poi un altro aspetto, molto pratico, che non posso ignorare: il costo delle piante.

Purtroppo sono spesso costretto a scegliere specie economiche, anche perché quelle più pregiate o costose rischiano maggiormente di essere rubate. Inizialmente piantavo spesso varietà perenni come lavande, rosmarini e mirti, ma capitava che dopo pochi giorni venissero trafugate. Continuare a sostituirle, in quelle condizioni, significava quasi invitare qualcuno a rubarle di nuovo. È un compromesso che non mi piace, ma quando si lavora con risorse limitate bisogna fare i conti anche con queste realtà”.

Come reagiscono i residenti quando ti vedono al lavoro? Qualcuno ti aiuta a curare le aiuole, o capita di trovarle di nuovo sporche o rovinate?

“Oggi le reazioni sono molto diverse, ma nella mia esperienza ho incontrato soprattutto curiosità, incoraggiamento e disponibilità. Capita che qualcuno si fermi a chiedere cosa stia facendo, che porti una piantina, che suggerisca un angolo da recuperare o che si offra di dare una mano. Sono proprio questi piccoli incontri a rendere tutto più bello.

Naturalmente esiste anche l’altra faccia della medaglia: aiuole nuovamente sporche, piante danneggiate o sottratte, rifiuti abbandonati magari proprio dove il giorno prima avevo appena finito di pulire. Non voglio però generalizzare. La maggior parte delle persone desidera vivere in un ambiente curato e rispettato. Credo che il punto sia proprio questo: non possiamo pretendere che una persona sola si occupi di tutto, ma possiamo fare in modo che sempre più persone sentano quegli spazi come propri”.

Quanto conta raccontare tutto sui social? Ti è capitato che qualcuno ti scrivesse “l’ho fatto anch’io sotto casa mia”?

“I social sono uno strumento fondamentale, ma non perché mi interessi mostrare quanto lavoro faccio. Raccontare un intervento significa documentare un cambiamento, sensibilizzare e, soprattutto, dimostrare che non servono necessariamente grandi risorse per cominciare. Nel tempo ho sperimentato diversi linguaggi: fotografie del prima e dopo, illustrazioni, caricature e brevi video. Cerco di rendere la comunicazione accessibile, ironica e coinvolgente. Il risultato più bello, però, non è il numero delle visualizzazioni.

È quando qualcuno decide di replicare l’iniziativa. Se una persona, dopo aver visto un mio video, prende una pianta e recupera un vaso abbandonato sotto casa, per me quello è un successo enorme. Anzi, sarebbe bellissimo arrivare al punto in cui non ci sia più bisogno di raccontare quello che faccio io, perché saranno in tanti a farlo autonomamente. Non voglio creare seguaci, vorrei stimolare iniziative. Perché anche un piccolo gesto, se ripetuto da tante persone, può produrre un grande cambiamento”.

Lavori senza autorizzazioni. Hai mai temuto multe o problemi?

“È un aspetto delicato, e non voglio nasconderlo. La guerrilla gardening nasce anche come forma di riappropriazione spontanea degli spazi urbani. Il suo significato è proprio quello di restituire attenzione a luoghi che sembrano essere stati dimenticati. Questo non significa pensare che tutto sia consentito o che le regole non abbiano importanza. Sono consapevole che intervenire su un’area pubblica comporti delle responsabilità e che sarebbe auspicabile, quando possibile, avere un quadro di collaborazione chiaro con chi amministra il territorio. Ammetto che lo spettro di una multa è sempre presente, soprattutto perché svolgo i miei interventi alla luce del giorno e senza nascondermi.

Mi sono dato una regola molto semplice: nessun intervento deve rendere difficile ripristinare la situazione precedente. In questo modo, qualora le istituzioni dovessero manifestare la propria contrarietà, posso facilmente rimuovere ciò che ho realizzato. Sono anche consapevole che, inizialmente, la mia comunicazione fosse molto più provocatoria nei confronti dell’amministrazione. Realizzavo anche contenuti di denuncia su situazioni critiche, come l’inquinamento dei parchi e la prolungata assenza di manutenzione in alcuni luoghi. Oggi, però, i miei piccoli gesti sono usciti dalla dimensione strettamente locale e hanno raggiunto un pubblico molto più ampio. Per questo sto cercando di costruire una comunicazione più propositiva, libera dalle contrapposizioni e dalle logiche della politica di partito”.

A settembre l’assessore Mastantuono ha criticato pubblicamente i tuoi interventi: più video che manutenzione, a suo dire. Cosa gli rispondi? Pulire un’aiuola una volta basta, o serve qualcuno che la curi nel tempo?

“Preferisco non entrare nel merito di questa vicenda, per evitare polemiche che rischierebbero di distogliere l’attenzione dal senso di queste iniziative. Non vorrei, soprattutto, che piccoli gesti di partecipazione civica venissero strumentalizzati o trasformati in argomenti di scontro per interessi politici e partitici nei quali non desidero essere coinvolto. Credo che il valore di queste attività debba essere giudicato dai risultati e dalla capacità di stimolare altre persone a prendersi cura del proprio territorio. Il mio intento non è alimentare contrapposizioni, ma contribuire, nel mio piccolo, a qualcosa di positivo per la comunità”.

Oggi che rapporto hai con il Comune? Ti piacerebbe collaborare in modo stabile, magari adottando delle aiuole, o preferisci restare indipendente?

“Non ho preclusioni nei confronti di una collaborazione con il Comune. Anzi, sarebbe probabilmente il modo migliore per dare continuità e struttura a un’attività che negli anni è cresciuta grazie all’impegno volontario. Mi piacerebbe poter individuare alcune aree, concordare gli interventi, stabilire responsabilità e modalità di manutenzione, magari attraverso un progetto di adozione delle aiuole che coinvolga anche cittadini, scuole e attività commerciali. Credo molto nella collaborazione tra istituzioni e cittadini. Le prime hanno strumenti, competenze e responsabilità; i secondi possono portare energie, idee, conoscenza quotidiana del territorio e partecipazione.

Non vedo perché queste risorse debbano viaggiare su binari separati. Naturalmente, una collaborazione dovrebbe essere trasparente, con regole chiare e senza trasformare il volontariato in un modo per trasferire sui cittadini responsabilità che spettano all’amministrazione. Continuerei volentieri a essere indipendente nelle mie iniziative, ma indipendenza non significa isolamento. Il mio obiettivo non è diventare il giardiniere di Marino, né tantomeno l’oppositore di qualcuno. Vorrei semplicemente che un giorno non fosse più necessario il mio intervento per ricordare quanto sia importante prendersi cura degli spazi comuni. Perché, in fondo, la vera vittoria della guerrilla gardening sarebbe proprio questa: diventare inutile”.