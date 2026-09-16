Chi viaggia spesso conosce bene il dilemma: portarsi dietro il phon di casa, ingombrante e pesante, oppure affidarsi a quello dell’hotel, che nella metà dei casi soffia aria appena tiepida e ci mette il doppio del tempo. Nel mezzo, di solito, ci sono i mini phon da viaggio, comodi da infilare in valigia ma quasi sempre deludenti sui capelli, come se pagassi la leggerezza con metà della potenza.
È proprio questo il compromesso che sembra essere sparito con l’ultimo arrivo di Laifen, un marchio che si è fatto conoscere per i suoi phon ad alta velocità in stile “luxury” pensati per asciugare in pochi minuti senza stressare i capelli.
Indice
Cosa cambia rispetto ai soliti phon compatti
Laifen Air pesa appena 280 grammi e sta comodamente nel palmo di una mano, ma non è pensato come un accessorio ridotto, non solo in dimensioni ma anche in potenza e prestazioni: è un phon vero, in miniatura, con la stessa logica e gli stessi accessori di un modello da usare tutti i giorni.
Puoi ruotarlo e impugnarlo da qualsiasi angolazione, il che lo rende comodo da usare anche in spazi piccoli come un bagno d’hotel. Laifen Air è adatto anche per le sedute di asciugatura dei più piccoli o per le chiome folte che necessitano di tanto tempo e, di conseguenza, di prolungate posizioni scomode delle braccia davanti allo specchio.
La tecnologia che asciuga in fretta senza stressare i capelli
Il punto di forza di Air è la velocità: asciuga capelli di media lunghezza in circa 3 minuti grazie al motore ad alta velocità e al sistema che controlla la temperatura 100 volte al secondo, evitando i picchi di calore che di solito seccano e spezzano i capelli.
I 200 milioni di ioni negativi emessi durante l’asciugatura aiutano poi a domare l’effetto crespo, per un risultato più liscio e lucido senza bisogno di prodotti extra.
Per chi ha senso e quanto costa
Laifen Air è pensato per chi viaggia spesso, per chi si allena e vuole rinfrescarsi la piega in fretta in palestra, o semplicemente per chi vuole un secondo phon leggero da tenere sempre a portata di mano senza rinunciare ai risultati di uno vero.
Se invece cerchi ancora più potenza e versatilità, la gamma include anche Laifen Air Pro che pesa poco di più (299 grammi), ma aggiunge 2 ugelli intercambiabili per passare ad una piega ancora più liscia o per ricci voluminosi con il diffusore, oltre a 5 modalità di temperatura tra cui una pensata apposta per i più piccoli.
Entrambi i modelli sono già disponibili in diverse colorazioni pastello. Il consiglio pratico resta questo: se cerchi solo un phon leggero da portare in valigia, Air basta e avanza, invece se vuoi anche più opzioni di styling, vale la pena guardare alla versione Pro.