Mai più piastra e tool di styling con il phon che dona una piega liscia o mossa durante l'asciugatura e che trovate adesso in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Addio alla piastra con il phon professionale in sconto

E se si potesse avere un solo dispositivo in grado di asciugare la chioma e allo stesso tempo regalarle una piega liscia o mossa durante un solo utilizzo? Beh, senza dubbio si andrebbe a risparmiare un sacco di tempo (e di costi) avendo comunque la certezza di sfoggiare un look impeccabile e che duri per tutto il giorno. Ed ecco che questo desiderio lo si può esaudire subito, approfittando dell’offerta in corso sul phon di BaByliss Air pro, totalmente Made in Italy e dalle prestazioni da salone di bellezza.

Offerta BaByliss Il phon Made in Italy dalle prestazioni professionali

Il phon di BaByliss Air Pro è il tool Made in Italy da avere ora

Un asciugacapelli professionale e assicurato BaByliss, un brand che da oltre 60 anni vi offre attrezzature per styling adatte a chiunque, anche a chi è alle prime armi, rapide e semplici da utilizzare, per garantire alla chioma un pieno di lucentezza e morbidezza come appena fatto dal parrucchiere.

Ma perché questo phon vi farà dire addio alla piastra? Perché è un tool completo di ogni accessorio possibile, progettato per garantire il massimo comfort durante l’asciugatura e che vi offre altissime prestazioni, a lunga durata e con degli styling perfetti.

Un phon che si adatta a ogni tipologia di capelli, anche in caso di chioma delicata, decolorata o con capelli fin, grazie alle sue basse temperature che vi evitano di creare danni alla capigliatura.

Le caratteristiche del dispositivo

Un asciugacapelli super performante, dotato di un motore professionale AC Made in Italy da 2200W, che vi permette di prendervi cura della chioma grazie a un flusso d’aria rapido e potente, che riduce significativamente i tempi di asciugatura (permettendovi di non stancarvi e di avere più tempo per voi) e che vi lascia i capelli morbidi e lucenti in pochissimi minuti.

Un dispositivo dotato di ben tre impostazioni di calore diverse, gradualmente più calde e che si adattano a ogni vostra esigenza, e di due impostazioni di velocità, cosa che vi consente di avere la combinazione perfetta di performance a seconda del vostro tipo di capelli.

Offerta BaByliss Il phon Made in Italy dalle prestazioni professionali

Come agisce il phon di BaByliss

In più, grazie alla presenza di due concentratori di aria sottili e di un diffusore già integrati nella confezione, potete creare l’acconciatura e lo styling che preferite utilizzando unicamente questo tool, e ottenendo una chioma liscia grazie al beccuccio apposito, o più mossa e riccia grazie al diffusore.

Insomma, un vero alleato dei capelli e che vi garantisce massimo benessere, dalle radici alle punte, e una chioma che risulta più sana, lucente e bella fin dalla prima applicazione. E questo anche grazie al suo sistema a ioni che vi permette di abbattere l’effetto crespo (anche sui capelli naturalmente mossi o ricci) e di prevenirlo, utilizzo dopo utilizzo.

Un phon Made in Italy che vale la pena avere tra i best tool per i vostri capelli, professionale, sicuro e dalle alte prestazioni, e che trovate proprio ora a un prezzo scontatissimo, garantendovi una spesa minima ma con risultati da salone di bellezza direttamente a casa vostra.

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