Capelli crespi d’inverno? Quello che ti serve è un kit trattamento alla cheratina

SOS capelli crespi? Tutto ciò di cui hai bisogno è un kit trattamento alla cheratina super scontato.

I migliori kit trattamento alla cheratina da comprare ora

I capelli crespi d’inverno non ti danno tregua? La soluzione è un kit trattamento alla cheratina che ti consentirà di avere una chioma liscia, luminosa e riparata in pochissimo tempo e senza sforzi. Diciamoci la verità, fra i disagi dell’inverno, oltre alle basse temperature, c’è la difficoltà di tenere a bada l’effetto crespo.

Freddo, umidità, cappelli di lana e capelli che sembrano elettrici già dal mattino, nei mesi invernali le nostre chiome sembrano indomabili! Quando l’aria si fa fredda infatti la fibra capillare si disidrata, le cuticole si sollevano e il crespo prende il sopravvento. La piega durerà poco di più di un caffè, il phon sembrerà lavorare contro di te e i capelli, inevitabilmente, si ribelleranno.

La buona notizia? Non serve prenotare dal parrucchiere ogni settimana. La risposta a questo caos è infatti la cheratina. Questa proteina, naturalmente presente nei capelli, ripara, disciplina e sigilla la fibra capillare. Con i giusti trattamenti alla cheratina, dunque potrai dire addio all’effetto crepo anche nelle giornate più umide.

Oggi i kit alla cheratina da usare comodamente a casa offrono risultati che fino a qualche anno fa erano riservati solo ai saloni professionali. Su Amazon c’è una selezione interessante e decisamente low cost. Si va da soluzioni leggere adatte all’uso quotidiano a veri kit professionali per un effetto liscio che dura settimane.

I migliori kit trattamento alla cheratina

Partiamo dal Garnier Fructis Keratin Sleek, uno di quei prodotti che ti permette di iniziare subito a domare il crespo senza stravolgere la tua haircare routine. Lo shampoo alla cheratina vegetale deterge con delicatezza, ma disciplina i capelli ribelli già dalla prima applicazione. È l’ideale se i tuoi capelli sono fini e tendono ad arruffarsi facilmente, ma non vuoi appesantirli o spendere troppo.

Kit trattamento cheratina Garnier Fructis
Kit trattamento cheratina Garnier Fructis
Shampoo, balsamo e siero alla cheratina
Se invece senti che i capelli sono un po’ svuotati di corpo e struttura, il Sunsilk Keratin kit potrebbe essere la risposta. Questo trattamento alla cheratina mira a rinforzare la fibra dall’interno, rendendo i capelli più compatti e visibilmente più belli. È perfetto per chi cerca più corpo e gestibilità, senza rinunciare a leggerezza.

Kit trattamento cheratina Sunsilk
Kit trattamento cheratina Sunsilk
Set cura capelli alla cheratina
Per chi vuole un risultato più deciso e duraturo, il Karseell Kit Cheratina Professionale porta la tecnologia del salone del parrucchiere direttamente a casa. Non è un semplice shampoo, ma un vero e proprio trattamento completo che lavora in profondità sulla fibra capillare con l’obiettivo di mantenere i capelli lisci, disciplinati e luminosi per settimane. L’ideale se vivi in zone molto umide o semplicemente vuoi una piega che resista nel tempo.

Kit trattamento cheratina Karseell
Kit trattamento cheratina Karseell
Set cura capelli a base di cheratina
Poi c’è il Garnier Trattamento Riparatore alla Cheratina, pensato per capelli che non sono solo crespi, ma anche danneggiati o stressati dall’uso frequente di phon e piastre. La sua formula riparatrice interviene sulle lunghezze rovinate, restituendo morbidezza e una sensazione di maggiore salute ai capelli, proteggendoti da quel fastidioso “effetto crespo”.

Kit trattamento cheratina Garnier
Kit trattamento cheratina Garnier
Set ripara e rinforza capelli a base di cheratina
Infine, lo Shampoo Biopoint Hyaluplex combina cheratina con ingredienti idratanti. È una scelta ottima per chi nota i propri capelli secchi e disidratati al tatto, ma soprattutto desidera elasticità e vitalità in ogni lavaggio oltre ad un effetto solo disciplinante.

Kit trattamento cheratina Biopoint
Kit trattamento cheratina Biopoint
Trattamento capelli con cheratina vegetale
