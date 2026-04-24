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123RF Cane accucciato dentro a un trolley

Dal 22 aprile 2026 cambiano le regole per i viaggi con gli animali all’interno dell’Europa. L’aggiornamento normativo, deciso dalla Commissione europea, introduce un sistema più rigoroso e uniforme per gli spostamenti non commerciali degli esemplari da compagnia, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza sanitaria e prevenire la diffusione di malattie.

Si tratta di una revisione importante che riguarda milioni di cittadini, sempre più abituati a non rinunciare ai propri cani e gatti nemmeno durante le vacanze. Il principio di fondo resta invariato – la libera circolazione è garantita – ma cambiano i controlli e il peso dei requisiti richiesti.

Microchip: il vero protagonista

La novità più rilevante sui viaggi con animali in Europa riguarda il ruolo centrale del microchip. L’identificazione elettronica diventa, infatti, il requisito fondamentale per qualsiasi spostamento: senza un dispositivo conforme agli standard comunitari, lo spostamento semplicemente non è consentito.

Il tatuaggio identificativo resta valido solo in casi limitati, ovvero se applicato prima del 3 luglio 2011 e ancora leggibile. Se così non dovesse essere, è obbligatorio ricorrere al microchip, che consente un collegamento diretto e verificabile tra animale e dati sanitari. Questa scelta risponde alla necessità di rendere più efficaci i controlli e ridurre il rischio di frodi o irregolarità.

Passaporto e vaccini: cosa resta obbligatorio

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il passaporto europeo per animali non scompare. Rimane un documento essenziale, ma viene affiancato da controlli più stringenti legati all’identificazione elettronica.

Il documento deve essere rilasciato da un veterinario autorizzato e contenere tutte le informazioni fondamentali: identità dell’animale, vaccinazioni e trattamenti sanitari. Senza, l’ingresso in un altro Paese Ue può essere negato.

Altro requisito imprescindibile è la vaccinazione antirabbica, che deve essere valida e registrata nel passaporto. In genere, deve essere effettuata almeno 21 giorni prima della partenza.

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Più controlli e regole uniformi in tutta l’Unione

Le nuove regole sui viaggi con animali in Europa puntano a rendere più omogenei i controlli tra i diversi Stati membri, eliminando differenze interpretative e rafforzando la cooperazione tra autorità sanitarie.

L’obiettivo è duplice: da un lato, proteggere la salute animale e umana, prevenendo malattie come la rabbia e altre zoonosi; dall’altro, contrastare fenomeni illegali come il traffico di animali.

Le norme si applicano agli spostamenti non commerciali, cioè ai viaggi effettuati da privati con i propri animali, generalmente fino a un massimo di cinque esemplari.

Attenzione ai requisiti aggiuntivi

Ma non è finita qui. In alcuni Paesi europei sono previste ulteriori precauzioni. Per esempio, Irlanda, Malta e Finlandia richiedono trattamenti antiparassitari specifici prima dell’ingresso, per prevenire particolari infezioni.

Questo vuol dire che, oltre ai requisiti di base, è fondamentale informarsi sulle norme dello Stato di destinazione e pianificare con anticipo eventuali visite veterinarie, prima di mettersi in viaggio con cani e gatti.

Cosa cambia per i viaggiatori

Nel complesso, le nuove regole non rivoluzionano il sistema, ma lo rendono più rigoroso. Per i proprietari di animali aumenta l’importanza della preparazione. Documenti aggiornati, controlli sanitari e rispetto delle tempistiche diventano essenziali per evitare problemi alla partenza o all’arrivo.

In un contesto in cui viaggiare con il proprio animale è sempre più comune, l’Unione europea punta quindi a garantire un equilibrio tra libertà di movimento e sicurezza sanitaria. Il risultato è un sistema più strutturato, in cui il microchip diventa il fulcro dell’identità dell’animale e il passaporto uno strumento di certificazione sempre più integrato.