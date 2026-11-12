Il segreto di una chioma dall'effetto gloss è racchiuso in uno spray vitaminico e con il Black Friday anticipato è il momento di inserirlo nella tua haircare routine

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Il termprotettore senza risciacquo è già in offerta

Ci sono dei giorni in cui i nostri capelli sembrano spenti e la piega un lontano ricordo. Tra phon, piastre e trattamenti, mantenere i capelli brillanti come appena uscite da un salone non è facile. Ottenere lo stesso risultato anche a casa, però, è più semplice di quello che pensi perché il segreto è racchiuso in un solo prodotto che potrebbe diventare il nuovo alleato della tua routine.

In attesa del Black Friday, Amazon stuzzica la nostra voglia di fare shopping con una serie di offerte e tra queste ha scelto di scontare proprio uno di quei trattamenti che ci restituiranno capelli sani e brillanti: Redken Acidic Color Gloss Leave-In.

Il trattamento spray senza risciacquo punta su una protezione extra dei capelli, soprattutto se li hai colorati, esaltandone al contempo la luminosità. Un alleato interessante soprattutto perché lo puoi avere quasi alla metà del prezzo originale grazie allo sconto del 41%.

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Perché scegliere questo termoprotettore

I motivi per decidere di inserire un termoprotettore nella nostra haircare routine sono molteplici e alcuni di questi li ritroviamo anche in Redken Acidic Color Gloss:

Protegge i capelli dal calore di asciugacapelli e piastre fino a 230° C

Migliora la texture dei capelli che appaiono immediatamente più morbidi

Mantiene a lungo la brillantezza e l’intensità dei capelli colorati grazie alla formula con pH acido

Esalta la brillantezza della chioma

Facilita la piega perché elimina i nodi e rende la chioma più disciplinata durante la fase dello styling

Il segreto di Redken Acidic Color Gloss

I prodotti per i capelli devono avere formule pensate per preservare la brillantezza della chioma e Redken Acidic Color Gloss punta su una formula studiata per valorizzare la brillantezza della chioma, il cui punto di forza è il pH acido.

Perché è il suo punto di forza? Perché aiuta le cuticole dei capelli a essere compatte così da preservare l’intensità del colore e renderlo più luminoso. Utilizzando quotidianamente il trattamento potrai apprezzare una chioma che cattura e riflette la luce e una texture setosa.

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Oltre al pH acido, la formula di Redken Acidic Color Gloss contiene la vitamina E nota per le sue proprietà antiossidanti che fa la differenza per i capelli. A questa vanno aggiunti gli amminoacidi e l’olio di soia che assicurano una morbidezza extra e capelli molto più facili da gestire.

Un altro aspetto che rende lo spray termoprotettore il prodotto da acquistare con le offerte del Black Friday anticipato è la tecnologia Invisible Shield che contribuisce a creare una barriera protettiva invisibile e protegge la chioma dal calore di phon, piastra o arricciacapelli fino a 230° C.

Come usare Redken Acidic Color Gloss

Inserire Redken Acidic Color Gloss nella tua routine di bellezza non ti porterà via molto tempo anche perché è un prodotto leave-in:

Tampona delicatamente i capelli con un asciugamano per eliminare l’acqua in eccesso

Spruzza lo spray termoprotettore sui capelli

Distribuiscilo in maniera uniforme concentrandoti in particolare sulle lunghezze e sulle punte

Procedi con lo styling

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Una volta terminato potrai ammirare i tuoi capelli avranno un aspetto molto più curato e una brillantezza che non passa inosservata

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