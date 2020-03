Ti scrivo una lettera così per sempre la leggerai

editato in: da

Per quando mi odierai, per quando non ci sarò più, per quando sarò lontana fisicamente, per quando i ricordi cominceranno a sbiadire. E così ho deciso di scrivere una lettera che resterà per sempre.

Con una calligrafia imperfetta e qualche sbavatura d’inchiostro, scritta di getto su un foglio bianco che tra qualche anno ingiallirà. Nessuna bozza né brutte copie, cuore e cervello sono collegati alla mia mano perché è da lì che escono tutte le cose che sento dentro.

E così ho trovato un modo per ricordarmi di quanto ho amato una persona, di quanto non ho ringraziato abbastanza i miei genitori, di quanto ho creduto che quell’amore fosse davvero unico e duraturo.

Ti chiedo solo di conservarla nel cassetto più segreto che hai e di lasciarla lì così da avermi accanto sempre, così da non dimenticare tutto quello che ho provato, che ho sentito. Perché nella frenesia quotidiana e nel tempo che scorre a volte anche troppo velocemente tutto quello che resta di me è una lettera.

E così ho deciso di scrivere a te che sei stato l’amore grande della mia vita, a te che ho ferito perché incapace di amare di nuovo. A te mamma che sei stata la mia roccia e che per sempre lo sarai e a te papà che sei l’uomo più importante della mia vita.

Ho deciso di scrivere una lettera a mia sorella e a mio fratello che prima di essere persone con le quali ho un legame di sangue sono stati i miei migliori amici. Le uniche persone con le quali anche le peggiori litigate si trasformavano in fragranti risate. Voglio scrivere anche di quei momenti così da non dimenticarli mai.

Una lettera anche a te che sei stata e sempre sarai la mia migliore amica perché nonostante la distanza geografiche tu ci sei. Perché non mi ha mai lasciato sola, anche quando ti ho chiesto di farlo.

Voglio scrivere una lettera anche a me stessa per ricordarmi di chi sono nei momenti in cui mi sentirò smarrita. Voglio lasciare impressi nell’inchiostro i nomi delle persone che hanno fatto parte della mia vita, i sentimenti che ho provato e che il tempo non può cancellare.

Voglio scrivere una lettera a te che hai fatto parte della mia vita così per sempre la leggerai.