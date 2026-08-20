Asciuga rapidamente ogni tipologia di chioma, donandovi una piega liscia o mossa in pochissimi minuti, il phon Faszin è il tool da avere ora ed è in super sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Rapido e dalle performance altissime, il phon di Faszin è a metà prezzo

La nostra nuova ossessione per una chioma perfetta in pochi minuti è sempre lui, il phon di Faszin che dimezza il tempo dell’asciugatura e della piega e che trovate adesso a meno della metà del suo prezzo. Un vero e proprio must per i capelli, che asciuga in soli 3 minuti anche le chiome più lunghe e che vi risolve ogni problema in fatto di tempo, cura e resa della chioma post asciugatura. Insomma, un’offerta a cui vale la pena cedere.

Offerta Faszin L’asciugacapelli da avere ora è in sconto

Il phon Faszin è il tool da avere adesso

Il phon di Faszin, infatti, semplifica davvero il momento dello styling, riducendone le tempistiche ai minimi termini e svelandosi per una sua caratteristica che lo rende unico: questo phon è imbattibile in fatto di velocità e vi permette di asciugare anche i capelli più lunghi in soli tre minuti. Come dire, se c’è un sogno che volete realizzare per prendervi cura dei vostri capelli, questo è il momento giusto per farlo.

Un phon che è dotato di un motore brushless ad alta velocità da 110.000 giri/min e lame in alluminio ultraleggere, che forniscono un potente flusso d’aria fino a 50 m/s, asciugando i capelli lunghi fino alle spalle in 3 minuti. Ma che ha anche ben 12 modalità di asciugatura e un display che vi mostra ben 4 livelli di calore, 3 livelli di velocità e 1 pulsante di raffreddamento. Un tool che sublima la chioma a ogni utilizzo e che fissa la piega che desiderate farvi, adattandosi a ogni tipologia di capelli, di lunghezza e di styling.

Un phon dalle performance elevate, ad alta velocità ma anche a bassissimo rumore, che funziona in modo silenziosissimo durante l’uso, grazie alla tipologia di motore di cui dispone che va anche a ridurre il livello di rumore a meno di 69 dB.

Un phon per tutte le acconciature

Un device unico nel suo genere, professionale ma che si porta anche tranquillamente in viaggio, perché il phon di Faszin è non solo ultra performante ma anche comodissimo e pratico da usare, ovunque e su ogni tipologia di capello, risparmiando tempo ma senza che la chioma ne risenta in fatto di cura e performance.

Grazie al suo ugello per le acconciature di precisione, poi, il phon Faszin vi permette di giocare con la chioma durante lo styling, ottenendo un liscio perfetto, ma anche una chioma dalle onde e ricci definiti, grazie al diffusore in dotazione. Un phon professionale e completo di ogni accessorio, per garantirvi una chioma e una piega perfetta, con uno styling definito e impeccabile a ogni utilizzo.

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In più, grazie al sistema ionico di cui è dotato, questo phon vi permette di godere di ben 200 milioni di ioni che agiscono direttamente sulla chioma, dalla radice alle punte, garantendovi un finish brillante immediatamente dopo l’uso.

Come dire, il phon di Faszin è davvero il tool professionale, leggero, silenzioso e ultra rapido da avere ora, per una chioma che trasmette salute e bellezza a ogni vostro movimento.

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