Piega perfetta e fuori piove. La soluzione per proteggere la tua chioma dall’umidità (oggi in sconto)

Fuori piove e vuoi una piega perfetta? La soluzione è un termoprotettore: ne abbiamo trovato due, fra i più amati, in super offerta.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Il migliore spray termoprotettore contro il crespo in offerta

Pioggia, nebbia e umidità: d’inverno avere i capelli in ordine può trasformarsi in una vera e propria impresa. Non è raro infatti uscire di casa con una piega perfetta e ritrovarsi poco dopo con un terribile effetto crespo.

La soluzione? Utilizzare dei prodotti che consentano di chiudere le cuticole del capello, mantenendo dunque alta l’idratazione della chioma e combattendo l’effetto fizz.

Il termoprotettore per capelli che funziona davvero

Fra i prodotti più amati, consigliati e recensiti, diventato – non a caso – virale, c’è il termoprotettore firmato ghd. Si chiama Bodyguard, un nome che racconta la sua azione di protezione contro calore e umidità.

Questo spray protettivo è stato appositamente formulato per proteggere i capelli dal calore di piastra, phon e arricciacapelli. È l’ideale per chi usa con frequenza gli strumenti di styling (che d’inverno sono essenziali), lasciando i capelli morbidi e luminosissimi. La formula del termoprotettore Bodyguard ghd è leggerissima e non unge, aiuta a levigare la superficie della chioma, riducendo l’effetto crespo e illuminando senza appesantire.

Perfetto per capelli mossi, lisci o ricci, è indicato soprattutto se usi tanto la piastra per avere una piega liscia. Provalo anche se dopo l’asciugatura ti sembra che i capelli siano opachi, crespi e difficili da gestire.

“Ho i capelli fini, leggermente mossi e utilizzo il phon e la piastra diverse volte a settimana. Ho iniziato a usare questo spray termoprotettore di ghd prima dell’asciugatura e ho notato che i capelli rimangono più morbidi e meno secchi sulle punte”, ha scritto chi l’ha provato nelle recensioni.

Il prezzo? Con le offerte di Amazon ora costa solamente 18 euro. Un vero e proprio affare per regalarsi uan piega impeccabile per tutto il giorno, anche per capelli fini.

Per usarlo al meglio basterà vaporizzarlo sui capelli appena lavati e tamponati. Distribuiscilo in modo uniforme utilizzando un pettine, poi procedi con l’asciugatura. Infine passa la piastra oppure l’arricciacapelli godendoti il risultato.

Hai i capelli molto secchi? Allora una soluzione è Sleek Talker di ghd. Un termoprotettore a base di olio di Argan che oltre ad eliminare l’effetto crespo ha anche un’azione lucidante e levigante. Si tratta di un prodotto che protegge la chioma durante lo styling e, al tempo stesso, aiuta a renderla morbidissima e super liscia. Dunque è l’ideale per chi vuole capelli liscissimi e con effetto glass hair.

Garantisce una protezione termica sino a 230 °C e ha una formulazione speciale con olio di Argan che leviga al massimo la superficie del capello, facilitando la piega, ma senza appesantire o ungere. Chi l’ha provato lo consiglia soprattutto a chi ha capelli molto secchi e crespi, difficili da lisciare e con nodi.

Non solo: il produttore consiglia di usare Sleek Talker di ghd insieme alla styler ghd Duet Style. I test hanno infatti dimostrato che questo uso combinato permette di rendere i capelli morbidi e lisci sino a 72 ore, liberi dall’effetto crespo.

“Favoloso. Bastano pochissime gocce per proteggere i capelli dal phon e dalla piastra. Non unge e non sporca i capelli. Necessario”, si legge nelle recensioni.

Su Amazon ora si trova a quasi la metà, costa infatti appena 30 euro. Un’occasione perfetta per mettere alla prova il termoprotettore con olio di ghd e testare le sue performance con i capelli crespi e ingestibili.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale