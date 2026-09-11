Asciuga e liscia i capelli nello stesso passaggio, con piastre in ceramica che monitorano il calore mille volte al secondo e tre pettini intercambiabili per ogni tipo di chioma.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Quante volte hai lavato i capelli, guardato l’orologio e pensato “non ho tempo per phon e piastra oggi”? Il rito è sempre lo stesso: prima il phon per asciugare, poi la piastra per lisciare, con il rischio di passare due volte il calore sulla stessa ciocca senza nemmeno accorgertene.

Shark SilkiPro Straight prova a far sparire uno di questi due passaggi. È una piastra 2 in 1 che asciuga e liscia allo stesso tempo, partendo direttamente, quindi, dai capelli bagnati: non serve più passare il phon prima e la piastra dopo, perché fa tutto lei, in un unico strumento.

Funziona grazie a piastre in ceramica che si scaldano, ma la parte interessante è che il calore viene monitorato mille volte al secondo da un sistema chiamato HeatSense, che evita quei picchi di temperatura che di solito danneggiano il capello. In pratica, liscia in fretta, ma senza stressare la fibra capillare come farebbe una piastra tradizionale lasciata troppo a lungo sulla stessa ciocca, uno dei principali errori da evitare quando si usa una piastra tutti i giorni.

Shark SilkiPro Shark SilkiPro asciugacapelli professionale, tecnologia termoresistente, styling rapido senza danneggiare i capelli

VOTO TOTALE 8.3 Shark Silky Pro Chi ha poco tempo al mattino trova qui uno strumento che accorcia davvero la routine, così come chi ha capelli crespi, spessi o mossi e vuole guidare la ciocca con più precisione grazie ai pettini inclusi. Va bene anche per chi viaggia spesso e preferisce portare un solo attrezzo invece di due. Chi invece ha già capelli lisci, corti o fini può probabilmente accontentarsi di una piastra slim tradizionale, più leggera e maneggevole. PRO Risparmio di tempo dimezzando la routine

Meno danni da calore e chioma visibilmente più idratata rispetto alla piastra tradizionale

Tre pettini intercambiabili per lavorare bene su diverse tipologie di capello

Finitura anti-crespo

Custodia termoresistente inclusa CONTRO Fascia di prezzo medio-alta

Più pesante e ingombrante di una piastra standard

Serve qualche utilizzo per trovare pettine e inclinazione ideali Due modalità, un solo strumento: come funziona il Wet-to-Dry VOTO: 9 Il cuore del sistema è la tecnologia Wet-to-Dry, che lavora direttamente sui capelli bagnati o umidi eliminando la necessità di pre-asciugare con il phon tradizionale. Nella Modalità Capelli Bagnati il flusso d'aria Rapid-Dry si unisce al calore leggero delle piastre per asciugare e stirare insieme, mentre nella Modalità Capelli Asciutti il flusso d'aria si riduce e lo strumento si trasforma in una piastra classica, utile per un ritocco veloce o per dare più lucentezza e ridurre il crespo a piega già fatta. Non è quindi solo per il primo passaggio del mattino, ma anche per aggiustare la piega il giorno dopo: un ritocco veloce quando la piega della sera prima inizia a perdere forma. Il set di pettini che si adatta al tuo tipo di capelli VOTO: 8 Nella confezione trovi tre pettini intercambiabili, a denti larghi, delicato e di precisione, che si agganciano facilmente e aiutano a districare e tendere la ciocca in base al tipo di capello. Il pettine a denti larghi districa e allunga capelli spessi, lunghi o molto ricci, quello delicato garantisce una piega liscia ma naturale mantenendo corpo e movimento, mentre quello di precisione offre la massima tensione per una finitura ultra-liscia e lucida. Se hai capelli spessi o molto ricci e magari lotti spesso con l'effetto crespo tipico dell'umidità, questo dettaglio può fare la differenza: non stai solo lisciando, stai anche gestendo volume e grovigli nello stesso movimento, con un risultato che va nella stessa direzione delle soluzioni naturali contro il crespo che di solito si consigliano per questo tipo di chioma. Il dettaglio intelligente che spegne il rumore quando non serve VOTO: 8 A bordo c’è anche un sensore di movimento intelligente: se appoggi lo strumento sul tavolo mentre lavori su una ciocca, riduce automaticamente flusso d'aria e rumore, così non resta acceso al massimo quando non serve. Un dettaglio piccolo ma che si nota nell'uso quotidiano, soprattutto se lo styling richiede pause frequenti tra una sezione di capelli e l'altra. Il vantaggio più concreto resta comunque il tempo risparmiato: si passa da sessioni di styling anche di 40 minuti a meno di 15, su capelli difficili. Se viaggi spesso, poi, è anche una scelta pratica: puoi portare con te un solo attrezzo invece di due, con la sua custodia termoresistente inclusa, da aggiungere alla lista dei gadget da portare sempre in valigia quando lo spazio è poco. Sommario Shark Silky Pro Due modalità, un solo strumento: come funziona il Wet-to-Dry 9 Il set di pettini che si adatta al tuo tipo di capelli 8 Il dettaglio intelligente che spegne il rumore quando non serve 8

Conclusioni Shark SilkiPro Shark SilkiPro asciugacapelli professionale, tecnologia termoresistente, styling rapido senza danneggiare i capelli Se hai capelli già naturalmente lisci, molto corti o fini, probabilmente non hai bisogno di tutta questa tecnologia: una piastra slim tradizionale resta più comoda e leggera da portare in borsa. Il vero salto di qualità lo sente soprattutto chi ha capelli ricci, crespi, mossi o spessi, dove il risparmio di tempo e la gestione del volume pesano di più sulla scelta finale. Shark SilkiPro Straight non è pensato per chi ha già una chioma facile da gestire, ma per chi ogni mattina combatte con volume, crespo o capelli spessi. In quel caso, unire in un unico gesto quello che di solito richiede due strumenti diversi non è solo comodo, ma cambia in modo concreto quanto impieghi per uscire di casa.

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