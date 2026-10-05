Il centrocampista della Nazionale Italiana di calcio ha fatto il suo esordio durante il match contro la Francia ed è una giovane promessa del pallone. Anche secondo Mister Mancini

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Antonio Vergara

Sono bastati trenta minuti. Il 2 ottobre 2026, allo Stade de France, Roberto Mancini manda in campo un ragazzo di ventitré anni al posto di Pio Esposito: l’Italia è sotto di un gol contro la Francia, lo stadio è quello che fa tremare anche i veterani. Antonio Vergara entra, recupera palloni, non arretra di un centimetro davanti a Upamecano, e da una sua accelerazione arriva il pareggio di Bastoni. Finisce 1-1. Da quella sera, il suo nome è ovunque.

Chi è Antonio Vergara: da Frattaminore all’esordio in Nazionale

Prima di Parigi, però, la storia di Vergara è fatta soprattutto di pazienza. Nasce il 16 gennaio 2003 a Frattaminore, hinterland napoletano, mancino, centrocampista che ama giocare tra le linee. A undici anni entra nella Frattese, poi la Virtus Crispano, infine il Napoli e tutta la trafila del settore giovanile. Da ragazzino era il più basso del gruppo, tanto che i medici del club lo visitarono per capire se ci fosse qualcosa che non andava. Non c’era nulla. Gli serviva solo tempo, e nessuno glielo stava concedendo.

Il tempo è arrivato con i prestiti, quelli che insegnano davvero: la Pro Vercelli in Serie C, 34 partite di campionato in un ambiente ruvido, poi la Reggiana in Serie B. E lì, nel settembre 2023, la rottura del legamento crociato. Mesi di palestra, silenzio e dubbi, alla vigilia di quella che doveva essere la sua stagione. Chiunque abbia dovuto ricominciare da zero sa che quella è la parte difficile. Antonio è tornato con cinque gol in 32 presenze e una consapevolezza nuova.

Il resto è recente e corre veloce: l’esordio in Serie A il 23 agosto 2025 a Sassuolo, il primo gol in carriera in Champions League contro il Chelsea, il premio Rising Star della Serie A a febbraio 2026 e un rinnovo con il Napoli fino al 2031. Con Allegri in panchina il ruolo cambia ma la fiducia no.

Antonio Vergara: vita privata, stile e perché piace alle Millennial

Fuori dal campo, Vergara è esattamente l’opposto di quello che il calcio ci ha abituati ad aspettarci. Riservato, quasi schivo, non trasforma ogni giornata in contenuto. Ama il mare – le sue estati raccontano Ibiza e Santorini – segue la moda con passione e cura i dettagli dello stile senza costruirsi addosso un personaggio.

Il suo idolo è Piotr Zielinski, e qualcosa nel modo in cui si muove tra le linee lo ricorda davvero. Nello spogliatoio azzurro, Giovanni Di Lorenzo lo ha preso sotto la sua ala fin dal primo giorno. Ma il suo punto debole dichiarato è la nipotina Aurora, figlia di sua sorella: le ha dedicato anche un tatuaggio, e quando ne parla cambia proprio espressione.

Forse è questo il motivo per cui piace così tanto al pubblico Millennial perché una generazione cresciuta diffidando dei supereroi riconosce volentieri chi è arrivato prendendo la strada lunga, quella piena di curve. Così giovane, Antonio è esattamente dove sognava di stare. E la sensazione, guardandolo, è che questo sia soltanto un assaggio.