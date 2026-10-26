Tagliare o non tagliare? Se il problema sono le doppie punte da ghd arriva il prodotto per eliminarle senza rinunciare alla lunghezza della vostra chioma (ed è in sconto)

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Il trattamento ghd che risana le doppie punte e protegge la chioma è in sconto

Le doppie punte sono un nemico che ci accomuna tutte, e che spesso ci obbliga a un taglio di capelli che, nella maggior parte dei casi, non si aveva nessuna intenzione di fare. Ed ecco che ghd ci da la soluzione per eliminare le doppie punte senza tagliare nemmeno un millimetro di chioma, ghd Rehab Split End Sealer, il trattamento senza risciacquo per dire addio alle doppie punte senza rinunciare alla lunghezza dei propri capelli. Un prodotto che:

si utilizza sulla chioma bagnata come ultimo step;

protegge i capelli dal calore;

sigilla le doppie punte di ogni tipologia di chioma e le risana utilizzo dopo ogni utilizzo.

Offerta ghd Il trattamento per dire addio alle doppie punte

Cos’è e come agisce ghd Rehab Split End Sealer

Un trattamento leave in garantito dall’efficacia e la qualità ghd, che si applica sui capelli bagnati dopo la doccia e la classica haircare routine, agendo come un sigillante per le doppie punte. Un prodotto che si attiva con il calore e che ripara e protegge la chioma svolgendo, di fatto, più funzioni in una sola applicazione:

sigilla e risana le doppie punte;

protegge la chioma dal calore;

dona ai capelli un aspetto più sano e lucente.

Un trattamento che trasforma la chioma e che agisce sulle punte fragili per rinforzarle e donargli un aspetto visibilmente rivitalizzato, sigillando le doppie punte fino a 10 lavaggi.

Gli ingredienti del trattamento di ghd

Un prodotto mirato per sanare le doppie punte, agendo per risolverne la fragilità grazie a un mix di ingredienti ad hoc. Rehab Split End Sealer, infatti, è progettato per avvolgere i capelli con uno strato protettivo che aiuta a prevenire future rotture: Thermo-Marine Bonding System™, un estratto di alga rossa ricco di carragenina e molecole antiossidanti.

Un sistema che agisce per levigare le cuticole della fibra capillare, rivitalizzando i capelli e donandogli massima forza e luminosità.

Prova adesso il trattamento anti doppie punte di ghd in sconto

A chi è adatto il prodotto?

Un trattamento che si adatta perfettamente a ogni tipologia di chioma, liscia, mossa o riccia e che è particolarmente indicato in caso di capelli danneggiati, magari per un utilizzo scorretto dei tool di styling, per il cloro, per lo stress meccanico durante l’uso di spazzole o simili. Ogni volta in cui la nostra chioma presenta doppie punte e ha necessità di un aiuto esterno.

Come si utilizza ghd Rehab Split End Sealer?

Per averne il massimo beneficio, è importante applicare ghd Rehab Split End Sealer sui capelli bagnati, lavati e tamponati, per far si che penetri in profondità e seguendo pochi ma essenziali passaggi:

per prima cosa si agita il prodotto;

a seconda della lunghezza della chioma e della texture dei capelli dovrete applicare la giusta quantità di prodotto, distribuendolo tra le lunghezze e le punte (una dose di circa una moneta o due);

una volta fatto dovrete pettinare i capelli e asciugarli per fare in modo che si attivi il prodotto, proseguendo poi con lo styling desiderato.

Una crema che trasforma la chioma, rendendola più liscia e morbida al tatto, da usare una volta a settimana o 2–3 volte se si ha necessità di un trattamento più intensivo, garantendogli massimo benessere e un pieno di forza.

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