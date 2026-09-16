Piccolo e compatto da stare in borsa, pesa meno di un tablet, ma dentro ha la stessa potenza di un phon vero. Ecco perché Laifen Air sta conquistando chi viaggia leggero.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech Laifen Air

Chi viaggia spesso conosce bene il dilemma: portarsi dietro il phon di casa, ingombrante e pesante, oppure affidarsi a quello dell’hotel, che nella metà dei casi soffia aria appena tiepida e ci mette il doppio del tempo. Nel mezzo, di solito, ci sono i mini phon da viaggio, comodi da infilare in valigia ma quasi sempre deludenti sui capelli, come se pagassi la leggerezza con metà della potenza.

È proprio questo il compromesso che sembra essere sparito con l’ultimo arrivo di Laifen, un marchio che si è fatto conoscere per i suoi phon ad alta velocità in stile “luxury” pensati per asciugare in pochi minuti senza stressare i capelli.

Cosa cambia rispetto ai soliti phon compatti

Laifen Air pesa appena 280 grammi e sta comodamente nel palmo di una mano, ma non è pensato come un accessorio ridotto, non solo in dimensioni ma anche in potenza e prestazioni: è un phon vero, in miniatura, con la stessa logica e gli stessi accessori di un modello da usare tutti i giorni.

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Puoi ruotarlo e impugnarlo da qualsiasi angolazione, il che lo rende comodo da usare anche in spazi piccoli come un bagno d’hotel. Laifen Air è adatto anche per le sedute di asciugatura dei più piccoli o per le chiome folte che necessitano di tanto tempo e, di conseguenza, di prolungate posizioni scomode delle braccia davanti allo specchio.

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La tecnologia che asciuga in fretta senza stressare i capelli

Il punto di forza di Air è la velocità: asciuga capelli di media lunghezza in circa 3 minuti grazie al motore ad alta velocità e al sistema che controlla la temperatura 100 volte al secondo, evitando i picchi di calore che di solito seccano e spezzano i capelli.

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I 200 milioni di ioni negativi emessi durante l’asciugatura aiutano poi a domare l’effetto crespo, per un risultato più liscio e lucido senza bisogno di prodotti extra.

Per chi ha senso e quanto costa

Laifen Air è pensato per chi viaggia spesso, per chi si allena e vuole rinfrescarsi la piega in fretta in palestra, o semplicemente per chi vuole un secondo phon leggero da tenere sempre a portata di mano senza rinunciare ai risultati di uno vero.

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Se invece cerchi ancora più potenza e versatilità, la gamma include anche Laifen Air Pro che pesa poco di più (299 grammi), ma aggiunge 2 ugelli intercambiabili per passare ad una piega ancora più liscia o per ricci voluminosi con il diffusore, oltre a 5 modalità di temperatura tra cui una pensata apposta per i più piccoli.

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Entrambi i modelli sono già disponibili in diverse colorazioni pastello. Il consiglio pratico resta questo: se cerchi solo un phon leggero da portare in valigia, Air basta e avanza, invece se vuoi anche più opzioni di styling, vale la pena guardare alla versione Pro.