Il bulldog viveva legato a una catena, con il corpo infestato dalle pulci. Un video condiviso sui social ha acceso i riflettori sulla sua storia e mobilitato migliaia di persone.

123RF Gli occhi dolci del bulldog

Dior, un bulldog tenuto alla catena e infestato dalle pulci, è stato soccorso dopo che la sua storia ha suscitato grande attenzione online.

La PETA ha seguito il cane, fornendogli aiuti e cure veterinarie, mentre cercava una soluzione nel rispetto dei limiti imposti dalle autorità.

Ottenuto il consenso del proprietario, i volontari hanno affidato Dior a una casa temporanea, dove aspetta una famiglia pronta ad accoglierlo per sempre.

Dior è stato trovato in condizioni terribili. Quando i volontari lo hanno incontrato per la prima volta, aveva il corpo infestato dalle pulci. Il proprietario lo teneva all’aperto, legato a una catena e senza le cure necessarie..

Gli attivisti della PETA hanno lanciato un appello online per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sue condizioni di salute: “Nessun cane dovrebbe vivere in queste condizioni”, hanno scritto nella didascalia che accompagnava il video della sofferenza del bulldog.

Ben presto il post è diventato virale su Instagram e, grazie alle numerose condivisioni e visualizzazioni, la vita di Dior è cambiata per sempre: il cane non dovrà più vivere in quel modo terribile.

La storia di Dior, il bulldog ricoperto di pulci

La storia di Dior è stata raccontata da PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). La prima volta che i volontari lo hanno visto non potevano credere ai loro occhi: il corpo del bulldog era completamente infestato dalle pulci. “È pazzesco”, ha detto un attivista alla sua collega, chiedendole di filmare la sua situazione.

Volevano mostrare il video al proprietario, nella speranza che decidesse di liberare Dior dalla catena, accoglierlo in casa e garantirgli le cure necessarie. L’uomo ha però negato e allora il team social della PETA ha deciso di lanciare un appello online per sensibilizzare l’opinione pubblica perché “nessun cane dovrebbe vivere in quelle condizioni”.

Il video del bulldog è diventato virale

In breve tempo il video ha fatto il giro del web, superando 33 milioni di visualizzazioni. Tanti utenti si sono interessati alla storia di Dior, rivolgendo domande ai volontari per capire meglio cosa stesse accadendo e seguire gli aggiornamenti.

Diverse persone hanno chiesto alla PETA di sottrarre subito Dior a quella situazione. I volontari, però, non hanno gli stessi poteri delle forze dell’ordine e non possono prelevare un animale dal suo proprietario senza il suo consenso o un provvedimento delle autorità competenti. Gli attivisti cercano di collaborare con i proprietari per migliorare le condizioni di vita degli animali e possono intervenire quando le famiglie non sono più in grado di prendersene cura, accogliendo cani, gatti e altri pets.

Nel caso di Dior, però, all’inizio il proprietario non ha accolto le richieste della PETA di trovare al bulldog una casa sicura. Secondo le autorità competenti, non sussistevano le condizioni per intervenire. I volontari hanno quindi deciso di continuare a seguirlo, andando a trovarlo regolarmente. Gli hanno procurato una cuccia di legno isolata e su misura, acqua fresca, giocattoli e snack da masticare.

I volontari della PETA hanno anche provato a insistere con il proprietario per togliere la pesante catena a cui era legato, ma l’uomo non ha mai dato il suo consenso. Hanno cercato anche di alleviare il disagio provocato dalle pulci e di aiutarlo a recuperare il benessere.

Come i volontari hanno salvato Dior

Dopo molti mesi, i volontari sono finalmente riusciti a ottenere il permesso di portare Dior dal veterinario, dove ha ricevuto gratuitamente le cure necessarie per alleviare il prurito e si è sottoposto a un intervento di castrazione.

Gli attivisti, però, sono venuti a conoscenza del fatto che il padrone del cane lo avrebbe rimesso alla catena al suo ritorno a casa e così un operatore ha avuto un confronto diretto con il proprietario ed è riuscito a convincerlo ad affidare Dior all’associazione. Così la PETA è riuscita a portarelo in salvo e a trovargli una sistemazione in affido.

“Dior è un cane dolcissimo e adorabile”, ha raccontato la persona che oggi si prende cura di lui. Il bulldog ha già fatto amicizia con gli altri cani e i gatti presenti nella casa. Ora Dior si gode una nuova vita, in attesa di trovare una famiglia che possa accoglierlo per sempre. Il bulldog cerca ancora una casa!

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