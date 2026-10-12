Tre tool professionali per ogni tipologia di chioma, le spazzole di ghd sono adesso in sconto e questo è il momento perfetto per averle

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Una spazzola per ogni tipologia di chioma e sono tute in sconto

Cosa c’è di meglio che iniziare questa una nuova settimana con degli sconti imperdibili su alcuni dei tool per capelli più amati da ogni beauty addicted? Ed ecco che questo accade proprio oggi, perchè su Amazon trovate in sconto ben tre delle spazzole di ghd, una per ogni tipologia di capelli, e che si adattano alla cura della vostra chioma a prescindere dalla sua texture.

Delle spazzole super performanti nella loro semplicità, ma che sono garantite dalla tecnologia unica e professionale ghd, per permettervi di avere i migliori tool per capelli a portata di mano e per donare alla vostra chioma lo styling desiderato nel minor tempo possibile e con la massima resa.

Tre spazzole diverse a prezzi scontatissimi, e che vale la pena avere adesso.

La spazzola ghd The Dresser

La prima è la ghd The Dresser, la spazzola ovale con setole in nylon che risulta perfetta per pettinare e acconciare le chiome mosse o ricce. Grazie alla presenza delle sue setole in nylon antistatico che penetrano più in profondità rispetto alle setole naturali, questa spazzola vi permette di districare i capelli dalla radice, senza spezzarli e senza rovinarli, evitando l’effetto crespo e con la stessa facilità che avreste con una chioma liscia.

Per un utilizzo professionale e che vi doni una chioma setosa e prima di ogni tipologia di nodo, dovrete spazzolare i capelli partendo dalle punte, e mano a mano spostandovi verso le radici, liberandoli in modo graduale dai nodi e lasciando la chioma morbida e setosa in ogni sua parte.

Offerta ghd Il tool per capelli mossi e ricci

La spazzola ghd The Blow Dryer

Questa spazzola in ceramica rotonda è il tool ideale per sistemare i capelli corti e la frangia. Grazie al suo diametro di 25mm, infatti, è lo strumento ottimale per donare volume alle radici delle chiome più corte e per acconciare e mettere in piega i ciuffi della frangia.

Una spazzola delicata sulla chioma e scorrevole, ma anche un tool che è in grado di conservare il calore dell’asciugacapelli nel proprio cilindro, garantendovi una piega perfetta e un’asciugatura più veloce. Una spazzola che si presta particolarmente alle chiome corte o di media lunghezza, ma anche per chi ha un’acconciatura con la frangia, per donarle lo styling desiderato in brevissimo tempo e con un finish perfetto.

Offerta ghd La spazzola per capelli corti

La spazzola in ceramica ghd The Blow Dryer

E per chi ha i capelli lunghi? Ghd ha pensato anche a voi con una versione di ghd The Blow Dryer più grande, con un diametro di 55mm che risulta perfetto per creare massimo volume su capelli molto lunghi. Un tool che vi consente di acconciare la chioma in modo morbido, creando delle bellissime onde e un effetto etereo sulla chioma, ma che vi permette anche di eseguire uno styling liscio a lunga tenuta grazie al calore che si conserva nel cilindro della spazzola e che vi assicura una piega impeccabile in pochissimi istanti.

Offerta ghd La spazzola per le chiome lunghe

Delle spazzole professionali da usare a casa propria, ma con la certezza di ottenere una piega come foste appena uscite da un salone di bellezza, con il minimo sforzo, la massima resa e un prezzo piccolissimo.

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