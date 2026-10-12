Su TikTok è diventato virale in pochissimo tempo, il siero anticaduta Pantene alla niacinamide e alla Pro-Vitamina B5 ti restituirà una chioma molto più folta

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il siero rende i capelli più folti e robusti in poco tempo

L’autunno è il periodo dell’anno in cui la nostra chioma appare più spenta e debole. I postumi del sole e lo stress legato a trattamenti come le colorazioni, possono farci ritrovare la spazzola piena di capelli. Se sei alla ricerca di una soluzione efficace, TikTok ti dà una mano: navigando tra i vari video, c’è un prodotto che ha conquistato le creator, ed è il siero anticaduta Pantene Grow Abundant. Pensato per rendere la chioma più folta e morbida, deve il suo successo anche agli ingredienti che, dalla skincare, hanno deciso di far sentire i loro benefici anche nella haircare routine.

Niacinamide e pantenolo: gli ingredienti che fanno la differenza

Quando si tratta di prodotti per la cura di pelle o capelli, la formula fa la differenza e il siero Pantene Grow Abundant ha deciso di prendere in prestito due ingredienti dalla skincare: la niacinamide e il pantenolo.

La niacinamide è diventata uno degli ingredienti must dei prodotti per la pelle perché, utilizzata quotidianamente, mantiene attiva la barriera cutanea. Sui capelli svolge più o meno lo stesso ruolo perché agisce direttamente sul cuoio capelluto e può contribuire a migliorarne l’aspetto.

Il pantenolo, conosciuto anche come provitamina B5, invece, rende i capelli più morbidi e contribuisce a migliorarne la resistenza, aiutando a contrastare la rottura del fusto.

Capelli molto più folti con il siero Pantenne

Su TikTok ci sono diversi video in cui i creator apprezzano i benefici del siero anticaduta Pantene Grow Abundan. L’aspetto che si apprezza maggiormente è che usandolo costantemente, i capelli appaiono visibilmente più folti, e un fusto che appare più robusto e resistente. A questi ingredienti vanno aggiunti anche la vitamina B7 e l’estratto di bambù che contribuiscono a preservare il benessere dei capelli.

Inoltre, a piacere di questo siero è la texture leggera, che non unge, ma al contrario si assorbe facilmente senza lasciare residui o appesantire le radici. Una caratteristica fondamentale soprattutto se si hanno i capelli grassi o fini che tendono a perdere volume rapidamente.

Come si usa il siero Pantene Grow Abundant

A rendere virale il siero Pantene Grow Abundant su TikTok non sono solo i suoi benefici, ma anche la facilità di utilizzo. Il prodotto può essere inserito nella routine quotidiana sui capelli bagnati, perché essendo un trattamento senza risciacquo, permette di procedere con lo styling dopo l’applicazione. Sui capelli asciutti, come abbiamo visto, non lascia le radici untuose.

Per far sì che penetri sul cuoi capelluto, non devi fare altro che dividere i capelli in sezioni, individuando le zone in cui applicare il siero. A questo punto, con l’aiuto del contagocce, distribuisci il siero sul cuoio capelluto, lungo la linea sezionata e poi inizia a massaggiare delicatamente con i polpastrelli. Questo è un passaggio fondamentale perché in questo modo aiuterete il siero a penetrare in profondità e riattiverete la circolazione sanguigna. L’importante è farlo con delicatezza, massaggiando e non strofinando.



Infine, se hai i capelli bagnati, puoi procedere con la piega normale, se invece lo hai applicato sui capelli asciutti sei pronta per uscire. Il siero Pantene Grow Abundant può diventare il tuo migliore alleato se lo utilizzi costantemente ogni giorno, infatti dopo solo 8 settimane i capelli appariranno molto meno diradati.

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