Abbandonata per strada, Hope stava sempre nello stesso posto ad aspettare la sua famiglia: grazie ai volontari la sua vita è cambiata

123RF Cagnolina di razza Pitbull abbandonata

Hope, una pitbull abbandonata in strada, continuava a tornare nel punto in cui aveva visto per l'ultima volta la sua famiglia.

I volontari l'hanno messa al sicuro dopo un salvataggio difficile, curandola e preparando per lei una nuova adozione.

Poco dopo è arrivata la svolta più attesa, con una casa amorevole e una famiglia pronta a offrirle finalmente serenità.

Hope, speranza: questo è il nome che i volontari hanno dato alla povera cagnolina di razza pitbull trovata abbandonata in una strada. Non voleva rassegnarsi al fatto che la sua famiglia l’avesse lasciata indietro.

I soccorritori hanno provato più volte a portarla al sicuro. Hope, però, si rifiutava di credere che non avesse più una casa dove fare ritorno e una famiglia pronta a prendersi cura di lei.

Per i volontari non è stato facile portarla via dalla strada. Hope non voleva lasciare il luogo dove aveva visto i suoi proprietari per l’ultima volta, prima che l’abbandonassero Aveva ancora fiducia che qualcuno sarebbe andato da lei, ma così non è stato. La sua famiglia non è più tornata.

Hope non voleva lasciare il luogo dove era stata abbandonata

La storia di Hope è stata raccontata dall’associazione Horizon Animal Rescue, che in Texas si occupa di salvare animali abbandonati e trovare loro una nuova casa.

I volontari hanno pubblicato su Instagram un video che mostra Hope tornare sempre nel punto in cui i precedenti proprietari l’avevano abbandonata. Il video ha commosso molti utenti social: non potevano credere che qualcuno avesse potuto riservarle un destino così crudele.

“Continuava a tornare nello stesso punto, aspettando qualcuno che non sarebbe mai tornato. Nonostante tutto quello che ha passato, saluta ancora il mondo con un cuore gentile”, si legge nella didascalia che accompagna il clip.

Nel video Hope piange, si guarda intorno, sembra non capire cosa le sta accadendo. Era chiaro che era stata abbandonata, ma la cagnolina continuava ad avere fiducia nella sua famiglia, che invece ha deciso di lasciarla lì tutta sola. La pitbull era convinta che qualcuno sarebbe andata a riprenderla e per quel motivo si rifiutava di lasciare a lungo quel posto: ma nessuno è mai tornato indietro per lei.

Il salvataggio della cagnolina pitbull abbandonata

A fatica i soccorritori sono riusciti a salvare la cagnolina dalla strada. L’hanno portata nella struttura dell’associazione e si sono occupati di lei con amore e dedizione, prestandole tutte le cure e le attenzioni necessarie per farla stare meglio.

“È sterilizzata, vaccinata, microchippata ed è pronta per un nuovo inizio”, hanno fatto sapere i volontari, che hanno subito iniziato a cercare per lei una famiglia adottiva che potesse farle dimenticare il trauma subito.

Il post ha ricevuto molti commenti da parte di utenti che hanno contribuito a condividere la storia di Hope. La speranza era che la cagnolina potesse finalmente trovare dei proprietari in grado di darle tutto l’amore che le era stato negato, aiutandola a cancellare il suo passato doloroso.

“Hope ti sta aspettando“: così si concludeva la prima clip condivisa dall’ente di salvataggio di animali abbandonati.

Hope è stata adottata

In un secondo video pubblicato a distanza di poco tempo, i volontari hanno dato una bella notizia a tutti coloro che avevano preso a cuore la storia di Hope. La cagnolina è stata adottata.

La pitbull, “lasciata sola a dare senso a un cuore spezzato che nessun cane dovrebbe mai avere”, si legge nel secondo post, ha trovato una casa. “La sua storia ha un nuovo bellissimo capitolo”, hanno fatto sapere dal rifugio.

L’associazione ha raccontato che ora Hope vive in una “casa amorevole che merita” con “una famiglia pronta a riempire i suoi giorni di gentilezza, conforto e bei ricordi”. Per la cagnolina è finalmente arrivato il momento di vivere una “vita di amore”.

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